Автор: Надежда Сикорская, Женева, 04.04.2024.
11 апреля вы сможете одними из первых увидеть монументальное произведение Оливье Мессиана на сцене Большого театра Женевы.|
Le 11 avril vous pourrez être parmi les premiers à voir l’œuvre monumentale d’Olivier Messiaen au Grand Théâtre de Genève.
Среди наших читателей наверняка есть такие, кто искренне убеждены в том, что они не любят современную музыку, позиционирующую себя как классическая. Мы их понимаем, поскольку в течение долгого времени сами так думали. До тех пор, пока не поговорили на эту тему с живым классиком – Родионом Константиновичем Щедриным, развеявшим наши сомнения таким образом: «Я бы слово «современная» применительно к музыке вообще не использовал. Есть просто музыка – плохая или хорошая – и живущие в наше время композиторы».
Мы вспомнили тот давний разговор совсем недавно, когда сомневались, идти ли слушать восьмичастный «Квартет на конец света» (Quatuor pour la fin du temps) Оливье Мессиана (1908-1992), впервые исполненный 15 января 1941 года в немецком лагере «Шталаг VIII-A», где французский композитор был военнопленным, и включенный в программу последнего фестиваля «Музыкальные вершины» в Гштааде. К счастью, пошли и открыли для себя прекрасное произведение. Именно благодаря этому открытию мы теперь с интересом ждем премьеры единственной оперы Мессиана – «Святой Франциск Ассизский», написанной в 1982 году. Ревностный католик, Мессиан работал над сочинением около восьми лет и создал грандиозную партитуру, а также написал либретто, в чем его помогла его теологическая эрудиция.
Стоит напомнить, что Франциск Ассизский, в миру Джованни Франческо ди Пьетро Бернардоне (1181 или 1182 – 3 октября 1226) – католический святой, учредитель названного его именем нищенствующего ордена францисканцев, основанного в 1209 году и ознаменовавшего собой перелом в истории аскетического идеала, а потому и новую эпоху в истории западного монашества. Франциск преобразил само назначение монашества, заменив монаха-отшельника апостолом-миссионером, который, отрёкшись внутренне от мира, внешне остаётся в нем, чтобы призывать людей к миру и покаянию.
Франциск Ассизский всегда изображается в коричневой монашеской рясе, подпоясанной верёвкой с тремя узлами, символами трёх данных им обетов: нестяжания, целомудрия и послушания, и со стигматами (ранами Христа) на ладонях, ступнях и под ребром.
Основным свойством Франциска, согласно легендам, было живое чувство сострадания, которое не только не привело его к мировой скорби, но наоборот: под влиянием его жизнерадостной натуры и поэтического чутья, распознававшего душу во всем живущем, сострадание преобразилось в нём в любвеобильное сочувствие, охватывавшее всю природу, одушевлённую и неодушевлённую. По преданию, он совершил много чудес, исцелял слепых, воскрешал мёртвых, лечил паралитиков, ревматиков, прокажённых, больных водянкой. Вероятно, именно поэтому он пользуется таким почитанием, причем не только у католиков.
Премьера оперы Оливье Мессиана состоялась в 1983 года в парижской Опера Гарнье под руководством недавно покинувшего этот мир японского маэстро Сейджи Озавы – известно, что Мессиан присутствовал на всех репетициях и скрупулезно следил за исполнением своих предписаний. Несмотря на успех, с тех пор опера ставилась редко: спектакль длится пять с половиной часов. Среди состоявшихся постановок отметим режиссерскую работу художника Ильи Кабакова в RuhrTriennale в 2003 году. Видимо, Большой театр Женевы решил пойти по тому же пути, поручив постановку не опытному оперному режиссеру, но родившемуся в Алжире и с 1994 году живущему во Франции визуальному артисту Аделю Абдессемеду, для которого это станет сценическим дебютом. До сих пор он был известен своими скульптурами, огромными инсталляциями, картинами, рисунками и фильмами. По словам специалистов, все его творчество «проникнуто темами надежды и проклятия», в силу чего знатоки уже называют его встречу с Франциском Ассизским, считающимся предвестником межрелигиозного диалога и канонизированного папой Григорием IX через два года после смерти, одним из главных событий нынешнего музыкального сезона.
Оливье Мессиана уже нет в живых, следить за исполнением своих указаний он на этот раз не мог, и мы совершенно не представляем себе, отнесутся ли к ним с уважением авторы спектакля: не секрет, что в партитуре самим композитором были подробно расписаны детали костюмов и мизансцен, в которых отразились его впечатления от Базилики Святого Франциска в Ассизи, фресок Джотто, Чимабуэ, Лоренцетти, а также знаменитого «Благовещения» Фра Анджелико. В распространенном Большим театром коммюнике постановка Аделя Абдессемеда представлена как redoutable, что можно перевести и как «ужасная», и как «очень сложная». Надеемся, она все же не будет такой, что хоть святых выноси, уж простите за невольный каламбур.
За музыкальную часть этой первой постановки оперы в Романдии отвечает Джонатан Нотт за пюпитром Оркестра Романдской Швейцарии и интернациональный состав солистов во главе с английским баритоном Робином Адамсом в титульной партии.
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