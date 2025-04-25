TECHNO | TECHNO

Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 25.04.2025.
TECHNO в Национальном музее Цюриха, 2025 год Взгляд на выставку. © Швейцарский национальный музей

Идущая в Национальном музее Швейцарии в Цюрихе проливает свет на все грани этого движения в музыке: даже самые ревностные его поклонники наверняка узнают что-то интересное.

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L’exposition présentée au Musée national Zurich éclaire toutes les facettes de ce mouvement né dans la musique et promulgué depuis dans d’autres sphères de notre vie.

Вряд ли требуется напоминать нашим читателям, что техно – это жанр электронной танцевальной музыки, а также термин, который иногда применяется для обозначения всей электронной музыки в целом. Не секрет, что многие явления современной культуры возникли в США, и часто можно услышать, что и техно-музыкой Старый мир обязан Новому. Однако тут возможны разночтения.

Действительно, считается, что жанр техно зародился в Детройте в 1980-х годах, а изобретателями его была так называемая «Белвиллская троица» – «инициатор» Хуан Аткинс, «новатор» Деррик Мэй и «двигатель» Кевин Сандерсон.

Эти афроамериканские музыканты, вдохновленные научной фантастикой друзья по колледжу из средне-классового пригорода Детройта Белвилл, пытались, как они сами говорят, сделать немецкую электронику в духе Tangerine Dream и Kraftwerk более танцевальной, пригодной для диджеев и клубов, то есть признавали таким образом немецкое «соавторство». Фактически же можно говорить о том, что техно возникло при слиянии таких жанров как синти-попэлектро и хаус. Имя техно жанр получил в 1988 году благодаря предназначенной для Великобритании компиляции из детройтской танцевальной музыки под названием «Techno! The New Dance Sound Of Detroit» – вот вам и британская роль в его развитии. Более того, если в США техно-музыка была только андеграундным явлением, то в Великобритании она вырвалась на основную музыкальную арену страны конца 1980-х. То же происходило и в Германии, особенно после падения Берлинской стены, а в декабре 2014 года в Берлинском университете искусств даже началась серия лекций и конференция под общим названием «Techno studies. Эстетика и историография электронной танцевальной музыки».

Из Англии и Германии техно попало в Швейцарию, где быстро распространилось в клубах, заброшенных промышленных зданиях и даже на открытом воздухе, то есть в новых, непривычных местах, где собирались любители техно, чтобы потанцевать.

Уличный парад в Цюрихе
Уличный парад, 1992 год. © Швейцарский национальный музей

Вдохновленный берлинским Love Parade, первый Street Parade, организованный в Цюрихе в 1992 году, заложил основы техно-культуры в Швейцарии. В мероприятии, санкционированном как политическая демонстрация любви, мира, свободы, щедрости и терпимости, приняли участие около тысячи человек. С тех пор Street Parade стал крупнейшим событием такого рода в мире, «помогая сделать техно культуру живой швейцарской традицией, наложившей свой отпечаток на моду, графическое искусство и танцы и ставшей выражение социальных преобразований», читаем мы в анонсе экспозиции, а посетители могут сделать собственные выводы, рассмотрев фотографии той эпохи.

Техно и правда черпает свою жизненную силу из взаимодействия различных творческих дисциплин. Такие техники, как сэмплирование и коллаж, широко используются не только в музыке, но и в графическом дизайне и моде. Инновационные шрифты, созданные швейцарскими дизайнерами – как мужчинами, так и женщинами, – придают техно-сцене визуальную идентичность. «Включая элементы технокультуры в подиумные показы по всему миру, мода помогает стирать различия между субкультурой и высокой модой. Передавая послание толерантности и разнообразия, техно-сцена всегда была и остается местом свободы, сообщества и культурных экспериментов», отмечают кураторы выставки.

Проверка на наркотики
Мобильная лаборатория для проверки наркотиков, 2015 год В 1998 году химик-лаборант Даниэль Аллеманн запустил пилотный проект по мобильной проверке наркотиков, преобразовав прибор, который можно было использовать для анализа состава психоактивных веществ, употребляемых на техно-вечеринках.

Однако на пути техно-движения встречались и препятствия, например, когда ограничительные законы в отношении гостиниц и ресторанов должны были обеспечивать ночное спокойствие и бороться со злоупотреблением алкоголем. До середины 1990-х годов эти законы препятствовали организации рейвов (от англ. to rave — «неистовствовать», «бесноваться», организованная танцевальная вечеринка с привлечением диджеев и использованием электронной танцевальной музыки) и созданию новых клубов. Но запретный плод только слаще, и техно-сцена реагировала на эти ограничения, организуя несанкционированные вечеринки на импровизированных площадках или занимая помещения нелегально. В связи с быстрым и эйфоричным ростом техно-сцены появились и другие негативные «побочные эффекты» и эта музыка часто воспринималась лишь как шумовая помеха, вызывавшая жалобы на нарушение общественного порядка. Потеря контроля и поиск состояния экстаза также стали частью ночной жизни, приведя к проблемам, связанным с наркотиками – инновационные профилактические меры, такие как проверка на наркотики, призваны были эту проблему решить.

Статуя гориллы, клуб Zukunft
Первое, что вы увидите, спустившись по лестнице цюрихского клуба «Цукунфт», - это статуя гориллы «Мирай». Она хорошо известна многим ночным совам Цюриха и является неотъемлемой частью суеты ночной жизни: именно здесь люди собираются, чтобы потанцевать и сфотографироваться. Клуб Zukunft. Фото: Швейцарский национальный музей

Выставка в Национальном музее Швейцарии в Цюрихе, разработанная в сотрудничестве с рядом ключевых фигур швейцарской техно-сцены, дает всесторонний обзор многочисленных аспектов сцены, ее культурных, политических и социальных влияний, а также документирует возникновение молодежного движения, не утаивая и связанных с ним проблем. Реконструированный музыкальный магазин, видео- и аудиоинсталляции, демонстрирующие рассказы очевидцев, а также множество предметов, впервые представленных в музейной обстановке, позволяют даже тем, кто никогда не сталкивался с техно-культурой, пережить ее развитие и сопровождавшие ее социальные трансформации.

Мы публикуем фотографии нескольких экспонатов в надежде, что вас заинтересует и вся выставка, которую вы можете посетить до 17 августа этого года.

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