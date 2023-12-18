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понедельник, 18 декабря 2023 года   

Банковская тайна защищена от журналистов |Le secret bancaire protégé des journalistes

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

Национальный совет хотел усилить свободу прессы в Швейцарии, но Совет кантонов отказался от этой идеи.

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Le Conseil national voulait renforcer la liberté de la presse en Suisse, mais le Conseil des Etats a rejeté l’idée.

Миллионы Сергея Ролдугина в швейцарских банках, «Секреты Credit Suisse», «Панамские документы», «Архив Пандоры», Swissleaks – ни одно из этих и других громких журналистских расследований, выявивших коррупционные схемы сильных мира сего, не было бы возможным без утечек секретной банковской информации или содействия информаторов. Однако работа журналистов-расследователей в Швейцарии затруднена законом о банковской деятельности и в будущем может стать еще более сложной.

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свобода прессы в Швейцарии
банковская тайна
кража банковских данных
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понедельник, 18 декабря 2023 года
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