Covid-19: Берн ужесточает противоэпидемические меры

Количество ежедневно регистрируемых заражений в Швейцарии остается на высоком уровне, а появление новых и гораздо более заразных вариантов вируса делают риск быстрого роста инфекций реальным. Учитывая эти факторы, Федеральный совет на состоявшемся 13 января заседании решил продлить и ужесточить меры борьбы с коронавирусом.

Санитарная обстановка и мутации вируса

Согласно санитарному бюллетеню от 13 января, за сутки зафиксированы 3001 новый случай заражения SARS-CoV-2, 147 госпитализаций и 57 летальных исходов. За последние две недели инфекция была подтверждена у 41 280 человек, что соответствует в среднем 477,51 случаям на 100 000 жителей.

Обеспокоенность Федерального совета вызывают новые штаммы коронавируса. Министр здравоохранения Ален Берсе на прошедшем в среду брифинге заявил, что в Конфедерации число заражений новыми вариантами еженедельно удваивается, и в настоящее время Швейцария находится в той же ситуации, что и Великобритания в начале декабря. «Нет никаких оснований полагать, что здесь вирус не распространится таким же образом, приведя к всплеску заболеваемости и переполненности больниц», - подчеркнул федеральный советник.

Хотя нет доказательств того, что мутации более опасны или вызывают более серьезные формы заболевания Covid-19, тем не менее, по первоначальным оценкам, эти варианты на 50-70% более заразны. Так, в ряде стран, где мутировавшие штаммы активно распространяются, количество случаев резко возросло в последние недели, отмечается в правительственном коммюнике. Кроме того, вспышка инфекций может поставить под угрозу кампанию по иммунизации, так как людям с симптомами нельзя делать прививку. Чтобы замедлить распространение мутаций и избежать третьей волны, Федеральный совет вводит новые ограничения.

Новые меры правительства

С 18 января закрываются рынки и магазины (за исключением тех, в которых продаются товары повседневного спроса). Заказанные по интернету товары можно будет забрать на месте. Киоски, магазины на заправках и вокзалах снова смогут работать после 19.00, а также по воскресеньям.

В частных встречах – как дома, так и на свежем воздухе – смогут принимать участие максимум пять человек, включая детей.

Переход на удаленную работу станет обязательным, если это возможно. Работодатели не обязаны возмещать сотрудникам расходы на электричество или арендную плату, поскольку речь идет о временной мере.

Если работать из дома невозможно, то сотрудники должны будут в помещениях носить маску. Тот, кто освобожден от этой обязанности, должен предъявить выданную врачом или психотерапевтом справку.

Люди, входящие в группу риска, будут защищены с помощью дополнительных мер. Например, если они не имеют достаточной защиты на рабочем месте, то работодатель должен освободить их от работы, продолжая выплачивать им полную заработную плату. В таких случаях они имеют право на получение соответствующих пособий.

Кроме того, рестораны, культурные, спортивные и развлекательные учреждения будут закрыты до конца февраля.

Объявляя о введении новых мер на состоявшейся в среду пресс-конференции, президент Конфедерации Ги Пармелен признал, что это было непростое решение. По его словам, речь идет о «решающем моменте в нашей борьбе с пандемией», а «страдания наблюдаются повсюду» – среди заболевших, в семьях, потерявших близкого человека, а также среди художников, предпринимателей, самозанятых людей, владельцев гостиниц и рестораторов. Он призвал к дополнительным усилиям по соблюдению мер, особенно в частном и семейном кругу. «Мы должны жить друг для друга, а не друг против друга», - подчеркнул Пармелен.

Сколько стоит вакцина?

В среду Федеральный совет также утвердил соглашение, регулирующее возмещение расходов на вакцинацию против Covid-19 через обязательное медицинское страхование. За связанные с вакцинацией услуги установлена фиксированная сумма в размере 14,50 франков, а за дозу вакцины – пять франков. Фактическая цена вакцины является конфиденциальной, и Конфедерация выплатит сумму, превышающую пять франков за дозу вакцины в соответствии с Законом об эпидемиях. Правило франшизы не будет распространяться на вакцинацию, таким образом, прививки будут бесплатными для всех застрахованных в Швейцарии лиц.

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Финансовая помощь

Правительство упростило условия предоставления материальной помощи предприятиям, оказавшимся в сложной ситуации из-за эпидемии. Так, вынужденным закрыться компаниям больше не придется доказывать, что их оборот снизился на 40%. Предприятия, которые были закрыты в связи с распоряжением властей не менее чем на 40 календарных дней с 1 ноября 2020 года, теперь автоматически будут рассматриваться как «сложные случаи». Это относится, в частности, к ресторанам, барам, дискотекам и развлекательным заведениям. Компании, которые пострадали в период с января 2021 года по июнь 2021 года в результате противоэпидемических мер, смогут учитывать свои убытки на основе оборота за последние двенадцать месяцев, а не на основе оборота за 2020 год. Наконец, увеличен максимальный размер безвозмездной помощи – до 20% от годового оборота компании (ранее 10%) и 750 000 франков (ранее 500 000) для предприятия.