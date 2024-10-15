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вторник, 15 октября 2024 года   

«Трансформация» в Балете Базеля |"Transformation" au Ballet de Bâle

Автор: , Базеле, .

© Cjulian Mommert

В Театре Базеля этой осенью вновь можно увидеть первоклассный современный танец: созданный для местной балетной труппы двухчастный спектакль «Verwandlung - Teshigawara» в октябре-ноябре показывают четыре последних раза, первый – уже послезавтра. Рассказываем о том, что такого особенного в постановке Сабуро Тешигавары, из-за чего вопреки обычной практике ее решили оставить в репертуаре после премьерного сезона.

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Cet automne, le Théâtre de Bâle présente à nouveau de la danse contemporaine de premier ordre : la production en deux parties nommée Verwandlung - Teshigawara, créée exprès pour cette compagnie de ballet, est présentée quatre fois en octobre et en novembre, la première représentation ayant lieu après-demain.

Как известно, система театрального проката в Швейцарии – неважно о какой из частей страны идет речь, немецкоя-, франко- или итальяноязычной – устроена таким образом, что большинство спектаклей сходит с репертуара в том же сезоне, в котором были выпущены. А потому опытные театралы точно знают: самые интересные постановки надо смотреть сразу, не откладывая «на потом», как это можно спокойно делать в России, где они идут годами. Если вообще идут. Однако есть из этого правила и редкие исключения, одним из которых стал «Verwandlung - Teshigawara» (что переводится как «Трансформация - Тешигавара») – супер-успешный спектакль Базельского балета, выпущенный в прошлом сезоне и наделавший в городе много шуму. Этой осенью, после летних гастролей, постановка Сабуро Тешигавары ненадолго возвращается на родную сцену.
 
Вероятно, причина такого решения руководства театра заключается не только в высоком уровне спектакля, но и в громком имени хореографа, тем более что «Verwandlung - Teshigawara»: как это ни удивительно – его первый хореографический опус, поставленный в Швейцарии. Разумеется, знаменитый японец, лауреат всевозможных премий от «Золотого льва» Венецианской биеннале до «Нобелевки» в области искусства и раньше приезжал на различные швейцарские фестивали со своими спектаклями, но все-таки одно дело – видеть работы живого классика в качестве зрителей и совсем другое – работать с ним самим непосредственно. Тем более что Тешигавара не просто перенес в Базель один из своих прежних балетов, шведскую «Метаморфозу» десятилетней давности, но и поставил с местной труппой совершенно оригинальную новую работу – «Like a human».  


Пожалуй, с нее мы и начнем наш рассказ о спектакле, глубоко поразившем автора этих строк своей новизной, свежестью и актуальностью. В «Like a human» (что можно перевести как «Как человек») участвует едва ли не вся труппа Базельского балета (включая и «нашего» Олега Степанова из Екатеринбурга, перешедшего в Базель из Вуппертальского театра танца). Причем не просто участвует, а предельно откровенно рассказывает о себе и своей боли на языке танца. На символическом красном ковре, под пронзительные и нежные мелодии Моцарта, Альбинони и Рахманинова, 25 танцовщиков извиваются, дергаются, ползают, ломают комедию и ломаются сами, падают и взлетают. Сольно и в дуэтах, небольшими компаниями и все вместе, они танцуют не на жизнь, а на смерть, и в финале уходят в туман, слово испаряясь и исчезая в воздухе прямо у нас на глазах.


 Что касается первой части спектакля, то она, на мой взгляд, менее завораживающая и откровенная. В ней много красоты, но красоты скорее абстрактной, не окрашенной личной болью, переживаниями и страданиями. Для меня это не столько личная, сегодняшняя история, сколько история давняя и более общая, про сотворение мира, про то, как человек поднялся с колен, стал двигаться, научился самостоятельно ходить… И танцевать. Неслучайно в «Метаморфозе» танцовщики у Тешигавары, который всегда сам ставит не только хореографию, но и отвечает за свет, сценографию и костюмы, одеты в телесного цвета невыразительные трико и мало отличаются друг от друга, а основным элементом оформления спектакля становятся полусферы и круги из гибких палок, которые служат им опорой и одновременно «закольцовывают» действие.

Но в любом случае, обе части спектакля заслуживают самых высоких похвал и, безусловно, стоят того, чтобы их увидеть. Особенно с учетом того, что несмотря на все усилия кураторов и программеров, такого качества балет и современный танец -– по-прежнему редкий гость на швейцарских просторах. Более подробную информацию о билетах и датах следующих показов вы найдете на сайте театра. 
 

современный балет в Швейцарии
что посмотреть в Базеле
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