Автор: Рада Ландарь, Бостон-Женева, 7. 04. 2020. Просмотров: 71
Вот и настал момент уже четвертого раунда нашей развлекательно-просветительской игры «Отгадай художника» – так и карантин переживем, не успеем оглянуться. Включайте ваше ассоциативное мышление!|
Le 4ème round de notre jeu de devinettes est arrivé ! Mettez en marche votre pensée associative et on y va.
На заданный неделю назад вопрос, что за художник зашифрован на картинке с туалетной бумагой, грызуном и лошадью, правильный ответ молниеносно прислала наша читательница из Италии Алия Мария Аматерасу – браво! Действительно, из «точки, точки, огуречика» на этот раз получился… Маурицио Каттелан.
Банан, названный Каттеланом «Комедиант» и приклеенный строительным скотчем к стене, – не первый объект, который художник «приклеил». Еще недавно можно было приобрести принт, изображающий полного мужчину, подвешенного мастером с помощью все того же скотча. «Экспонат» потом долго отпаивали успокоительными. Так что с тех пор, по примеру Поля Сезанна, считавшего, что яблоки и груши - лучшие модели среди людей,
никаких беспокойных толстяков, только бананы!
Или вот еще «Золотой унитаз» – такой «наш ответ Дюшану», хотя у того писсуар был перевернутым, чтобы не подумали, что можно им воспользоваться. Зато на Маурициевом творении, подключенном к канализации, каждый мог посидеть в свое удовольствие. Но кто-то из благодарных зрителей-пользователей не утерпел и спер, простите за просторечное выражение, такую полезную вещь!
Известно, что, когда президент Дональд Трамп попросил руководство Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке одолжить картину Винсента ван Гога «Пейзаж со снегом» (1888 г.) для временного экспонирования в Белом Доме, то получил в ответ: «А шнурки вам не погладить? Вот – возьмите лучше золотой унитаз, «Америка» называется, автор – Каттелан. Не прогадаете!» Насколько нам известно, ни президент Трамп не ответил, ни его администрация никак не прокомментировала письмо из музея. Но унитаз не взяли. Видно, обиделись.
Маурицио Каттелан родился в 1960 году в Падуе в семье грузчика, в разные годы работал поваром, садовником, охранником. На художника нигде не учился и сам называет себя «работником искусств». В широком смысле этого понятия.
Живет в Нью-Йорке, выставлялся, как вы уже поняли, в Музее Соломона Гуггенхайма. Особенно нас впечатлила в свое время знаменитая скульптура «Девятый час» (La Nona ora, 1999 г.), изображающая папу римского, пораженного метеоритом, – отсылка к евангельскому описанию смерти Христа на кресте, произошедшей «около девятого часа». (В 2006 году скульптура была продана на аукционе за 3 миллиона долларов). Вполне дюшановские игры. Впрочем, кто только не вырос из умных забав Мориса?
Маурицио тоже мастер поразвлечься: украл, хихикая, чужую экспозицию и приволок ее в свой павильон, проводил интервью с мертвыми художниками, поджигал детские коляски, вешал восковые тела малышей в миланском парке и ставил Гитлера на колени в угол… Это перечень можно долго продолжать. Его часто обвиняют в пристрастии к провокациям, к пошлым решениям, в китче и дурном вкусе. А он знай себе отвечает: «Для меня хороший вкус – как и вообще вкус – это забота мороженщика». Итальянец, вырос на gelato, ясное дело.
В 2014 году итальянская мебельная компания Gufram создала лимитированные серии его произведений: пуфа в виде отрезанного куска мыла, табурета в виде надгробной доски и вешалки. Художник выполнил ремейк легендарной вешалки-кактуса 1977 года, дополнив фаллический объект двумя белоснежными пуфами в форме куриных яиц. В 1989 году Кателлан решил проблему кризиса идей для персональной выставки следующим образом: закрыл галерею, оставив на двери объявление «Скоро вернусь». Думаете, вернулся?
А теперь – расшифровка ребуса на тему «Кателлан».
На картинке мы видим лошадь, туалетную бумагу и грызуна. Что бы это значило? Подвешенную лошадь художник посвятил Льву Троцкому и размышлениям о судьбе русской революции. Лошадь, беспомощно болтающаяся посреди пустого пространства в полном снаряжении, буквально гипнотизирует. Как гипнотизировала человечество на протяжении всего 20 столетия «левая» утопическая идея, в итоге оказавшаяся такой же безжизненной, как набитое опилками чучело.
Для западных художников фигура Льва Троцкого есть воплощение идеи русской революции и ее краха. Прыжок лошади – это героический поступок одиночки, но в тоже время животное как будто застряло в прыжке. Навсегда. Сильнейший символ, не правда ли?
Фотограф Пьерпаоло Феррари стал соавтором Маурицио Кателлана в экспериментальном журнале TOILETPAPER. Коллажи фотографий из журналов, газет и интернета – вполне сюрреалистическая альтернатива традиционным кодам современной визуальности. Неплохо придумано, если вдуматься: журнал, стилизованный под туалетную бумагу.
И, пожалуй, самая визуально отвратительная его скульптура – «Бидибидобидибу» (1996 г.), изображающая покончившую с собой белку в интерьере обезличенной бедной кухни. О факте самоубийства свидетельствует пистолетик, валяющийся у лап/ног жертвы. Да, белка совсем не выглядит зверушкой, она предстает именно человеческим персонажем, долго и мучительно готовящимся к смертельному выстрелу. В сценке нет ничего кровожадного, но серость и безликость кухни, не нарушенные даже пятнами крови, порождают ощущение полного, беспросветного уныния. Вот уж действительно – безумный таксидермист!
Надеемся, прочитанное было вам интересно, и вы с азартом приметесь разгадывать новую загадку. Вот она.
Об авторе: Рада Ландарь – историк, искусствовед, выпускница отделения изобразительных искусств исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, докторант кафедры славистики Женевского университета. Куратор нескольких выставок и со-автор сопровождавших их каталогов. Живет в Бостоне. Но душой в Женеве.
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