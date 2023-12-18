Банковская тайна защищена от журналистов |Le secret bancaire protégé des journalistes

Миллионы Сергея Ролдугина в швейцарских банках, «Секреты Credit Suisse», «Панамские документы», «Архив Пандоры», Swissleaks – ни одно из этих и других громких журналистских расследований, выявивших коррупционные схемы сильных мира сего, не было бы возможным без утечек секретной банковской информации или содействия информаторов. Однако работа журналистов-расследователей в Швейцарии затруднена законом о банковской деятельности и в будущем может стать еще более сложной.