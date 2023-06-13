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вторник, 13 июня 2023 года   

Живое искусство Урьеля Орлова|L’art vivant d’Uriel Orlow

Автор: Надежда Сикорская, Базель, 13. 06. 2023.

Художник Урьель Орлов (DR)

Вчера вечером в Базеле Большая швейцарская премия в области искусства - Премия имени Мерет Оппенгейм 2023 года была вручена родившемуся в Цюрихе художнику, работающему с растениями.

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Hier soir à Bâle le Grand prix suisse pour l’art – Prix Meret Oppenheim 2023 a été décerné à l’artiste né à Zurich et travaillant avec des plantes.

Важнейшая национальная премия в области искусства, носящая имя немецко-швейцарской художницы-сюрреалистки, получившей мировую известность в Париже и Нью-Йорке и не раз упоминавшейся в Нашей Газете, вручается Федеральным департаментом культуры с 2001 года. На основании рекомендации особой комиссии ею награждаются художники, архитекторы, кураторы, исследователи и критики, чьи получившие международное признание работы имеют особое значение для Швейцарии и связь с ней. И вот вчера, за два дня до открытия выставки Art Basel, были объявлены новые лауреаты: архитектурная платформа Parity Group, историк искусства Станислаус фон Моос и художник Урьель Орлов. Вряд ли вас удивит, что именно фамилия последнего победителя, хоть и пишется она Orlow, привлекла наше внимание, выдав явно не чисто швейцарское происхождение ее носителя. Так и оказалось.

Урьель Орлов родился в Цюрихе, однако корни ее семейного дерева уходят в земли Украины, Венгрии, Польши, Альзаса. Как по линии отца, так и по линии матери его предки евреи, нашедшие убежище в Швейцарии.  Изучение истории собственной семьи стало темой его дипломной работы на получение степени бакалавра. «Я находил лишь имена на надгробьях. А потом в один прекрасный день записал, в Венгрии, старого певца в деревенской синагоге. Позже, в польском городе Познань, обнаружил синагогу, которая была спасена от разрушения благодаря трансформации в бассейн. Я заснял ее совершенно инстинктивно, и воспоминание это осталось со мной на всю жизнь», рассказал артист в интервью журналу «Т». Далее Урьель Орлов заснимет также стеллажи Винеровской библиотеки в Лондоне старейшего архива Холокоста: эти кадры вошли в девятнадцатичасовое видео, которое немногие смогут досмотреть до конца.

Художник, получивший профессиональное образование в Лондоне и Женеве и внешне немного напоминающий режиссера Кирилла Серебренникова черной шапочкой на голове, проводит значительную часть времени в Лиссабоне, продолжая преподавать в Лондоне и Цюрихе. В последние годы в центре его творческих интересов такие актуальные темы, как деколонизация и климатический кризис. И мир растений.

В настоящий момент в зоне досягаемости жителей Швейцарии проходят две выставки с участием работ Урьеля Орлова. Две его инсталляции можно увидеть в экспозиции Parlement der Pflanzen II (Парламент растений II) в Художественном музее Лихтенштейна в Вадуце. Первая, Reading Wood (Backwards), изначально была создана год назад для Берлинской биеннале. Она состоит из сделанных в Португалии и Африки фотографий и фонограммы с женским голосом, делящимся информацией и размышлениями об отношениях человека и дерева. Вторая, Dedication, представляющая собой вертикальные экраны, опирающиеся на длинные деревянные стойки, напоминает эскиз к картине, изображающей лес.

Параллельно в Художественном музее Санкт-Галлена представлена еще одна работа Урьеля Орлова. Инсталляция под названием Up, Up, Up состоит из двух экранов, изображения на которых увлекают зрителя на каменистые склоны Горихорна, горы в Альпах, в кантоне Граубюнден, в компании Сони Випф, директора по исследовательской работе Национального парка. Если в 19 веке здесь выживал лишь один вид растений, то сегодня насчитывается целых шестнадцать природных смельчаков, преодолевших крутогорье в поисках прохлады. Не останавливаясь на достигнутом, Урьель Орлов планирует перенести граубюнденскую инсталляцию в Гималаи. Не сомневаемся, у него получится.

От редакции: Выставка в Вадуце будет открыта до 22 октября, а в Санкт-Галлене до 5 ноября 2023 года, так что у вас еще есть время посетить обе.

 

 

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