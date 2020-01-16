Автор: NG, Женева-Лозанна, 16. 01. 2020. Просмотров: 144
Постоянные читатели Нашей Газеты знают, что нынешний сезон Оркестра Романдской Швейцарии проходит под знаком двух крупнейших композиторов ХХ века – Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена. В преддверии предстоящих концертов – еще несколько штрихов к их портретам.|
Les fidèles lecteurs de Nasha Gazeta savent que cette saison de l’Orchestre de la Suisse Romande se déroule sous le signe de deux compositeurs majeurs du XXè siècle – Dmitri Chostakovitch et Benjamin Britten. La veille de deux prochains concerts, voici quelques jetés à leur portraits.
Шостаковича и Бриттена связывали не только возраст и опыт Второй мировой войны, но и глубокое творческое единомыслие, ставшее основой многолетней дружбы. Страстные любители литературы, оба композитора мастерски использовали великие тексты для передачи миру собственных ощущений, переложенных на музыку. Так, Артур Рембо вдохновил Бриттена на его «Озарения», одно из наиболее личностных и пронзительных его сочинений. Шостакович в своей посвященной английскому другу Четырнадцатой симфонии создал цикл прекрасных мелодий, навеянных стихотворениями Гарсия Лорки, Апполинера, Кюхельбекера и Рильке, объединенных общей темой – темой смерти. А Lachrymae – настоящий шедевр и вершина лиризма в музыке – в очередной раз сближает Бриттена с советским коллегой.
Все три изумительных произведения исполнят 29 января в Женеве и 30 января в Лозанне Оркестра Романдской Швейцарии под управлением английского дирижера Александра Шелли и международный состав солистов: Эльчим Оздемир (Турция, первый альт ОРШ), Эндрю Стэйплс (тенор, Великобритания), Асмик Григорян (сопрано, Литва) и хорошо знакомый швейцарской публике российский бас Михаил Петренко.
Об истории выдающихся сочинений читателям Нашей Газеты рассказывает доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Людмила Ковнацкая.
Lachrymae op. 48а (1976) «отражения» песни Джона Дауленда для альта и малого струнного оркестра
Среди старых мастеров, чью музыку Бриттен любил настолько, что желал с нею сочетаться в композиторской работе, – английский лютнист, автор дивной красоты меланхолических песен и изящных танцевальных пьес Джон Дауленд (John Dowland, 1563–1626). В привязанности к Дауленду сказалось влияние близкого друга композитора, Питера Пирса, начавшегося карьеру во второй половине 1930-х годов певцом группы English Singers, репертуар которой составляли мадригалы Елизаветинских мастеров. Преданность Дауленду Пирс сохранял на протяжении всей жизни, выступая в ансамбле с Бриттеном за фортепиано и с лютнистом Джулианом Бримом – опытным редактором и издателем старинной лютневой музыки и, в частности, Дауленда.
«Озарения» – третий по счету из 13 вокальных циклов Бриттена. Его премьера состоялась в Лондоне 30 января 1940 года. В нем, отличающемся лаконизмом частей, ясностью их структурных очертаний, экономией средств выразительности, становится мастерским бриттеновский колористический дар. Живописные страницы цикла предвосхищают многие дальнейшие находки композитора в этой области – и в вокальных циклах, и в операх.
Очевидно, что творческое взаимное влияние Шостаковича и Бриттена было не столько отражено, сколько сложно преломлено. Грани множатся, ассоциации разветвляются. Обогащается семантика языка. Под поверхностным слоем значений проступают глубинные и более объемные смыслы. Текст становится внутренне многоголосым. Голоса узнаваемы. Их распознавание и поиск первоистока как первозначения помогают раскрыть тайный смысл музыки.
Именно так происходит в Четырнадцатой симфонии Шостаковича, посвященной Бриттену. В ее третьей части («Лорелея») Дмитрий Дмитриевич трижды проводит мелодический мотив Питера Граймса. Этот же мотив появляется в наивысший, самый сокровенный миг исповеди Катерины Львовны («За что, за что такая судьба?») и исповеди Питера Граймса («Где та лежит земля?..»). В интонационной пластике этого мотива слышится голос Малера, мелодике которого столь свойственны лирическая экспрессия и экзальтация. С бесчисленными вариантами этого мотива в Четвертой и Пятой симфониях Малера, в его «Песни о земле» лейттема Бриттена и фраза Шостаковича состоят в «первой степени родства».
От редакции: Билеты на концерты легче всего приобрести на сайте Оркестра.
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