Вряд ли требуется напоминать нашим читателям, что техно – это жанр электронной танцевальной музыки, а также термин, который иногда применяется для обозначения всей электронной музыки в целом. Не секрет, что многие явления современной культуры возникли в США, и часто можно услышать, что и техно-музыкой Старый мир обязан Новому. Однако тут возможны разночтения.

Действительно, считается, что жанр техно зародился в Детройте в 1980-х годах, а изобретателями его была так называемая «Белвиллская троица» – «инициатор» Хуан Аткинс, «новатор» Деррик Мэй и «двигатель» Кевин Сандерсон.

Эти афроамериканские музыканты, вдохновленные научной фантастикой друзья по колледжу из средне-классового пригорода Детройта Белвилл, пытались, как они сами говорят, сделать немецкую электронику в духе Tangerine Dream и Kraftwerk более танцевальной, пригодной для диджеев и клубов, то есть признавали таким образом немецкое «соавторство». Фактически же можно говорить о том, что техно возникло при слиянии таких жанров как синти-поп, электро и хаус. Имя техно жанр получил в 1988 году благодаря предназначенной для Великобритании компиляции из детройтской танцевальной музыки под названием «Techno! The New Dance Sound Of Detroit» – вот вам и британская роль в его развитии. Более того, если в США техно-музыка была только андеграундным явлением, то в Великобритании она вырвалась на основную музыкальную арену страны конца 1980-х. То же происходило и в Германии, особенно после падения Берлинской стены, а в декабре 2014 года в Берлинском университете искусств даже началась серия лекций и конференция под общим названием «Techno studies. Эстетика и историография электронной танцевальной музыки».

Из Англии и Германии техно попало в Швейцарию, где быстро распространилось в клубах, заброшенных промышленных зданиях и даже на открытом воздухе, то есть в новых, непривычных местах, где собирались любители техно, чтобы потанцевать.

Уличный парад, 1992 год. © Швейцарский национальный музей

Вдохновленный берлинским Love Parade, первый Street Parade, организованный в Цюрихе в 1992 году, заложил основы техно-культуры в Швейцарии. В мероприятии, санкционированном как политическая демонстрация любви, мира, свободы, щедрости и терпимости, приняли участие около тысячи человек. С тех пор Street Parade стал крупнейшим событием такого рода в мире, «помогая сделать техно культуру живой швейцарской традицией, наложившей свой отпечаток на моду, графическое искусство и танцы и ставшей выражение социальных преобразований», читаем мы в анонсе экспозиции, а посетители могут сделать собственные выводы, рассмотрев фотографии той эпохи.

Техно и правда черпает свою жизненную силу из взаимодействия различных творческих дисциплин. Такие техники, как сэмплирование и коллаж, широко используются не только в музыке, но и в графическом дизайне и моде. Инновационные шрифты, созданные швейцарскими дизайнерами – как мужчинами, так и женщинами, – придают техно-сцене визуальную идентичность. «Включая элементы технокультуры в подиумные показы по всему миру, мода помогает стирать различия между субкультурой и высокой модой. Передавая послание толерантности и разнообразия, техно-сцена всегда была и остается местом свободы, сообщества и культурных экспериментов», отмечают кураторы выставки.

Мобильная лаборатория для проверки наркотиков, 2015 год В 1998 году химик-лаборант Даниэль Аллеманн запустил пилотный проект по мобильной проверке наркотиков, преобразовав прибор, который можно было использовать для анализа состава психоактивных веществ, употребляемых на техно-вечеринках.

Однако на пути техно-движения встречались и препятствия, например, когда ограничительные законы в отношении гостиниц и ресторанов должны были обеспечивать ночное спокойствие и бороться со злоупотреблением алкоголем. До середины 1990-х годов эти законы препятствовали организации рейвов (от англ. to rave — «неистовствовать», «бесноваться», организованная танцевальная вечеринка с привлечением диджеев и использованием электронной танцевальной музыки) и созданию новых клубов. Но запретный плод только слаще, и техно-сцена реагировала на эти ограничения, организуя несанкционированные вечеринки на импровизированных площадках или занимая помещения нелегально. В связи с быстрым и эйфоричным ростом техно-сцены появились и другие негативные «побочные эффекты» и эта музыка часто воспринималась лишь как шумовая помеха, вызывавшая жалобы на нарушение общественного порядка. Потеря контроля и поиск состояния экстаза также стали частью ночной жизни, приведя к проблемам, связанным с наркотиками – инновационные профилактические меры, такие как проверка на наркотики, призваны были эту проблему решить.

Первое, что вы увидите, спустившись по лестнице цюрихского клуба «Цукунфт», - это статуя гориллы «Мирай». Она хорошо известна многим ночным совам Цюриха и является неотъемлемой частью суеты ночной жизни: именно здесь люди собираются, чтобы потанцевать и сфотографироваться. Клуб Zukunft. Фото: Швейцарский национальный музей

Выставка в Национальном музее Швейцарии в Цюрихе, разработанная в сотрудничестве с рядом ключевых фигур швейцарской техно-сцены, дает всесторонний обзор многочисленных аспектов сцены, ее культурных, политических и социальных влияний, а также документирует возникновение молодежного движения, не утаивая и связанных с ним проблем. Реконструированный музыкальный магазин, видео- и аудиоинсталляции, демонстрирующие рассказы очевидцев, а также множество предметов, впервые представленных в музейной обстановке, позволяют даже тем, кто никогда не сталкивался с техно-культурой, пережить ее развитие и сопровождавшие ее социальные трансформации.

Мы публикуем фотографии нескольких экспонатов в надежде, что вас заинтересует и вся выставка, которую вы можете посетить до 17 августа этого года.