В последнее время женский вклад в искусство становится предметом углубленного изучения специалистов, и ведущие музеи мира посвящают выставки исключительно художницам. Наверное, это происходит во многом благодаря изменившейся социальной повестке, вынесшей на первый план проблемы, с которыми сталкивается современная женщина: от сексуальных домогательств и насилия до права распоряжаться собственными телом и судьбой. Не стала исключением и Швейцария, где «женский» вопрос тоже стоит остро. Напомним, что в этом году Конфедерация отмечает 50-летие введения женского избирательного права, а буквально в эти дни швейцарские депутаты (под возгласы протестующих на Федеральной площади) обсуждают детали реформы, предусматривающей увеличение пенсионного возраста для женщин. На фоне происходящего открывшаяся на днях в базельском Фонде Бейлера выставка кажется особенно актуальной – в центре экспозиции помещены работы женщин-художниц, чье творчество занимает видное место в истории современного искусства с 1870 года до наших дней.

Последняя треть XIX века неслучайно стала точкой отсчета для кураторов, так как именно в это время женщины в Европе и Америке впервые смогли профессионально заниматься художественной деятельностью на широкой основе. В экспозицию вошли полотна девяти художниц: Берта Моризо, Мэри Кэссетт, Пола Модерсон-Беккер, Лотта Лазерштейн, Фрида Кало, Алиса Нил, Марлен Дюма, Синди Шерман и Элизабет Пейтон. Всех этих женщин, живших в разных городах и странах и творивших разные временные периоды, объединяет интерес к изображению человека – портрету в его различных формах и автопортрету.

Для картин каждой из художниц отведен отдельный зал. Перед началом просмотра выставки обязательно возьмите программку и ознакомьтесь с биографиями авторов картин, чтобы понять, как на судьбы каждой из женщин повлияли социальные потрясения тех времен. География представленных работ охватывает несколько континентов. Выставка открывается работами француженки Берты Моризо и американки Мэри Кэссетт. Обе женщины творили в 1870-х и 1880-х годах в Париже, центре самого передового искусства. Немка Паула Модерсон-Беккер работала с 1900 по 1907 годы между маленьким провинциальным городком Ворпсведе на севере Германии и Парижем. Лотте Лазерштайн родилась в еврейской семье в Восточной Пруссии, жила с 1925 по 1933 годы в Берлине, который тогда был столицей Веймарской республики, а с приходом нацистов была вынуждена уехать в Швецию. Мексиканка Фрида Кало с конца 1920-х годов до примерно 1950 года жила в Мехико – это как раз был бурный период консолидации мексиканской революции. Американка Элис Нил с конца 1920-х до начала 1980-х годов работала сначала на Кубе, а затем на Манхэттене, от Гринвич-Виллидж до Верхнего Вест-Сайда включая Испанский Гарлем. Марлен Дюма выросла в Кейптауне в разгар апартеида и живет в Амстердаме с 1976 года. Американка Синди Шерман создает свои работы в Нью-Йорке, западном центре нового поколения современных художников. Наконец, американка Элизабет Пейтон с 1990-х годов работает между Нью-Йорком и Западной Европой.

Проходя через все девять залов, вы путешествуете не только в пространстве, перемещаясь между Парижем времен «прекрасной эпохи» и современным Нью-Йорком, но и во времени. Невероятно интересно наблюдать за тем, как сменяли друг друга стилевые направления в искусстве, а также за тем, как менялся взгляд художниц на модель. На картинах Моризо, например, чаще всего изображены члены ее семьи, домашние слуги и молодые женщины, которых она знала. Все ее модели находятся в домашней обстановке, то есть в пространстве, открытом для женщин ее социального происхождения той эпохи. Лазерштейн интересовал образ «новой женщины»: ее свободных героинь легко можно представить в берлинских кабаре 20-х годов. Фрида Кало, в свою очередь, разрабатывала подход, который радикально отличался от традиционных представлений о портрете. Ее автопортреты, несомненно, представляют саму художницу, однако эти полотна стремятся запечатлеть скорее ее внутреннее состояние в окружении аксессуаров и декоративных элементов, которые ее определяют. Элис Нил писала людей из разных социальных классов, которые она встречала в своем районе, знакомых, друзей и семью. Ее портреты представляют собой пристальный взгляд художника на американское общество с 1930-х по 1960-е годы. Шерман исследует темы красоты, возраста и пола, ставя под сомнение и пародируя конструирование женской идентичности, традиционные общественные роли и патриархальные стереотипы.

В последнем десятом зале на нескольких экранах проецируются фрагменты мини-фильмов: девять актрис начитывают на камеру дневники, письма и цитаты представленных на выставках художниц. Это тоже своеобразный портрет, только написан он не кистью, а словами. Завершается выставка неожиданно – двумя работами родившейся в 1858 году в полтавском селе Гавронцы Марии Башкирцевой. Она стала известной не только как художница, но и как автор чудесного дневника, которым зачитывались Берта Моризо, Паула Модерсон-Беккер и Марина Цветаева. Речь идет о более чем ста тетрадях, которые Башкирцева вела с 12 лет, рассказывая о своих надеждах, страхах и устремлениях. Удивительно, но переживания молодой девушки, жившей во второй половине XIX века, мало чем отличаются от чувств современных женщин. А, может, ничего удивительного в этом как раз и нет: любить, страдать, сомневаться, развиваться, отчаиваться и снова стремиться к совершенству – разве не этим занимались и занимаются все люди во всех странах и во все времена?

Выставка продлится до 2 января 2022 года. Подробную информацию о часах работы музея вы найдете на сайте fondationbeyeler.ch.