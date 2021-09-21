Автор: Заррина Салимова, Базель, 21. 09. 2021.
Фонд Бейлера в Базеле представляет выставку портретов и автопортретов, написанных девятью выдающимися художницами последних 150 лет – от Берты Моризо и Фриды Кало до Синди Шерман и Элизабет Пейтон.|
La Fondation Beyeler présente une exposition de portraits et d’autoportraits peints par neuf femmes artistes dont l’œuvre occupe une position éminente dans l’histoire de l’art moderne au cours des 150 dernières années – de Berthe Morisot et Frida Kahlo à Cindy Sherman et Elizabeth Peyton.
В последнее время женский вклад в искусство становится предметом углубленного изучения специалистов, и ведущие музеи мира посвящают выставки исключительно художницам. Наверное, это происходит во многом благодаря изменившейся социальной повестке, вынесшей на первый план проблемы, с которыми сталкивается современная женщина: от сексуальных домогательств и насилия до права распоряжаться собственными телом и судьбой. Не стала исключением и Швейцария, где «женский» вопрос тоже стоит остро. Напомним, что в этом году Конфедерация отмечает 50-летие введения женского избирательного права, а буквально в эти дни швейцарские депутаты (под возгласы протестующих на Федеральной площади) обсуждают детали реформы, предусматривающей увеличение пенсионного возраста для женщин. На фоне происходящего открывшаяся на днях в базельском Фонде Бейлера выставка кажется особенно актуальной – в центре экспозиции помещены работы женщин-художниц, чье творчество занимает видное место в истории современного искусства с 1870 года до наших дней.
Последняя треть XIX века неслучайно стала точкой отсчета для кураторов, так как именно в это время женщины в Европе и Америке впервые смогли профессионально заниматься художественной деятельностью на широкой основе. В экспозицию вошли полотна девяти художниц: Берта Моризо, Мэри Кэссетт, Пола Модерсон-Беккер, Лотта Лазерштейн, Фрида Кало, Алиса Нил, Марлен Дюма, Синди Шерман и Элизабет Пейтон. Всех этих женщин, живших в разных городах и странах и творивших разные временные периоды, объединяет интерес к изображению человека – портрету в его различных формах и автопортрету.
Для картин каждой из художниц отведен отдельный зал. Перед началом просмотра выставки обязательно возьмите программку и ознакомьтесь с биографиями авторов картин, чтобы понять, как на судьбы каждой из женщин повлияли социальные потрясения тех времен. География представленных работ охватывает несколько континентов. Выставка открывается работами француженки Берты Моризо и американки Мэри Кэссетт. Обе женщины творили в 1870-х и 1880-х годах в Париже, центре самого передового искусства. Немка Паула Модерсон-Беккер работала с 1900 по 1907 годы между маленьким провинциальным городком Ворпсведе на севере Германии и Парижем. Лотте Лазерштайн родилась в еврейской семье в Восточной Пруссии, жила с 1925 по 1933 годы в Берлине, который тогда был столицей Веймарской республики, а с приходом нацистов была вынуждена уехать в Швецию. Мексиканка Фрида Кало с конца 1920-х годов до примерно 1950 года жила в Мехико – это как раз был бурный период консолидации мексиканской революции. Американка Элис Нил с конца 1920-х до начала 1980-х годов работала сначала на Кубе, а затем на Манхэттене, от Гринвич-Виллидж до Верхнего Вест-Сайда включая Испанский Гарлем. Марлен Дюма выросла в Кейптауне в разгар апартеида и живет в Амстердаме с 1976 года. Американка Синди Шерман создает свои работы в Нью-Йорке, западном центре нового поколения современных художников. Наконец, американка Элизабет Пейтон с 1990-х годов работает между Нью-Йорком и Западной Европой.
Проходя через все девять залов, вы путешествуете не только в пространстве, перемещаясь между Парижем времен «прекрасной эпохи» и современным Нью-Йорком, но и во времени. Невероятно интересно наблюдать за тем, как сменяли друг друга стилевые направления в искусстве, а также за тем, как менялся взгляд художниц на модель. На картинах Моризо, например, чаще всего изображены члены ее семьи, домашние слуги и молодые женщины, которых она знала. Все ее модели находятся в домашней обстановке, то есть в пространстве, открытом для женщин ее социального происхождения той эпохи. Лазерштейн интересовал образ «новой женщины»: ее свободных героинь легко можно представить в берлинских кабаре 20-х годов. Фрида Кало, в свою очередь, разрабатывала подход, который радикально отличался от традиционных представлений о портрете. Ее автопортреты, несомненно, представляют саму художницу, однако эти полотна стремятся запечатлеть скорее ее внутреннее состояние в окружении аксессуаров и декоративных элементов, которые ее определяют. Элис Нил писала людей из разных социальных классов, которые она встречала в своем районе, знакомых, друзей и семью. Ее портреты представляют собой пристальный взгляд художника на американское общество с 1930-х по 1960-е годы. Шерман исследует темы красоты, возраста и пола, ставя под сомнение и пародируя конструирование женской идентичности, традиционные общественные роли и патриархальные стереотипы.
В последнем десятом зале на нескольких экранах проецируются фрагменты мини-фильмов: девять актрис начитывают на камеру дневники, письма и цитаты представленных на выставках художниц. Это тоже своеобразный портрет, только написан он не кистью, а словами. Завершается выставка неожиданно – двумя работами родившейся в 1858 году в полтавском селе Гавронцы Марии Башкирцевой. Она стала известной не только как художница, но и как автор чудесного дневника, которым зачитывались Берта Моризо, Паула Модерсон-Беккер и Марина Цветаева. Речь идет о более чем ста тетрадях, которые Башкирцева вела с 12 лет, рассказывая о своих надеждах, страхах и устремлениях. Удивительно, но переживания молодой девушки, жившей во второй половине XIX века, мало чем отличаются от чувств современных женщин. А, может, ничего удивительного в этом как раз и нет: любить, страдать, сомневаться, развиваться, отчаиваться и снова стремиться к совершенству – разве не этим занимались и занимаются все люди во всех странах и во все времена?
Выставка продлится до 2 января 2022 года. Подробную информацию о часах работы музея вы найдете на сайте fondationbeyeler.ch.
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