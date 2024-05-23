Автор: Ника Пархомовская, Винтертур, 23.05.2024.
Небольшой швейцарский город Винтертур известен на весь мир своими художественными музеями. Один из них, Villa Flora, был закрыт для посетителей около десяти лет. Рассказываем про возрождение виллы и проходящую там замечательную выставку «Bienvenue!» (или «Добро пожаловать!»).|
Winterthur est connu dans le monde grâce à ses musées d’art. L’un entre eux, Villa Flora, vient de réouvrir ses portes après presque dix ans de travaux. Voici quelques mots sur cette résurrection et l’exposition actuelle intitulée « Bienvenue ».
Даже для Швейцарии, где находятся одни из самых впечатляющих художественных коллекций в Европе, Винтертур – место особое. Недаром этот важный промышленный, коммерческий и банковский центр с высокой плотностью населения называют еще и «городом музеев», уровень которых здесь и правда поразительно высок. Так, расположившаяся в парке на холме чуть поодаль от центра «Коллекция Оскара Рейнхарта» известна не только своим уникальным собранием, включающим работы Гольбейна-младшего и Кранаха-старшего, Ренуара, Ван Гога и Пикассо, но и любопытными выставочными проектами. Громкие временные экспозиции регулярно организует и находящийся в самом центре города Винтертурский художественный музей. С недавнего времени к нему также относятся «Музей Оскара Рейнхарта» в Городскому саду – сейчас, к сожалению, закрытый на ремонт, и небольшая уютная Villa Flora, весной этого года вновь распахнувшая двери для посетителей.
Эта виллу постройки середины 19-го века текстильный промышленник Йоганн Хайнрих Бюлер приобрел для своей семьи в 1858 году. Позже, когда его внучка Хеди вышла замуж за врача-офтальмолога Артура Ханлозера, молодожены не просто переехали на виллу, но и выкупили ее. Поначалу они оборудовали на первом этаже помещение для приема пациентов и операционную, но в 1907 году глазная клиника переехала в отдельное здание, и вилла вновь стала полностью жилой. Тогда-то она и превратилась в центр художественной жизни Винтертура. Друг семьи, архитектор Роберт Риттмайер, разработал вместе с хозяйкой проект реконструкции, и уже на Первой Цюрихской выставке интерьерного дизайна салон Villa Flora был отмечен как «истинный шедевр». Постепенно в нем, а потом и на стенах других комнат появились картины, которые Артур и Хеди, учившаяся живописи в Мюнхене и имевшая необыкновенное художественное чутье, начали собирать еще на рубеже веков.
После почти десятилетней реконструкции – за перепланировку отвечало базельское архитектурное бюро Jessenvollenweider, выигравшее конкурс, объявленный Винтертуром в 2013 году – Villa Flora, вместе с ее чудесным старинным садом и новой стильной стеклянной пристройкой, из уютной жилой виллы превратилась в не менее уютный, но все-таки музей. Задача сделать из личного пространства публичное, ничего не нарушив в первоначальном проекте здания, выполнена на все сто. Отсюда – крайне редкое в современном музее ощущение комфортного уединения, позволяющего насладиться живописью в камерной, почти интимной обстановке. При этом бывшие еще недавно жилыми комнаты полностью сохранили свою по-домашнему теплую атмосферу: обои, рисунок которых в некоторых случаях разработала сама Хеди Ханлозер, по-прежнему на стенах; изящной и функциональной модернистской мебелью можно при желании пользоваться; кое-где – по всей видимости, не только для красоты – оставлены старинные радиаторы.
Очень интересно решен и вопрос с экспликациями и этикетками, зачастую становящимися камнем преткновения в современных художественных музеях. Разумеется, все картины в Villa Flora подписаны и датированы, а короткие справки про историю дома и коллекции размещены в большинстве своем так, что их можно читать, расположившись в уютных креслах. Если же хочется более подробных и детальных описаний, то они доступны либо по QR-коду, либо в Digital Guide, который можно бесплатно скачать на сайте музея или получить на кассе: экологично и вполне в духе времени. Еще одна особенность виллы в том, что практически из всех комнат просматривается великолепный сад, а проникающий сквозь окна естественный свет помогает увидеть знакомые и незнакомые полотна совершенно по-другому. Учитывая, что в экспозиции представлены сплошь импрессионисты, постимпрессионисты, набисты и фовисты, для которых свет имел критически важное значение, решение кураторов не закрывать и не затенять окна кажется не просто мудрым, но концептуальным.
В итоге смотреть работы Сезанна и Ренуара, Моне и Мане, Матисса и Ван Гога, Дени и Боннара, Редона и Валлоттона, Родена и Майоля, Марке и Мангуэна не мучительно, как это бывает при искусственном освещении, а легко и приятно. «Приятно» – вообще ключевое слово, которое характеризует обновленную Villa Flora. Приятно, что дело Хеди и Артура Ханлозеров, которые не просто собирали живопись, но дружили с художниками и принимали многих из них у себя дома, а также детей и внуков этих коллекционеров, не разделивших наследство на части, но сохранивших и даже приумноживших его, продолжает жить. Приятно, что кризис, постигший Flora Association в 2014 году, после отказа Городского совета финансировать деятельность музея, преодолен, и в конце концов Villa Flora стала полноправной частью Винтертурского художественного музея. Приятно, что огромная коллекция – около 400 работ, из которых на вилле сейчас выставлено лишь 69, – несколько лет вынужденно скитавшаяся по важнейшим европейским музеям, от Гамбурга до Вены и от Парижа до Берна, снова обрела дом. Приятно, наконец, что появилось еще одно место, где нет суеты и «музейной пыли», но есть красота, свет, спокойствие, сосредоточенность и много-много любви.
Выставка «Bienvenue!» (Masterpieces by Cézanne, Van Gogh, and Manet Return to Winterthur) открыта до 5 января 2025 года. Более подробную информацию вы найдете здесь.
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