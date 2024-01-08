Автор: Надежда Сикорская, Берн, 08.01.2024.
Проект мер экономии, представленный Федеральным советом в прошлом декабре, вступит в силу 1 июля 2024 года.|
Le projet d’économies présenté par le Conseil fédéral en décembre dernier entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
Каникулы закончились, и мы начинаем новый учебно-рабочий год с новости, которая показалась нам хорошей, без всяких «но»: в кои-то веки правительство решило сэкономить не за счет нас, налогоплательщиков, а благодаря снижению торговой наценки на лекарственные препараты. Согласитесь, на фоне подорожавшей – в очередной раз! – медицинской страховки этот «пустячок» приятен, однако и здесь есть подводные камни.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Как деньги из Швейцарии обогащают Аль-Каиду?По данным аналитиков, ежегодно через криптовалюты отмывается более 20 миллиардов долларов грязных активов. Как это происходит?
Большое будущее Женевского университетаПерестройка кампуса и возведение двух новых зданий – утверждение масштабного строительного проекта должно стать лебединой песней ректора Ива Флюкигера, который покинет свой пост в конце марта.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
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