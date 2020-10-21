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среда, 21 октября 2020 года   

Торт-великан и другие рекорды швейцарцев|Tourte énorme et autres records suisses

Автор: Лейла Бабаева, Цуг, 21. 10. 2020. Просмотров: 215

© Confiserie Speck, Zug

В январе в Цуге испекли торт с киршем диаметром более 4 метров и весом 241 кг, а недавно его официально признали самым большим в мире, включив в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня мы подробнее расскажем об этом кулинарном чуде и о других достижениях швейцарцев. |
Au mois de janvier, une tourte au kirsch zougoise de plus de 4 mètres de diamètre et de 241 kg a été confectionnée à Zoug, et récemment elle a été officiellement reconnue la plus grande du monde, et inclue dans le livre Guinness des records. Aujourd'hui, nous vous en dirons plus sur ce miracle culinaire et d'autres records des Suisses.

Цугский вишневый торт внесен в список кулинарного наследия Швейцарии, он состоит из орехового безе, бисквита и масляного крема, в качестве ароматизатора используется вишневая водка (кирш). Торт получил название в честь швейцарского города Цуг, где в 1915 году его придумал кондитер Генрих Хон, посвятив несколько лет экспериментам. Угощение рекордного размера (и веса!) испекли работники цугской кондитерской Speck, обеспечив себе восхищение клиентов и, надо полагать, рост числа заказов. Впрочем, официальный повод для такого подвига звучит вполне солидно – 125-летие кондитерской.

В числе ингредиентов использовано 100 л кирша, 18 кг сливочного масла, 23 кг муки и более 900 яиц, в работе были задействованы десять человек, для украшения поверхности некоторых подвешивали на специальных ремнях. Когда все было готово, кулинарное творение разрезали на 3300 кусков, которые раздали прохожим. В кантоне Цуг около десяти кондитерских предприятий производят более 250 тыс. таких тортов в год. Добавим, что в 1960-х годах вишневые торты покупала голливудская звезда Одри Хепберн, которая 30 лет прожила в деревне Толошна (кантон Во).

Рецепт цугского торта несложный: для приготовления коржа понадобятся 2 яйца, 60 г сахара, соль по вкусу, 1 ст. ложка горячей воды, 50 г муки и 30 г кукурузного крахмала. Для бисквита нужно взять 200 г сливочного масла, 140 г сахарной пудры, 2 яичных желтка, 3 ст. ложки кирша, 1 чайную ложку сока свеклы или лесных ягод. Для сиропа из кирша потребуется 0,1 л вишневой водки, 2 ст. ложки воды, 3 ст. ложки сахарной пудры. Для украшения торта используются измельченный обжаренный миндаль и 40 г сахарной пудры. Приготовление занимает 5 ч. 15 минут, полное описание процесса можно прочитать здесь.

Какие еще достижения швейцарцев внесены в Книгу рекордов Гиннеса?

В 2016 году сотрудники компании Iglu Dorf, которая в зимний сезон принимает туристов в иглу из снега, построили в Церматте самое большое иглу высотой 10,5 м и диаметром 12,9 м. В 1954 году в финале Чемпионата мира по футболу, проходившем в Швейцарии, было забито 140 голов, что стало наибольшим средним значением в этих матчах. Швейцарские спортсмены 7 раз выигрывали Всемирный чемпионат по парапланеризму – в 1991, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003, 2005 гг. В 2017 году швейцарский горнолыжник Элиам Амбуэль промчался в свиче (спиной вперед) на скорости 131,23 км/ч на одной из трасс курорта Ароза в Швейцарии, побив рекорд, установленный норвежским лыжником Андерсом Баке в 2012 году. Швейцарцы побеждали в перетягивании каната на Всемирных играх 5 раз – в 1989, 1993, 2005, 2009, 2013 гг. – и никогда не финишировали ниже второго места, завоевав серебро в 1981, 1985, 2017 гг.

В 2010 году на аукционе Christie's в Женеве была продана самая дорогая бутылка вина в мире – французский напиток Cheval-Blanc 1947 года ушел с молотка за 304,375 долларов. Да, вино было произведено не в Конфедерации, но, учитывая дороговизну всего в этой стране, такой рекорд гармонирует со стоимостью жизни. Гребная регата Tour du Léman, охватывающая окружность озера Леман – самая длинная в мире (160 км). Самое большое морское судно, работающее на солнечных батареях, спроектировано швейцарскими экспертами, имеет 31 м в длину и называется Turanor PlanetSolar. Наконец, Готардский базисный тоннель длиной 57 км в октябре 2010 года был признан самым длинным в мире.
Больше информации о рекордах швейцарцев можно найти на сайте Книги рекордов Гиннеса.

 

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