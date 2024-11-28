В первую очередь нужно, наверное, рассказать о театре, где все это присходит. Театр MAXIM, основанный в 2006 году и расположенный на улице Эрнаштрассе в Цюрихе, позиционирует себя как «транскультурный, коллективный, межпоколенческий и междисциплинарный». Созданный людьми театра, в частности, сценографом и художником по костюмам Клаудией Флютч, он стал местом встреч и даже споров людей из разных культурных, религиозных, языковых и социальных слоев. Впрочем, здесь можно не только разговаривать, но и петь в хоре, участвовать в кулинарных мастер-классах, заниматься немецким и, конечно, играть. Создатели MAXIM понимают искусство как практику социальных изменений и предлагают всем вовлеченным в его деятельность менять свою жизнь и жизнь общества с помощью театра, у которого есть для этого многообразные возможности.Таким образом, любой человек, попавший в MAXIM – неважно, через знакомых или с «улицы», с опытом творческой деятельности или безо всякого представления о нем, с профессиональным дипломом или вообще без образования, – при желании может присоединиться к труппе театра. Труппа эта пластичная и постоянно меняющаяся, есть в ней и старожилы, и новички, но в принципе актерский состав зависит от конкретной постановки, над которой в данный момент идет работа. А чтобы работа эта проходила на должном уровне, руководство MAXIM приглашает к сотрудничеству профессиональных режиссеров, драматургов, художников и прочих специалистов. Так, собственно, автор этих строк и оказалась (между прочим, впервые в жизни!) драматургом немецкоязычного спектакля.

В команде кроме драматурга на этот раз были два режиссера: финка Салла Руппа, специалистка по социальному театру, недавно окончившая Цюрихский университет искусств и много лет сотрудничающая с MAXIM, и француженка Лейла Видаль-Сефиха, специалистка по театру постдраматическому, несколько лет проработавшая в Schauspielhaus Zürich и только что выпустившая любопытную премьеру в женевском Poche. Кроме Саллы и Лейлы, с которыми несмотря на совершенно разный профессиональный бекграунд и общение на неродном для всех английском, мы сразу же нашли общий язык, в работе над спектаклем участвовали музыкальный руководитель Сюзан Вольгемут, художник-постановщик Ксения Шачнева и художник по свету Яхья Хазрука.

Любопытно, что как в постановочной команде спектакля, так и в актерском ансамбле, большинство – не швейцарцы, а люди с мигрантским и эмигрантским опытом, приехавшие сюда в самое разное время и из самых разных мест, от Мексики до Нигерии, Колумбии, Турции и Украины. Это позволяет не только смотреть на один и тот же вопрос с совершенно разных точек зрения, но и делает театральный язык постановки невероятно разнообразным уже просто в силу разных театральных традиций: на одном конце земного шара больше привыкли к театру условному, а на другом – к музыкальному или визуальному.

Однако самое главное в любом театральном проекте – привести разнообразие идей и используемых методов к единому знаменателю. В нашем случае в роли такого объединяющего элемента выступает тема одновременности. Любопытно, что в немецком слова gleichzeit (одновременность) не существует, есть gleichzeitig, однако русский его аналог во время репетиций нашелся довольно быстро. Для нас изобретенный нами «Gleichzeit» – это не только про параллельность существования всего на планете и одновременное переживание порой диаметрально разных эмоций в один и тот же момент времени. Это еще и про разные формы жизни, и про внутреннее родство внешне не связанных между собой событий, и даже про проблемы потребления.

Кстати, последние натолкнули нас в ходе размышлений и репетиций на еще одну тему, которая теперь фигурирует в названии спектакля. «Boulevard of Brockenhaus» возник в дополнение к изначальному «GLEICHZEIT» после того, как мы выдали актерам по 17 франкам и попросили заглянуть в цюрихские секонд-хенды (как оказалось, довольно многочисленные), чтобы найти какие-то значимые для них вещи. Так дорогие их сердцам туфли, розовая игрушечная лошадка, старинный фотоальбом и многое другое стали элементами сценографии, а также отправными точками для глубоко личных историй, отголоски которых то и дело возникают и звучат в спектакле.

Впрочем, документальный материал сочетается у нас с «придуманным», а локальные сюжеты – с «общемировыми». Именно поэтому хочется верить, что новая постановка театра MAXIM будет близка и понятна как «обычным», так и искушенным зрителям, каждый из которых наверняка найдет в «GLEICHZEIT – Boulevard of Brockenhaus» свои собственные смыслы и коды.

Показы спектакля «GLEICHZEIT – Boulevard of Brockenhaus» состоятся также в декабре и январе 2025 года. Вся информация о постановке и о билетах – на сайте театра.