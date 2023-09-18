Иммиграция и инновации

Автор: Заррина Салимова, , 18.09.2023.
В какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.|
Dans quelle mesure les spécialistes étrangers contribuent-ils au potentiel d’innovation de la Suisse ? C’est le thème d’une nouvelle étude réalisée par Avenir Suisse.
Накануне парламентских выборов вопрос иммиграции снова оказался в центре политических дебатов. Как уже рассказывала Наша Газета, эту тему в своей предвыборной кампании широко эксплуатирует Народная партия Швейцарии, призывающая в очередной раз ограничить поток «неправильных» иностранцев, приезжающих в страну. Подобные популистские призывы не совсем соответствуют потребностям швейцарской экономики, нуждающейся в иностранных работниках для восполнения дефицита местной рабочей силы и замещения тех, кто уходит на пенсию. Более того, как выяснили специалисты Avenir Suisse, иностранцы вносят значительный вклад в развитие инноваций.
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Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
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