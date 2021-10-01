Любителям классической музыки, а особенно аутентизма в ней, не надо представлять родившегося в Афинах дирижера, приехавшего в Россию в 1994 году, чтобы учиться у Ильи Мусина, а в 2014-м принявшего российское гражданство. В Москве и Санкт-Петербурге билеты на его концерты не достать – знатоки и бомонд рвутся «на Курентзиса». К счастью, бывает он и в Швейцарии, и Наша Газета всегда старается отмечать приезды маэстро и его оркестра и хора musicAeterna, объединяющих 113 артистов из 9 стран, каждый из которых отобран лично Теодором Курентзисом.

Событие, ожидающее нас через неделю, особое, ведь речь идет не об отдельном концерте и даже не о турне, а о полноценной трехдневной программе, которую так и хочется охарактеризовать модным, но неудобоваримым словом мультидисциплинарная. Действительно, планов на три коротких дня, которые должны были потрясти Швейцарию еще в феврале, но задержались из-за пандемии коронавируса – громадье! В новые даты — с 6 по 8 октября — musicAeterna и Теодор Курентзис превратят лучший концертный зал Швейцарии, KKL, в творческую лабораторию, где зрители вместе с музыкантами будут исследовать пространство музыки и других областей искусства. Расскажем кратко о каждом элементе программы.

Выставка «Архив musicAeterna»

Московский фотограф Александра Муравьева наблюдает за жизнью коллективов musicAeterna через объектив своей камеры уже пять лет, не пропуская их выступлений, где бы они не проходили. Для нее это не работа, а хобби, как говорит она сама, «прекрасное сумасшествие».

За это время оркестр стал для нее семьей, но, несмотря на близость к творческому процессу, Александра не утратила умения отстраниться, увидеть со стороны и запечатлеть происходящее во всей эмоциональной и визуальной красоте. За каждой фотографией кроется своя история, кадры сохранили важные моменты в жизни musicAeterna, и рассматривая их, каждый может почувствовать себя частью большой музыкальной семьи.

На вернисаже Александра лично проведет экскурсию для друзей musicAeterna и поделится историями, связанными с этими фотографиями.



Вход свободный

Фильм Карла Теодора Дрейера «Слово»

Среда, 6 октября 2021

17:00 – 19:00, Auditorium, KKL Lucerne

В параллелях с другими видами искусства звучание музыкальных сочинений раскрывается глубже и многограннее, поэтому резиденция musicAeterna включает в себя не только концерты и дискуссии, но и выставки и кинопрограмму. Хоровую оперу Tristia в рамках резиденции сопровождают кинофильмы двух выдающихся режиссеров.

В числе лучших работ визионера мирового кино, датчанина Карла Теодора Дрейера – картина «Слово», снятая в 1955 году. Вольная экранизация драмы писателя, проповедника и антифашиста Кая Мунка фокусируется на истории семьи Борген в поисках живого Бога. Вера, свободная от здравого смысла, чистая и абсолютная, открывает здесь, в соответствии с идеями Кьеркегора, подлинный свет.

Сильные роли Хенрика Мальберга, Пребена Лердорфа Рая, Биргитте Федерспиль обрамлены выдающейся операторской работой Хеннинга Бендтсена с экспрессивными световыми контрастами, а также общей драматургией, стягивающей эмоциональную динамику сюжета к потрясающей кульминации.

Венецианского «Золотого льва», «Золотой глобус» и другие премии «Слово» завоевало по достоинству, но его значение для мирового кинематографа гораздо больше, чем список наград.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте KKL Lucerne.

Филипп Эрсан: Tristia

Среда, 6 октября 2021

20:00 – 21:30, KKL Lucerne

Хоровая опера на стихи французских и российских заключенных была создана Филиппом Эрсаном по заказу Теодора Курентзиса и Пермской Оперы. Выросшая из осколков разных судеб, склеенных коллективным опытом несвободы, Tristia (с подзаголовком «Скорбные элегии») фактически является не оперой, а музыкальным циклом – с разными языками, композиционными формами, жанровыми и стилевыми опорами.

Сочинение создавалось специально для musicAeterna, в расчете на сольное и ансамблевое мастерство хора под управлением Теодора Курентзиса. Мировая премьера состоялась на Дягилевском фестивале в Перми в 2016 году. С тех пор Tristia, воспевающая множеством голосов ценность человечности, была представлена на многих европейских сценах, но знакомство с публикой Люцерна пришлось отложить на целый год. За это время изменилось многое, но не пронзительная искренность «Скорбных элегий», сочетающих в себе силу музыки и поэзии.



Вы можете приобрести билеты онлайн на сайте KKL Lucerne.

Дискуссия «Вера, Свобода и Свет»

Среда, 6 октября 2021

22:00 – 23:00, Panorama Foyer, KKL Lucerne

Эта дискуссия ориентирована прежде всего на тех, кто послушает Tristia, ведь уже увертюра к ней заставляет серьезно задуматься о важности свободы в жизни человека, а также веры и внутреннего света, которые она несёт. Предлагаемая дискуссия позволит каждому зрителю поразмышлять о ценностях, объединяющих представителей разных культур и наук, сравнить личный и коллективный опыт и, возможно, получить больше вопросов, чем ответов, но точно узнать о себе что-то новое.

После концерта Теодор Курентзис встретится с публикой, чтобы ответить на её вопросы.

Билеты можно получить бесплатно на сайте KKL Lucerne по номеру заказа. Обратите внимание, что посетить дискуссию могут только владельцы билетов на концерт; количество участников дискуссии: не более 130 человек.

Мастер-класс Теодора Курентзиса

Четверг, 7 октября 2021

12:00 – 13:30, KKL Lucerne

Многие молодые дирижеры после мастер-класса Теодора Курентзиса признаются в том, что их отношение к профессии и к музыке кардинально изменилось. Впрочем, тоже самое можно сказать и про публику, которой довелось присутствовать на этих открытых занятиях. Что на самом деле значит дирижировать, из каких нюансов, навыков, мыслей, движений и интонаций складывается та музыкальная магия, которая отличает интерпретации маэстро, и главное, как и что нужно уметь молодому музыканту, чтобы самому встать на этот путь? Свои ответы на эти вопросы получат два швейцарских студента-дирижера, которые пройдут предварительный отбор по видеозаписям и будут работать над Пятой симфонией Малера вместе с оркестром musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса.



Мастер-класс будет открыт для публики. Бесплатные билеты (максимум 4) доступны онлайн на сайте KKL Lucerne



Мастер-класс Нанин Линнинг

Четверг, 7 октября 2021

13:00 –18:00, Panorama Foyer, KKL Lucerne

Голландский хореограф Нанин Линнинг известна прежде всего как исследователь новых форм воплощения идеи Gesamtkunstwerk.



В рамках резиденции musicAeterna Нанин проведет два воркшопа, на которых будет работать с музыкой Пятой симфонии Малера. Первый адресован швейцарским танцовщикам, интересующимся междисциплинарными методами работы, а во втором смогут принять участие все желающие использовать уникальную возможность и услышать музыку Малера всем своим телом.



Зарегистрироваться можно здесь.





Фильм Терренса Малика «Тайная жизнь»

Четверг, 7 октября 2021

16:00 – 19:00, Auditorium, KKL Lucerne

Последний на данный момент фильм Терренса Малика говорит о Второй мировой войне на языке метафизического гуманизма, как и его «Тонкая красная линия». «Тайная жизнь» пересказывает реальную историю австрийского крестьянина Франца Егерштеттера (Аугуст Диль), который отказался служить в гитлеровской армии после аншлюса, чем навлек на себя, свою жену Фани (Валери Пахнер) и дочерей гнев нацистского режима и односельчан. Егерштеттер обречен, но не теряет связи вера-свобода-свет, дарованной ему в награду за силу воли и убеждений.

Пантеистичная камера, словно по заветам Уолта Уитмена, вглядывается в жизнь в потоке вселенского движения – документально и поэтично. Фильм получил две награды в Каннах – Приз экуменического (христианского) жюри и Приз Франсуа Шале, а также номинацию на «Золотую пальмовую ветвь».



Билеты можно приобрести на сайте KKL Lucerne .







Хоровые сочинения Шостаковича и Смирнова

Четверг, 7 октября 2021

19:30 – 21:00, Luzerner Saal, KKL Lucerne

Программа:

Дмитрий Шостакович

Десять поэм на стихи революционных поэтов (1951, op. 88)

Дмитрий Смирнов

Молитвословия из Литургии Святого Иоанна Златоуста для смешанного хора

Голоса тех, кто стремится к свободе и веру в нее ставит высшей из жизненных ценностей, Дмитрий Шостакович воплотил в десяти хоровых поэмах, созданных в середине XX века, в то время, когда свобода слова значила не меньше, чем накануне Революции 1905 года.

Мастерство хорового письма композитора, наследие русской и европейской традиций, своеобразие русской революционной песни – все это слышится в масштабных, проникновенных и искренних хорах, которые, как и Tristia, созданы на слова не прославленных поэтов, но людей, которых поэтами сделали время и обстоятельства.

Этот цикл для хора a cappella станет центральным сочинением программы концерта хора musicAeterna под управлением Фёдора Леднёва. Также в этот вечер прозвучат Молитвословия из Литургии Святого Иоанна Златоуста современного петербургского композитора Дмитрия Смирнова, переосмыслившего в своем творчестве традиции русского хорового письма.

Билеты можно приобрести на сайте KKL Lucerne.

Фильм Лукино Висконти «Смерть в Венеции»

Четверг, 7 октября 2021

21:00 – 23:30, Auditorium, KKL Lucerne

После выхода на экраны этого фильма кажется невозможным слушать «Адажиетто» из Пятой симфонии Малера, не вспоминая историю Ашенбаха и Тадзио. «Смерть в Венеции» - не последний фильм Лукино Висконти, но воспринимается он как итог и квинтэссенция его режиссерского стиля. Этот эффект практически неизбежен: слишком цельную иконографию создает автор, чтобы самому выбраться из нее живым.

Снятый по новелле Томаса Манна, фильм «Смерть в Венеции» рассказывает историю композитора Густава фон Ашенбаха, отправляющегося в город святого Марка на отдых в момент личного и творческого кризиса. Помимо Манна Висконти берет в соавторы Малера: его Адажиетто выступает в картине не просто сквозной мелодией, но своего рода «темой судьбы». В поэтическом пространстве фильма, уже подготовленного к приходу смерти, не может быть ничего прекраснее нее.

Билеты можно приобрести на сайте KKL Lucerne.



Встреча с солистами musicAeterna

Пятница, 8 октября 2021

13:30 – 15:00, Panorama Foyer, KKL Lucerne

Оркестр musicAeterna – сообщество музыкантов, которых объединяют не только схожие эстетические взгляды, но и стремление к максимально достижимому творческому результату.

Кто-то их них в составе оркестра с самых первых дней, как Афанасий Чупин, который впервые встал за пульт концертмейстера musicAeterna в 2004 году и до сих пор остается «правой рукой» Теодора Курентзиса. Кто-то, как концертмейстер контрабасов Хайк Хачатрян, присоединился позднее, уже имея за плечами опыт работы с такими европейскими оркестрами, как Mahler chamber orchestra и Люцернский фестивальный оркестр. Сегодня их лица хорошо известны постоянным зрителям, как и их музыкальные голоса, которые можно услышать не только в сольных фрагментах симфонических концертов, но и в многочисленных камерных программах или сольных выступлениях – некоторым удается совмещать работу в оркестре с сольной карьерой, как, например, концертмейстеру виолончелей Алексею Жилину.

В рамках резиденции они впервые будут говорить с публикой не через музыку, но и о музыке, о своем видении искусства, о том, что такое работа с Теодором Курентзисом с точки зрения исполнителя, и о том, каким видит себя оркестр musicAeterna в 2021 году.



Мероприятие будет открыто для публики. Вы можете приобрести бесплатные билеты (максимум 2 на человека) на сайте KKL Lucerne.

Густав Малер: Симфония №5

Пятница, 8 октября 2021

19:30 – 21:30, KKL Lucerne

Программа:

Густав Малер

Симфония № 5 до-диез минор (1901–1902)

Алексей Ретинский

Новое сочинение

Симфонии для Малера всегда были возможностью говорить о самых глубоких и волнующих его вопросах, вербальные размышления о которых не приводят к ясным ответам. Грандиозная пятичастная структура Пятой симфонии вмещает в себя долгий путь от Траурного марша к бурлящему финалу – может быть, наивную в своей окончательности, но искреннюю попытку разрешения трагического конфликта с окружающим миром. Знаменитое Adagietto, четвертая часть этой симфонии – прекрасный и загадочный цветок, который каждый дирижер раскрывает по-своему.

Сам Малер, будучи одним из самых влиятельных дирижеров XX века, заставил мир по-новому увидеть эту роль в исполнительском процессе. Исполняя свои сочинения, Малер-дирижер создавал их также, как и Малер-композитор, записывая ноты на бумаге. Каждый, кто встает за пульт и открывает партитуру симфонии, заново творит этот музыкальный космос. Теодор Курентзис с оркестром musicAeterna на протяжении многих лет исполняли симфонии Малера на разных сценах, и Пятая стала одним из самых заметных событий этого цикла.

Вместе с Пятой симфонией в концерте будет звучать специально написанное к этому концерту сочинение Алексея Ретинского, первого композитора-резидента musicAeterna в Санкт-Петербурге, выпускника Цюрихского университета искусств и Университета музыки и исполнительских искусств в Граце (под руководством профессора Бита Фуррера). Произведения Ретинского часто исполняются в концертных залах России и Европы. Это часть нового проекта musicAeterna, в котором композиторы нашего времени вступают в диалог с великими мастерами прошлого.

Билеты можно приобрести на сайте KKL Lucerne.