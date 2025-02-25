Где в Швейцарии дешевле всего снимать квартиру? |Où est-il le moins cher de louer un appartement en Suisse ?

Кто бы мог подумать, что в Санкт-Галлене недорогое съемное жилье. Фото: Leonhard Niederwimmer, Unsplash

Крупные швейцарские города уже несколько лет подряд жалуются на нехватку недвижимости и ее дороговизну. Однако кризис на рынке съемного жилья наблюдается не везде. Сравнив среднюю арендную плату в десяти крупнейших швейцарских городах, риэлторская компания Wüest & Partner выяснила, где дешевле всего снимать квартиру.