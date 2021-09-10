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пятница, 10 сентября 2021 года   

Русские и грузинские художники на женевских торгах|Les peintres russes et géorgiens aux ventes aux enchères genevoises

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 10. 09. 2021.

Зинаида Серебрякова (1884-1967). "Лежащая обнаженная", пастель на бумаге, 39,5х57 см

Даже если вы не собираетесь ничего покупать, посещение предвосхищающей аукцион выставки вполне можно расценить, как поход в музей. А глядишь, чем-то и соблазнитесь.

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Même si vous n’avez pas l’intention d’acheter une œuvre d’art, la visite à l’exposition qui précède aux ventes « compte » comme une visite au musée. Et qui sait, peut-être vous vous laisserez tenter…

Постоянные читатели Нашей Газеты знают, что торги, уже получившие неофициальное название «русские», традиционно проходят в женевском аукционном доме Hôtel des ventes Piguet в декабре. Но как французская пословица гласит, что рождество иногда наступает с опережением графика, так и из этого правила случаются исключения.

Одно из главных направлений деятельности дома Пиге продажа крупных коллекций, получаемых в наследство. Наша Газета уже рассказывала, например, о том, как уходили с молотка переписка царя Николая II и личные вещи танцовщика Сержа Лифаря. Мало кто представляет себе, какая кропотливая работа предшествует выставлению на продажу того или иного лота!

15 картин русских и грузинских художников, которые можно будет приобрести на торгах 21-23 сентября, много лет хранились у коллекционера, решившего теперь с ними расстаться и предпочитающего сохранить анонимность.

Готовы поспорить, что наибольший интерес привлечет пастель Зинаиды Серебряковой «Лежащая обнаженная» (оценочная стоимость между 10 и 15 тыс. франков). На обороте работы размером 39,5х57 см стоит печать «Ателье Зинаиды Серебряковой». Разумеется, русскоязычному читателю не надо представлять эту яркую художницу, родившуюся в 1884 году в России и скончавшуюся в 1967-м в Париже. Наследница блестящей династии Бенуа-Лансере (её дед, Николай Бенуа, был знаменитым архитектором, отецЕвгений Лансере, – известным скульптором-анималистом, а мать Екатерина Николаевна, дочь архитектора Николая Бенуа, сестра архитектора Леонтия Бенуа и художника Александра Бенуа, в молодости была художником-графиком) и ученица Осипа Браза, Зинаида Евгеньева была участницей объединения «Мир искусства» и стала одна из первых русских художниц, вошедших в историю живописи.

Если среди посетителей торгов найдется настоящий поклонник таланта Серебряковой, он сможет «заодно» купить и две другие ее пастели: «Портрет мужчины» (1932 г.), с подписью, надписью «Брюссель» и датой (62,5x48 см) и «Портрет Каменской» (1926 г.), с подписью и датой (61,5x47,5 см). Каждая из них оценена в 6000 - 8000 франков.

Менее известен, но не менее интересен Георгий Калистратович Артёмов (18921965) - русский художник, живописец, график, скульптор, сценограф, пять работ которого будут выставлены на торгах.

Он родился в 1892 года в станице Урюпинской в семье атамана, в 1899-1905 годах учился в Новочеркасском Донском Императора Александра III кадетском корпусе. В 1906-1907 годах посещал в Ростове рисовальные классы, возглавляемые И. С. Богатыревым, выпускником Российской Академии художеств, в 1909-1912 годах продолжил образование в Московском художественном училище живописи, ваяния и зодчества в мастерской К. А. Коровина. В декабре 1913 года он отправляется в Париж по стипендии, полученной за успешное окончание училища. C началом Первой мировой войны вступает в 1-й Иностранный полк, участвует в боях в Шампании, Прюней-на-Марне. 10 февраля 1915 Артёмов был тяжело ранен, после чего награждён Военным Крестом. Долгие месяцы он провел в госпитале в Бур-Сен-Морис, продолжая заниматься живописью. В 1927-1938 годах участвовал в выставках в Салоне художников-декораторов, а с 1931 года – в выставках художников-анималистов в галерее Э. Брандта в Париже, выставляя небольшие скульптуры. Становится членом ассоциации анималистов. В том же году его произведения опубликованы в журнале «Русское искусство», а также выставляются на международной колониальной выставке в Париже во Дворце искусств. В 1937 году Артёмов получает премию Парижской международной выставки.

Александр Александрович Бажбеук-Меликов (1891-1966) относится уже к поколению советских живописцев. В 1961 году этот художник и колорист армянского происхождения был удостоен звания заслуженный художник Грузинской ССР.

В 1906-10 годах Бажбеук-Меликов учился в Тифлисском художественном училище, а с 1911 года в петербургской Академии Художеств. В 1922-1929 годах он преподавал в Народной художественной студии М. И. Тоидзе, с 1929 по 1938 годы в Тбилисской Академии Художеств.

Вся жизнь художника прошла в тяжёлых материальных лишениях, чему в значительной степени был виной он сам по воспоминаниям современников, он с трудом расставался со своими работами, даже если их приобретали музеи! В результате он жил с семьёй, состоящей, кроме него, из трёх человек, в одной комнате, которая служила ему одновременно мастерской, спальней и кухней, искренне полагая, что художнику, кроме красок и холстане нужно ничего. (Не уверены, что такое мнение разделяли как первая его жена, так и вторая.) К сожалению, настоящим открытием творчества Александра Бажбеука-Меликова стала его посмертная выставка, прошедшая в 1968 году поочередно в Тбилиси, Москве и Ереване. Теперь его работу маслом «Изображение девушек» (1963 г.) и рисунок «Ню» (1961 г.) можно увидеть и приобрести в Женеве.

Удивительное совпадение в 1918 году Александр Бажбеук-Меликов выставлялся в тогда еще Тифлисе вместе с грузинским художником Ладо Гудиашвили. И вот, более века спустя, они снова «встретились», но уже на аукционе в Швейцарии.

Ладо (Владимир) Давидович Гудиашвили родился в 1896 году в Тифлисе, а умер в 1980-м в Тбилиси. В отличие от Бажбеука-Меликова, признание пришло к нему при жизни этот художник-живописецграфик, монументалист и педагог был удостоен званий Народный художник СССР (1972) и Герой Социалистического Труда (1976) и стал первым лауреатом Государственной премии Грузинской ССР им. Руставели, в 1965 году.

В 1910 году поступил в Тифлисскую школу живописи и скульптуры Кавказского общества поощрения изящных искусств. Окончил её в 1914 году и работал учителем рисования в школе. В 1915 году в Тифлисе прошла его первая персональная выставка, немедленно сделавшая ему имя в художественных кругах Грузии.

В 1912 году Ладо впервые увидел картины Нико Пиросманишвили, а в 1916-м познакомился с самим художником, творчество которого оказало огромное влияние на его собственную художественную манеру.

Понимая, что дальнейшее развитие грузинского искусства возможно только в общемировом контексте, в 1919 году он отправился в Париж, где учился в частной художественной Академии Ронсона и работал театральным декоратором. В 1925 году во Франции вышла книга критика Мориса Реналя, целиком посвящённая творчеству Л. Гудиашвили. Ладо поддерживал дружеские отношения с Пабло ПикассоМорисом УтриллоАмедео Модильяни, Михаилом Ларионовым и Наталией Гончаровой. Его выставки прошли не только в Париже, но и в МарселеЛионе и Бордо, а позже в ЛондонеРимеБрюсселеАмстердамеБерлине и Нью-Йорке.

Несмотря на несомненный для иностранца успех, он с трудом переносил жизнь вдали от Грузии и в 1925 году  вернулся в Тбилиси. В 1945 году расписал алтарь церкви Кашвети в Тбилиси, за что был в 1946 году исключён из ВКП(б).

Позднее Евгений Евтушенко дал такую трактовку творчества грузинского мэтра, четыре картины которого будут выставлены на предстоящих торгах:

 

Рука Ладо Гудиашвили
изобразила на стене
людей, которые грешили,
а не витали в вышине.
Он не хулитель, не насмешник,
он сам такой же теркой терт.
Он то ли Бог, а то ли грешник,
он то ли ангел, то ли черт.
()

И, наконец, последняя картина, о которой мы хотим сказать несколько слов, это «Портрет солдата» Василия Ивановича Шухаева (1887, Москва – 1973, Тбилиси), оцененный в 2000-3000 франков.

Этот живописец, график и художник театра учился в Строгановском художественно-промышленном училище в Москве (1897–1906), а затем в Высшем художественном училище при Академии художеств (1906–1912) у Д. Н. Кардовского. «Точный академический рисунок, гладкая живопись, симметричная композиция полотна были своеобразной реакцией на эксперименты, происходившие в искусстве тех лет, - читаем мы в справочной литературе. - Театральность и ретроспективизм его произведений были близки художественным принципам мастеров «Мира искусства», в выставках которого художник принимал участие». Преподавал в Новой художественной мастерской в Петрограде (с 1915 года), в знаменитом Центральном училище технического рисования барона А. Штиглица. Профессор Высшего художественного училища при Академии художеств и Петроградских государственных свободных художественно-учебных мастерских (1917–1920), в 1921–1935 годах он жил в Париже, где открыл собственную школу живописи и рисования, а также работал в художественной школе Т. Л. Сухотиной-Толстой («Русская академия»). В 1935 году вернулся на родину, а два года спустя был сослан в Магадан, где провел десять лет. В Магаданском музыкально-драматическом театре им. А. М. Горького им были оформлены многие спектакли. По возвращении из ссылки поселился в Тбилиси, стал профессором Тбилисской Академии художеств, занимался живописью.

Известно, что Шухаеву было поручено провести исследования жизни гвардейцев Уланского и Мариупольского гусарских полков в 1915-1916 гг. Выставленная на торги картина, хоть и не датирована, кажется намного более поздней, поскольку на ней изображен солдат в форме Красной Армии, что видно по лацканам и зеленой металлической каске, какие носили солдаты пехоты.

От редакции: с полным каталогом предстоящих торгов вы можете ознакомиться здесь

 

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