300 самых богатых семей Швейцарии

Автор: Заррина Салимова, Берн, 27.11.2023.
В ежегодном рейтинге, составляемом экономическим журналом Bilan, по-прежнему немало «наших» имен.|
Le classement annuel, établi par le magazine économique Bilan, comprend toujours plusieurs de «nos noms».
В прошлую пятницу на прилавках газетных киосков появился самый ожидаемый номер журнала Bilan за год. Под сверкающей золотистой обложкой скрывается список богатейших людей Швейцарии – с полными именами, фотографиями, указанием рода занятий, размера состояний, хобби и другой любопытной информацией.
ХАМАС, но не нас?Попытаемся разобраться, почему на признание террористической организации таковой требуется гораздо больше времени, чем на введение санкций против России.
300 самых богатых семей ШвейцарииВ ежегодном рейтинге, составляемом экономическим журналом Bilan, по-прежнему немало «наших» имен.
Интернет-мошенники не дремлютВ последнее время в Швейцарии активизировались злоумышленники, использующие мессенджеры и социальные сети. Что нужно знать, чтобы не попасть в ловушку?
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
300 самых богатых семей ШвейцарииВ ежегодном рейтинге, составляемом экономическим журналом Bilan, по-прежнему немало «наших» имен.
Добавить комментарий