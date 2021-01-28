Автор: Лейла Бабаева, Люцерн, 28. 01. 2021.
Полтора столетия назад Швейцарии пришлось принять десятки тысяч французских солдат – это случилось во время Франко-прусской войны, по итогам которой была провозглашена Германская империя, а проигравшая Франция была вынуждена выплатить победителю огромную сумму. Зимой 1871 года подразделения французской армии под командованием генерала Шарля Дени Бурбаки были разбиты военачальником Эдвином Мантейфелем, стоявшим во главе прусской Южной армии. Французы вынужденно отступили на швейцарскую территорию, где были разоружены и содержались в течение шести недель, после чего в марте репатриированы на родину.
Особого внимания заслуживает круговая панорама размером 10х112 м., которую создал швейцарский художник Эдуард Кастрес в 1881 году, изобразив отступление армии генерала Бурбаки в Конфедерацию и интернирование солдат в регионе Валь-де-Травер кантона Невшатель. При создании этого шедевра он опирался не только на воображение, но и на собственный опыт: родившийся в Женеве Кастрес в качестве волонтера Красного Креста помогал заботиться о солдатах армии Бурбаки. Панорама интересна тем, что позволяет как оценить общую картину, так и увидеть переживания отдельных людей, поскольку автор уделил много внимания своим персонажам. Добавим, что ему помогали несколько художников, среди которых был молодой Фердинанд Ходлер.
Чтобы гарантировать сохранность панорамы, в 1979 году была основана ассоциация Panorama Bourbaki, реставрационные работы были проведены в 1990-х годах. В музее можно посмотреть фильм, который позволит глубже понять смысл грандиозной картины. В истории создания Панорамы Бурбаки любопытно то, что она была написана в период, когда такие полотна были очень популярны, и разные фирмы занимались их созданием и продажей. При этом необходимо было заранее знать, что хочет увидеть публика, чтобы как можно больше посетителей пришли посмотреть на творение художников. В случае с Панорамой Бурбаки требовалось вызвать интерес как можно большего числа швейцарцев, по этой причине на картине появились детали, не соответствующие исторической правде: например, французский и немецкий военачальники пожимают друг другу руки, хотя в действительности они не встречались. Швейцарские солдаты, разоружавшие французов на границе, изображены в новой форме, хотя в то время они носили четыре вида форм разных цветов.
Из-за пандемии и действующих в Швейцарии ограничений музей будет закрыт до конца февраля этого года, однако новости можно узнать на его сайте, а также на его странице в Instagram. 11 марта в музее откроется специальная выставка «На границах. Любопытство, надежда, храбрость», которая станет своеобразным диалогом с посетителями на тему границ и опыта их пересечения. Организаторы постарались показать, что границы не только разделяют, но и объединяют. Можно ли согласиться с этим утверждением, станет понятно после посещения экспозиции.
Музей Панорама Бурбаки находится по адресу: Löwenplatz 11, Люцерн. Вопросы можно задать по телефону: + 41 41 412 30 30.
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