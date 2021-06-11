Наша Газета внимательно следит за выступлениями Даниила Трифонова в Швейцарии, начиная с самого первого - в Люцерне, в 2012 году, сразу после победы на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. Рассказывали мы о его первом выступлении с Оркестром Романдской Швейцарии, о первом сольном концерте в Женеве и о ставших регулярными появлениях на Фестивале в Вербье.

Публика роскошного культурного центра в Лугано LAC, с концертным залом на тысячу мест, также имела уже возможность оценить талант русского виртуоза – в 2016 году, вскоре после открытия Центра, он находился здесь в качестве молодого артиста-в-резиденции. Сегодня Трифонов – зрелый музыкант, привлекающих своих поклонников почти исследовательским подходом к музыке, глубиной интерпретаций, своеобразным исполнительским стилем, свежестью и прозрачностью игры. Все это, в сочетании с некоторой таинственностью, окутывающей самого пианиста, всегда крайне сдержанного в общении, безусловно, возбуждает любопытство. Программы из произведений Рахманинова и Листа, Шопена и Скрябина, представленные им в последние годы, всегда совмещают в себе спонтанность с четко продуманной формой, с уважением к замыслу композитора.

При всей красоте прошлых сольных концертов все они меркнут по оригинальности с тем, что предстоит нам услышать в Лугано 22 июня. Трудно представить себе более амбициозную задачу, чем поставил перед собой на этот раз Даниил Трифонов. Назвав свою программу «Десятилетия», он решил представить всю панораму фортепианной музыки 20 века, выбрав по одному произведению из каждого десятилетия, причем не только известные хиты, но также наиболее сложные и фундаментальные сочинения, оказавшие влияние на ход музыкальной истории. По его собственным словами, он стремится продемонстрировать, «как быстро происходило развитие фортепианной музыки в прошлом веке». По мнению специалистов, программа предстоящего концерта напоминает сеанс магии, череда музыкальных экспериментов требует максимальной физической и психологической концентрации – настолько, что пианист заранее просит публику не аплодировать между отдельными номерами!

Пост- и неоромантизм, сериализм и минимализм – вот лишь несколько «измов» и сопровождающих их музыкальных стилей, процветавших в 20 веке и проложивших дорогу для музыки сегодняшнего дня. Открывающая программу «Соната» А. Берга с ее беспокойными гармониями еще хранит отзвуки позднего вагнеровского стиля, но уже предвещает экспрессионистский взрыв начала 20 века. Бурная энергия «Сарказмов» С. Прокофьева, впервые исполненных авторов в Петрограде в 1916 году, вариации Бартока и Копленда, калейдоскоп красок О. Мессиона (с фрагментом из его «Двадцати взглядов на младенца Иисуса»), беззастенчивый юмор Musica Ricercata Г. Лигети, пульсирующий минимализм «Китайских врат» Джона Адамса в параллель с одержимостью Klavierstück IX К. Стокхаузена и Fantasia on an Ostinato Джона Корильяно, вдохновленная знаменитым повторяющимся пассажем из Седьмой симфонии Бетховена – вот десять произведений, которые, по мнению Даниила Трифонова, потрясли музыкальный мир прошлого века и которыми он хочет поделиться с меломанами. Если будете в Лугано, не пропустите!