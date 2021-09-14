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вторник, 14 сентября 2021 года   

Сартр и Ионеско на женевских сценах|Sartre et Ionesco sur scènes genevoises

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 14. 09. 2021.

Действующие лица и исполнители спектакля "Лысая певица" в Théâtre Alchimic(c) Oscar Bernal

Культурный сезон в Женеве начался бурно – мы только и успеваем рассказывать вам об интересных премьерах, надеясь, что вы прислушиваетесь к нашим рекомендациям.

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La saison culturelle a démarré à Genève d’une manière intense – on arrive a peine de trouver le temps pour vous parler de toutes les premières qui méritent votre attention.

Трудно на первый взгляд представить себе двух более разных авторов, чем Жан-Поль Сартр, философ, которого Шарль де Голль сравнил с Вольтером, и Эжен Ионеско, один из основателей театра абсурда. Для одного французский язык был родным, для второго – приемным, заменившим родной румынский; один отказался от Нобелевской премии по литературе, да и вообще от литературы, как от «суррогата действенного преобразования мира», второй только литературой и театром жил и писал в 1950-е: «Мы переживаем дикий кошмар: литература никогда не была столь же мощной, острой, напряжённой, как жизнь; а сегодня и подавно. Чтобы передать жестокость жизни, литература должна быть в тысячу раз более жестокой, более ужасной».

Приглядимся повнимательней к пьесам, идущим сейчас в Женеве, «За закрытыми дверями» («Huit clos») Сартра в рамках фестиваля Scène Vagabonde и «Лысая певица» («La Cantatrice Chauve») Ионеско в Théâtre Alchimic в Каруже.

«Лысая певица», первая пьеса Ионеско, была написана в 1948 году и впервые поставлена в 1950-м в парижском Théâtre des Noctambules. Успеха она не имела, пока ее не поддержали публично тогдашние авторитеты, включая писателя Жана Ануя. С тех пор, приняв пьесу «по подсказке», публика уже не отпускает ее исключительно по собственному желанию: представьте себе, она постоянно идет в Théâtre de la Huchette в Латинском квартале Парижа... с 1957 года (!)

Те из вас, кто пытались изучать иностранный язык по методу Assimil, отлично поймут, почему он послужил источником вдохновения для автора, переполняемого иронией и сарказмом. Вот он и увековечил вбиваемые в голову желающим освоить язык Шекспира прописные истины вроде тех, что в неделе семь дней, что потолок – наверху, а пол – внизу. (К чести советских учебников английского вспомним, что в них первый текст был посвящен все же Трафальгарской площади и адмиралу Нельсону на колонне его имени.)

В пьесе ничего не происходит, кроме разговоров ни о чем, ведомых в гостиной мещанского (или мелкобуржуазного) дома в пригороде Лондона. В отсутствии смысла и заключен смысл, ведь, как писал Ионеско в своем великолепном эссе «Записки за и против» в 1956 году, «любая интрига, любое особое действие лишены интереса надо суметь высвободить драматическое действие без помощи интриги как таковой, без вспомогательных предметов».

Ничего не происходит, но словесный абсурд возведен Ионеско в превосходную степень, в бурлеск, и публика вот уже более семидесяти лет хохочет над восхитительной абсурдностью текста, что еще во время первых представлений крайне поразило автора, который был уверен, что написал «трагедию о языке», и всячески отбрыкивался от критиков, записавших его творение в комедии

Режиссер Сирил Кайзер, с которым мы познакомились в 2017 году, когда на сцене этого же театра он ставил «Медведя» А. П. Чехова, решил добавить пьесе еще одну изюминку и ввел в действие марионеток. И должны мы вам признаться, что великолепные актеры-кукольники могут тягаться с коллегами из нашего эталонного театра Сергея Образцова в лучшие его годы, когда легендарный конферансье Аполлон Апломбов еще вещал голосом Зиновия Гердта. Их виртуозность сравнима лишь с виртуозной вербальной эквилибристикой Ионеско. Одним словом, спектакль удался - полтора часа упоительного нонсенса, к полному восторгу публики.

Атмосфера пьесы Сарта (в постановке Жозе Лилло) полностью противоположна, что и не удивительно, ведь дело происходит в аду. В этом наглухо «закрытом помещении», из которого точно нет выхода, оказываются три персонажа журналист Гарсен, дама высшего света Эстель и почтовая служащая Инес. Каждый по очереди признается в прижизненных прегрешениях: Гарсен издевался над женой, сведя ее в могилу, и в сложных ситуациях вел себя как трус; лесбиянка Инес разбила пару принявших ее в своем доме родственников, уведя у кузена его подругу кузен покончил собой, бросившись под трамвай, а предавшая его подруга в отчаянии отравила газом себя и Инес; холеная Эстель, вышедшая замуж за богатого старика, убила прижитого от любовника ребенка, после чего любовник покончил с собой. При этом искреннего раскаяния никто из них не испытывает, все продолжают врать пока не понимают, что эта вечная взаимная ложь, эта «пытка ближним», каждый из которых становится палачом для окружающих (в первой журнальной публикации пьеса называлась «Другие»), это осознание необратимости совершенного в прошлом, куда нет возврата, и вечной собственной несвободы и есть адская мука. Ад Сартра совсем не похож на inferno Данте - все здесь очень обыденно, просто и узнаваемо, а потому еще более страшно.

Суть пьесы становится особенно понятной, если вспомнить, что одним из центральных понятий для всей философии Сартра является понятие свободы, свободы выбора, которую никто не может отнять у человека, а пьеса была написана в 1943 году, в разгар нацистской оккупации Франции. После первой постановки 10 июня 1944 года в парижском театре Vieux Colombier (кстати, роль Инэс исполнила актриса русского происхождения Татьяна Балашова) пьеса прочна вошла в репертуар театров во многих странах мира.

Ад глупой конформистской жизни, ад мук совести Так ли уж далеки друг от друга Сартр и Ионеско?

От редакции: Мы искренне советуем вас посмотреть обе пьесы, давно ставшие классикой: «Лысая певица» идет до 17 сентября, билеты можно заказать здесь, а «За закрытыми дверями» - до 25 сентября, вся информация здесь

 

 

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