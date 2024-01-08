Цена на лекарства, или как сэкономить миллионы франков? |Prix des médicaments, ou comment économiser des millions de francs ?

Каникулы закончились, и мы начинаем новый учебно-рабочий год с новости, которая показалась нам хорошей, без всяких «но»: в кои-то веки правительство решило сэкономить не за счет нас, налогоплательщиков, а благодаря снижению торговой наценки на лекарственные препараты. Согласитесь, на фоне подорожавшей – в очередной раз! – медицинской страховки этот «пустячок» приятен, однако и здесь есть подводные камни.