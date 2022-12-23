Приближаются длинные праздничные выходные и каникулы, и многие наши читатели уже ломают голову над тем, как организовать детский досуг. Интересной идеей может стать поездка в Ла Шо-де-Фон, где несколько дней назад был торжественно открыт комплекс Muzoo, в названии которого слились два французских слова: musée и zoo. Уникальная для Европы концепция представляет собой объединение двух традиционно пользующихся популярностью у ребят учреждений – Музея естественной истории и городского зоопарка. Особенность этого проекта заключается в том, что он позволяет полностью раскрыть образовательный, развлекательный и научный потенциал: дети будут отдыхать, одновременно узнавая что-то новое.

Напомним, что основанный в 1880 году Музей естественной истории последние восемь лет был закрыт на реконструкцию. Что касается зоопарка Bois du Petit-Château, то он появился в 1891 году и первоначально представлял собой общественный парк в неоромантическом стиле с несколькими вольерами и прудами. За прошедшие десятилетия его территория расширилась, и сегодня зоопарк привлекает более 150 000 посетителей в год. Создание Muzoo обошлось в 5,7 млн франков, 3,4 млн из которых заплатил муниципалитет. Около 2,3 млн франков предоставили спонсоры.

Посещение зоопарка Bois du Petit-Château осталось бесплатным. Билет нужно приобретать для входа в музей и виварий, который был закрыт с 2020 года и претерпел изменения: четыре павильона были полностью отремонтированы, чтобы обеспечить лучшие условия для животных. Строительство пятого павильона, в котором содержится крокодил, завершится в 2023 году.

Площадь постоянной экспозиции музея составляет 600 м2, а временной – 130 м2. Новая выставка под названием «План Б» посвящена актуальной теме – кризису биоразнообразия накануне шестого массового вымирания. В частности, по данным WWF, за последние 50 лет исчезли почти 70% диких животных. В целом, с 1500 года исчезло 900 видов животных. Об угрозах биоразнообразию, влиянию человека на экосистемы, загрязнении окружающей среды и изменении климата посетителям рассказывают в простой и игровой форме, причем количество текстов было специально ограничено, чтобы стимулировать интуитивный подход.

Войдя в музей, посетитель видит скульптуру, изображающую человека, отпиливающего ветку, на которой он сидит – намек понятен всем без перевода! Если раньше в музее были выставлены классические диорамы, то сейчас кураторы решили использовать новые приемы сценографии, чтобы развивать наблюдательность и побуждать посетителей искать животных, как в настоящем лесу. Некоторые чучела животных, включая даже слона, размещены, например, на деревьях. Muzoo также считается главной станцией по уходу за дикими животными в Романдии: здесь ежегодно проходят лечение не менее тысячи зверюшек.

Добавим, что в Ла Шо-де-Фон стоит отправиться и по другим причинам. Этот город, как и Ле Локль, внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО за свою историческую и архитектурную значимость. Дело в том, что Ла Шо-де-Фон был спланирован таким образом, чтобы максимально отвечать потребностям часовой промышленности и рациональной организации производства. Здесь вы не найдете традиционного «старого города» с кривыми переулками: в Ла Шо-де-Фоне улицы проложены под прямым углом, так что на плане доминируют ровные квадраты.

Часовому наследию города посвящена новая городская скульптура монументальных часов, появившаяся недавно на привокзальной площади. Памятник был установлен по инициативе бренда Tissot после того, как на открытии 8-й Биеннале часового наследия президент Швейцарской Конфедерации Иньацио Кассис сделал замечание об отсутствии часов в часовой метрополии. Часовая марка решила объединить усилия со Школой прикладных искусств Ла Шо-де-Фона, объявив конкурс среди студентов часового дизайна. Победителем стал Лоик Шаттон, по проекту которого и была сооружена скульптура.

Наконец, любителям архитектурных жемчужин стоит добраться до Ла Шо-де-Фона для того, чтобы увидеть одно из первых творений Ле Корбюзье – построенный им для своих родителей «Белый дом». Подробнее об этом здании, которое относится к редким работам радикального модерниста, выполненным в более традиционном стиле, читайте в «Архитектурных заметках» Леонида Слонимского.