Разумеется, вам не надо представлять Одри Хепбёрн: Американский институт киноискусства поставил эту гражданку Великобритании на третье место в списке величайших актрис американского кино – она была одной из всего 16 исполнителей, получивших премии «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони». Родившаяся в Икселе, коммуне Брюссельского столичного региона, Хепбёрн провела детство и юность преимущественно в Нидерландах, жила в Арнеме, оккупированном нацистской Германией во время Второй мировой войны. Там она училась балету, а в 1948 году переехала в Лондон, где начала работать танцовщицей на сцене местных театров. Снявшись в нескольких европейских фильмах, Одри обратила на себя внимание французской писательницы Колетт, которая выбрала её на главную роль в бродвейской постановке «Жижи». Не сумев по причине хрупкого здоровья стать балериной, Одри Хепберн стала кинозвездой. На закате карьеры, в 1988 году, она согласилась взять на себя роль посла доброй воли ЮНИСЕФ и в этом качестве активно привлекала внимание к проблемам детей в наименее благополучных регионах Африки, Южной Америки и Азии. В декабре 1992 года за деятельность в ЮНИСЕФ Одри Хепбёрн была награждена Президентской медалью Свободы.

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Имя знаменитой и, на наш взглядсамой обаятельной и привлекательной актрисы мирапрах которой покоится на кладбище Толошна, в кантоне Во, где она провела последние тридцать лет своей жизниища покоя и уединения, нередко встречалось в Нашей Газете по самым разным поводам: от истории знаменитого французского кутюрье Юбера де Живанши , музой и другом которого дочь голландской баронессы Эллы ван Хеемстра оставалась в течение многих лет, до рассказа о вишневом торте , который эта невероятно изящная женщина любила покупать.

В наиболее подробном из материалов мы упоминали расположенный в Морже музей Musée Bolle, где регулярно проходят выставки, посвященные разным периодам жизни непревзойденной Мисс Дулитл. Именно здесь в 2017 году прошла выставка платьев, созданных Живанши для Одри Хепберн – 90-летний кутюрье принимал самое активное участие в ее подготовке. Можно лишь восхищаться изобретательностью сотрудников этого небольшого, но очень симпатичного музея, находящих все новые идеи для увековечивания памяти Одри Хепберн, народная тропа к бюсту которой в Толонше точно не зарастает.

В эти дни здесь проходит выставка, приуроченная к 30-летия со дня смерти актрисы, случившейся в Толошне 20 января 1993 года – ей было всего 63 года. В центре экспозиции – книга. Причем не роскошный альбом с фотографиями красавицы и не традиционная биография, а «графический роман», иначе говоря – комикс, созданный популярным автором «книг в картинках» Кристофером и Эйлин Хофер и вышедший во французском издательстве Michel Lafon. Идея родилась спонтанно. Кристофер, большой поклонник Одри Хепбёрн, раздумывал над ее биографией и, беседуя об этом с редактором издательства, выяснил, что невероятная жизнь актрисы никогда не была запечатлена в образах. Как известно, судьба улыбалась ей не всегда. Покинутая отцом в возрасте шести лет, она всю жизнь продолжала его искать, подсознательно выбирая в спутники жизни мужчин значительно старше нее. Неудачные любовные истории и несколько выкидышей также были частью жизни актрисы, остававшимися в тени гламурного фасада. Настоящий роман!

Не раздумывая, Кристофер взялся за проект и, понимая необходимость женского пера, привлек к сотрудничеству швейцарскую журналистку Эйлин Хофер, которая в тот момент как раз собирала в Интернете различные факты об актрисе. Случайное совпадение или судьба? Не важно, главное, что она приняла предложение Кристофера.

Для того, чтобы написать сценарий, Эйлин Хофер проштудировала дюжину имеющихся биографий актрисы, а также погрузилась в исторический контекст Второй мировой войны, которую довелось пережить Одри Хепберн.

Кристофер, со своей стороны, изучал документальные кадры 1940-1950 годов, набрасывая эскизы иллюстраций. Одобрив и приняв работу друг друга, они начали творить уже вместе, решив создать простое по форме, черно-белое приношение актрисе. Насколько они справились с задачей, вы сможете судить, побывав на выставке, открытой до 3 сентября. Но по компетентному мнению младшего сына Одри Хепбёрн, Люки Дотти, «это одно из самых трогательных посвящений, сделанных в честь мамы. Слова перемежаются в нем с рисунками и создают единую и уникальную вселенную, интимную и не похожую на другие».

Нам остается лишь добавить, что люксовое издание графического романа, ограниченное 200 экземплярами и украшенное дарственными надписями авторов, можно приобрести всего за 80 франков непосредственно в музее или заказать доставку на дом. Разве не отличный подарок для всех поклонников Одри Хепбёрн?