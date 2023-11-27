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вторник, 28 ноября 2023 года   

300 самых богатых семей Швейцарии |Les 300 familles les plus riches de Suisse

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

В ежегодном рейтинге, составляемом экономическим журналом Bilan, по-прежнему немало «наших» имен.

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Le classement annuel, établi par le magazine économique Bilan, comprend toujours plusieurs de «nos noms».

В прошлую пятницу на прилавках газетных киосков появился самый ожидаемый номер журнала Bilan за год. Под сверкающей золотистой обложкой скрывается список богатейших людей Швейцарии – с полными именами, фотографиями, указанием рода занятий, размера состояний, хобби и другой любопытной информацией.

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