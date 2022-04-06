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четверг, 7 апреля 2022 года   

Современная документалистика в Нионе|Documentaires contemporains à Nyon

Автор: Заррина Салимова, Ньон, 6. 04. 2022.

Кадр из фильма «Земля голубая, будто апельсин». Фото: visionsdureel.ch

C 7 по 17 апреля в Нионе состоится 53-й выпуск фестиваля Visions du Réel, где будут представлены 160 документальных фильмов из 68 стран мира, в том числе из Армении, России, Узбекистана и Украины.

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La 53e édition de Visions du Réel aura lieu à Nyon du 7 au 17 avril et présentera 160 films documentaires provenant de 68 pays, dont l’Arménie, la Russie, l’Ouzbékistan et l’Ukraine.

Два года пандемии стали непростыми для мира культуры в целом и кинематографа в частности. Так, во время первого локдауна в 2020 году всемирно известный фестиваль документальных фильмов Visions du Réel прошел исключительно онлайн, а прошлогодний выпуск состоялся в гибридном формате, причем в первый же день показов швейцарские власти объявили о возобновлении работы кинотеатров, но вносить изменения в программу фестиваля было уже слишком поздно. В этом году Visions du Réel должен стать настоящим кинопраздником: просмотры фильмов на большом экране, дискуссии, обмены мнениями, живые обсуждения, встречи с режиссерами, мастер-классы…

Для участия в конкурсной программе были отобраны 124 фильма из 3 000 заявок. Внимательно изучив список участников, мы обнаружили несколько лент, которые могут заинтересовать наших читателей. Так, 10 и 12 апреля можно будет увидеть фильм Даниэля Асади Фаези и Милы Жлуктенко «Аралкум» о высыхании Аральского моря, расположенного на территории Казахстана и Узбекистана. Первоначальная площадь моря была в два раза больше Бельгии, но интенсивное выращивание хлопка, начатое в советское время, привело к опустыниванию.

В секцию Burning Lights была отобрана картина российского режиссера Александра Маркова «Красная Африка». «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» – фильм рассказывает о влиянии СССР на новые независимые африканские государства в период с 1960 по 1990 годы, основываясь на архивных материалах, снятых советскими операторами. Монтаж собранных и восстановленных кадров раскрывает скрытые интересы СССР, который стремился расширить границы социалистического «рая». Фильм будет показан 11 и 13 апреля.

В международном конкурсе полнометражных лент участвует картина российского режиссера Маруси Сыроечковской «Как спасти мертвого друга». Героиня фильма, шестнадцатилетняя Маруся, твердо намерена покончить с собой. Но она встречает свою вторую половинку, мальчика по имени Кими, вместе с которым они становятся неразлучными. Эйфория, тревога, счастье, страдания юности – все это они снимают на камеру. Постепенно пара отдаляется друг от друга: Кими – в сторону тяжелых наркотиков, а Маруся - учебы. Фильм – это последнее любовное письмо Кими, крик души и дань уважения целому поколению, погруженному в молчание. Картину можно будет посмотреть 12 и 13 апреля.

Армянские режиссеры Арен Малакян и Ваагн Хачатрян участвуют в конкурсе с фильмом «5 мечтателей и лошадь». Современная Армения представлена в ленте через истории и мечты главных героев: лифтерша в больнице, которая хочет полететь в космос; фермер в поисках идеальной жены, представляющий традиционный сельский уклад общества, в котором доминирует патриархат; молодые феминистки и квир-люди, которые просто хотят жить своей жизнью. Фильм заканчивается сценами начинающегося конфликта и тревожным и неоднозначным образом толпы, собравшейся на площади... Он будет демонстрироваться 13 и 15 апреля.

В 20-минутном фильме украинского режиссера Елены Кириченко «Земля крутится» показаны события весны 2020 года, когда жители Украины оказались в карантине. Вернувшись домой после трехлетнего перерыва, Елена сталкивается с депрессивной матерью и больным отцом, который топит горе в алкоголе. Исчезнувший мир детства и разочарование реальностью взрослой жизни – режиссеру удалось уловить на камеру тонкие грани чувств. Показы состоятся 13 и 16 апреля.

53-й выпуск фестиваля закроется лентой украинского режиссера Ирины Цилык «Земля голубая, будто апельсин» о семье из Донбасса. Название отсылает к строке из одноименного стихотворения Поля Элюара; остановив на ней свой выбор, режиссер хотела передать то ощущение сюрреализма, которое она испытывала в Донбассе.

Герои фильма – это семья Гладких-Трофимчук: мать-одиночка Анна и ее четверо детей, живущие в маленьком городке Красногоровка Донецкой области. В доме Анны царит гармония, а снаружи – хаос войны. Президент Visions du Réel Реймон Лоретан заявил о солидарности с украинскими артистами и кинематографистами, а также с российскими представителями мира кино, не поддерживающими войну. Показ состоится 16 апреля.

Почетный приз фестиваля получит итальянский режиссер, сценарист и продюсер Марко Беллоккьо: будет показана его ретроспектива и представлен его новый документальный фильм. А специальным гостем Vision du Réel 2022 станет американская кинематографистка Кирстен Джонсон.

Добавим, что более 60 фильмов, включенных в программу этого года, можно будет посмотреть онлайн с 11 по 18 апреля на сайте visionsdureel.ch. Просмотр доступен для жителей Швейцарии. Стоимость: 25 франков.

 

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