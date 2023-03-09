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четверг, 9 марта 2023 года   

СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ : «О чем мы не написали». «Белые пятна» в русской литературе XXI века

Сергей Сергеевич Лебедев – один из самых талантливых современных русских прозаиков своего поколения. Родился в 1981 году в Москве в семье геологов. С четырнадцати лет восемь сезонов проработал в геологических экспедициях на севере России и в Казахстане. С 2001 по 2014 год – журналист и редактор газеты «Первое сентября». За последние 12 лет выпустил 5 романов: «Предел забвения», 2011; «Год кометы», 2013; «Люди августа», 2016; «Гусь Фриц», 2018; «Дебютант», 2020. В этом году в Москве вышел его первый сборник рассказов «Титан». Романы Сергея Лебедева входили в лонг и шорт-листы российских и европейских литературных премий, переведены на 22 языка.

В своей прозе Сергей Лебедев исследует травмы советского прошлого. Писатель поговорит с нами о российской литературе (и, шире, о культуре) двух последних десятилетий в свете сегодняшней войны, о том критическом дефиците понимания и осмысления, — о «белых пятнах» или «слепых зонах», которые не позволили российской интеллигенции верно оценить опасность путинского режима.

Наша Газета уже знакомила своих читателей с этим автором, по поводу выхода на французском языке его романа «Дебютант». 

Встреча состоится в среду 22 марта в 20 ч. в аудитории Phil 211 Bâtiment des Philosophes (бывш. «École de Chimie») (22, bd des Philosophes)

 

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