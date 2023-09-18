Иммиграция и инновации |Immigration et innovation

Накануне парламентских выборов вопрос иммиграции снова оказался в центре политических дебатов. Как уже рассказывала Наша Газета, эту тему в своей предвыборной кампании широко эксплуатирует Народная партия Швейцарии, призывающая в очередной раз ограничить поток «неправильных» иностранцев, приезжающих в страну. Подобные популистские призывы не совсем соответствуют потребностям швейцарской экономики, нуждающейся в иностранных работниках для восполнения дефицита местной рабочей силы и замещения тех, кто уходит на пенсию. Более того, как выяснили специалисты Avenir Suisse, иностранцы вносят значительный вклад в развитие инноваций.