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воскресенье, 17 марта 2024 года   

Цена на лекарства, или как сэкономить миллионы франков? |Prix des médicaments, ou comment économiser des millions de francs ?

Автор: , Берн, .

Photo © Myriam Zilles/Unsplash

Проект мер экономии, представленный Федеральным советом в прошлом декабре, вступит в силу 1 июля 2024 года.

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Le projet d’économies présenté par le Conseil fédéral en décembre dernier entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

Каникулы закончились, и мы начинаем новый учебно-рабочий год с новости, которая показалась нам хорошей, без всяких «но»: в кои-то веки правительство решило сэкономить не за счет нас, налогоплательщиков, а благодаря снижению торговой наценки на лекарственные препараты. Согласитесь, на фоне подорожавшей – в очередной раз! – медицинской страховки этот «пустячок» приятен, однако и здесь есть подводные камни.

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цена на лекарства в швейцарии
здравоохранение в Швейцарии
расходы на здравоохранение в швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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