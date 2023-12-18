Автор: Заррина Салимова, Берн, 18.12.2023.
Национальный совет хотел усилить свободу прессы в Швейцарии, но Совет кантонов отказался от этой идеи.|
Le Conseil national voulait renforcer la liberté de la presse en Suisse, mais le Conseil des Etats a rejeté l’idée.
Миллионы Сергея Ролдугина в швейцарских банках, «Секреты Credit Suisse», «Панамские документы», «Архив Пандоры», Swissleaks – ни одно из этих и других громких журналистских расследований, выявивших коррупционные схемы сильных мира сего, не было бы возможным без утечек секретной банковской информации или содействия информаторов. Однако работа журналистов-расследователей в Швейцарии затруднена законом о банковской деятельности и в будущем может стать еще более сложной.
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