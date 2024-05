Даже для Швейцарии, где находятся одни из самых впечатляющих художественных коллекций в Европе, Винтертур – место особое. Недаром этот важный промышленный, коммерческий и банковский центр с высокой плотностью населения называют еще и «городом музеев», уровень которых здесь и правда поразительно высок. Так, расположившаяся в парке на холме чуть поодаль от центра «Коллекция Оскара Рейнхарта» известна не только своим уникальным собранием, включающим работы Гольбейна-младшего и Кранаха-старшего, Ренуара, Ван Гога и Пикассо, но и любопытными выставочными проектами. Громкие временные экспозиции регулярно организует и находящийся в самом центре города Винтертурский художественный музей. С недавнего времени к нему также относятся «Музей Оскара Рейнхарта» в Городскому саду – сейчас, к сожалению, закрытый на ремонт, и небольшая уютная Villa Flora, весной этого года вновь распахнувшая двери для посетителей.

Эта виллу постройки середины 19-го века текстильный промышленник Йоганн Хайнрих Бюлер приобрел для своей семьи в 1858 году. Позже, когда его внучка Хеди вышла замуж за врача-офтальмолога Артура Ханлозера, молодожены не просто переехали на виллу, но и выкупили ее. Поначалу они оборудовали на первом этаже помещение для приема пациентов и операционную, но в 1907 году глазная клиника переехала в отдельное здание, и вилла вновь стала полностью жилой. Тогда-то она и превратилась в центр художественной жизни Винтертура. Друг семьи, архитектор Роберт Риттмайер, разработал вместе с хозяйкой проект реконструкции, и уже на Первой Цюрихской выставке интерьерного дизайна салон Villa Flora был отмечен как «истинный шедевр». Постепенно в нем, а потом и на стенах других комнат появились картины, которые Артур и Хеди, учившаяся живописи в Мюнхене и имевшая необыкновенное художественное чутье, начали собирать еще на рубеже веков.

После почти десятилетней реконструкции – за перепланировку отвечало базельское архитектурное бюро Jessenvollenweider, выигравшее конкурс, объявленный Винтертуром в 2013 году – Villa Flora, вместе с ее чудесным старинным садом и новой стильной стеклянной пристройкой, из уютной жилой виллы превратилась в не менее уютный, но все-таки музей. Задача сделать из личного пространства публичное, ничего не нарушив в первоначальном проекте здания, выполнена на все сто. Отсюда – крайне редкое в современном музее ощущение комфортного уединения, позволяющего насладиться живописью в камерной, почти интимной обстановке. При этом бывшие еще недавно жилыми комнаты полностью сохранили свою по-домашнему теплую атмосферу: обои, рисунок которых в некоторых случаях разработала сама Хеди Ханлозер, по-прежнему на стенах; изящной и функциональной модернистской мебелью можно при желании пользоваться; кое-где – по всей видимости, не только для красоты – оставлены старинные радиаторы.



Очень интересно решен и вопрос с экспликациями и этикетками, зачастую становящимися камнем преткновения в современных художественных музеях. Разумеется, все картины в Villa Flora подписаны и датированы, а короткие справки про историю дома и коллекции размещены в большинстве своем так, что их можно читать, расположившись в уютных креслах. Если же хочется более подробных и детальных описаний, то они доступны либо по QR-коду, либо в Digital Guide, который можно бесплатно скачать на сайте музея или получить на кассе: экологично и вполне в духе времени. Еще одна особенность виллы в том, что практически из всех комнат просматривается великолепный сад, а проникающий сквозь окна естественный свет помогает увидеть знакомые и незнакомые полотна совершенно по-другому. Учитывая, что в экспозиции представлены сплошь импрессионисты, постимпрессионисты, набисты и фовисты, для которых свет имел критически важное значение, решение кураторов не закрывать и не затенять окна кажется не просто мудрым, но концептуальным.

В итоге смотреть работы Сезанна и Ренуара, Моне и Мане, Матисса и Ван Гога, Дени и Боннара, Редона и Валлоттона, Родена и Майоля, Марке и Мангуэна не мучительно, как это бывает при искусственном освещении, а легко и приятно. «Приятно» – вообще ключевое слово, которое характеризует обновленную Villa Flora. Приятно, что дело Хеди и Артура Ханлозеров, которые не просто собирали живопись, но дружили с художниками и принимали многих из них у себя дома, а также детей и внуков этих коллекционеров, не разделивших наследство на части, но сохранивших и даже приумноживших его, продолжает жить. Приятно, что кризис, постигший Flora Association в 2014 году, после отказа Городского совета финансировать деятельность музея, преодолен, и в конце концов Villa Flora стала полноправной частью Винтертурского художественного музея. Приятно, что огромная коллекция – около 400 работ, из которых на вилле сейчас выставлено лишь 69, – несколько лет вынужденно скитавшаяся по важнейшим европейским музеям, от Гамбурга до Вены и от Парижа до Берна, снова обрела дом. Приятно, наконец, что появилось еще одно место, где нет суеты и «музейной пыли», но есть красота, свет, спокойствие, сосредоточенность и много-много любви.

Выставка «Bienvenue!» (Masterpieces by Cézanne, Van Gogh, and Manet Return to Winterthur) открыта до 5 января 2025 года. Более подробную информацию вы найдете здесь.