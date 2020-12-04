По данным исследования, проведенного специалистами платформы сравнения цен comparis.ch, несмотря на снижение покупательской активности в целом из-за санитарного кризиса, швейцарцы совершают рекордное число покупок онлайн. В ряде интернет магазинов объем продаж вырос на 50% по сравнению с прошлым годом. Интересно, что около 80% покупателей приобретают в кредит или предпочитают рассчитываться при получении товара.

Эксперты подчеркивают, что при сегодняшнем состоянии экономики такое поведение нельзя назвать разумным, особенно когда речь идет о крупных суммах. Может наступить момент, когда придется рассчитываться сразу за несколько дорогих товаров, после чего, возможно, у покупателя не хватит денег на оплату коммунальных услуг или очередной взнос по медицинской страховке. Если же клиент выбирает оплату в рассрочку, то чем больше срок выплаты, тем выше могут оказаться проценты по кредиту. Более того, в связи с кризисом покупатель может потерять работу или часть прибыли, если он ведет независимую предпринимательскую деятельность.

Отметим, что во многих интернет-магазинах система проверяет платежеспособность клиента в процессе оформления покупок. При этом используется либо уже имеющаяся у фирмы информация, либо отправляется запрос в одну из четырех компаний – CRIF, Intrum Justitia, Creditreform и Bisnode – собирающих сведения о финансовой надежности швейцарцев. Одна только компания CRIF получает более 40 млн таких запросов в год, этой услугой пользуются около 2000 предприятий, продающих свои товары в интернете. Если платежеспособность клиента оценивается как низкая, то ему просто не показываются некоторые варианты оформления покупок: например, он не увидит в списке возможность оплаты при получении заказа. Часть фирм проверяют платежеспособность абсолютно всех новых клиентов, а компания Migros – только тех, которые выбирают оплату по факту доставки товара.

Учитывая вышесказанное, нелишне регулярно проверять уровень своей платежеспособности, поскольку при совершении онлайн-покупок система может оценить его неправильно. Причиной могут быть не обновленные вовремя данные о швейцарцах, которые имели задолженность, но уже погасили ее, или о которых имеется недостаточно информации. Более того, уровень финансовой надежности гражданина влияет на то, как его воспринимают не только в качестве онлайн-покупателя, но и в реальной жизни, например, при желании арендовать жилье. Запросить оценку своей платежеспособности можно на сайте comparis.ch, заполнив анкету и отправив копию своего удостоверения личности.

Кстати добавим, что швейцарцы активно покупали в интернете в «черную пятницу» - 27 ноября этого года. В целом они потратили в тот день около 130 млн франков, что на 30% больше, чем в 2019-м. Объем продаж в несколько раз превысил объем, фиксируемый в обычный день: у Migros, например, быстро закончились товары в некоторых категориях. Впрочем, этого недостаточно, чтобы покрыть убытки, понесенные компаниями в период действия ограничений весной этого года. Добавим, что набор товаров, которые швейцарцы заказывают по интернету, заметно изменился: многие стали приобретать больше полезного оборудования для дома, где они сейчас проводят гораздо больше времени, чем раньше.

В число товаров, пользующихся повышенным спросом, входят смартфоны, планшеты, пылесосы, кофеварки и т.д. Кроме того, вырос средний возраст онлайн-покупателей, поскольку пожилые швейцарцы, желая избежать скоплений людей в магазинах, предпочитают заказывать товары по интернету. Любопытно, что пенсионеры играют не последнюю роль в росте выручки интернет-магазинов, так как многие швейцарцы этой возрастной категории отличаются высокой покупательной способностью.

Для сравнения, в России число онлайн-покупок в Черную пятницу выросло на 145% по сравнению с 2019 годом, информирует радиостанция «Комсомольская правда». Чаще всего россияне покупали продукты питания, а также одежду, обувь, товары для дома и хозяйства, бытовую технику и электронику, косметику и парфюмерию. В тот же день жители США потратили на покупки в интернете 9 млрд долларов, что на 21,6% больше, чем в прошлом году.