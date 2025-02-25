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25.02.2025 - 11:40Серия «безвременных уходов» продолжается

Где в Швейцарии дешевле всего снимать квартиру? |Où est-il le moins cher de louer un appartement en Suisse ?

Автор: , Санкт-Галлен, .

Кто бы мог подумать, что в Санкт-Галлене недорогое съемное жилье. Фото: Leonhard Niederwimmer, Unsplash

...И к каким последствиям приведет отмена налога на арендную стоимость?

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Et quelles seraient les conséquences de la suppression de la valeur locative ?

Крупные швейцарские города уже несколько лет подряд жалуются на нехватку недвижимости и ее дороговизну. Однако кризис на рынке съемного жилья наблюдается не везде. Сравнив среднюю арендную плату в десяти крупнейших швейцарских городах, риэлторская компания Wüest & Partner выяснила, где дешевле всего снимать квартиру.

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