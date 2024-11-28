Автор: Ника Пархомовская, Цюрих, 28.11.2024.
29 ноября в Цюрихе состоится премьера спектакля «GLEICHZEIT – Boulevard of Brockenhaus». Автор «Нашей Газеты» Ника Пархомовская, которая работает над ним в качестве драматурга, рассказывает о своих впечатлениях от репетиционного процесса и ожиданиях от премьеры.|
La première de « GLEICHZEIT - Boulevard of Brockenhaus » aura lieu à Zurich le 29 novembre. Notre auteur invité Nika Parkhomovskaya, qui participe dans cette production en tant que dramaturge, nous fait part de ses impressions sur le processus de répétition et de ses attentes par rapport à la première.
В первую очередь нужно, наверное, рассказать о театре, где все это присходит. Театр MAXIM, основанный в 2006 году и расположенный на улице Эрнаштрассе в Цюрихе, позиционирует себя как «транскультурный, коллективный, межпоколенческий и междисциплинарный». Созданный людьми театра, в частности, сценографом и художником по костюмам Клаудией Флютч, он стал местом встреч и даже споров людей из разных культурных, религиозных, языковых и социальных слоев. Впрочем, здесь можно не только разговаривать, но и петь в хоре, участвовать в кулинарных мастер-классах, заниматься немецким и, конечно, играть. Создатели MAXIM понимают искусство как практику социальных изменений и предлагают всем вовлеченным в его деятельность менять свою жизнь и жизнь общества с помощью театра, у которого есть для этого многообразные возможности.Таким образом, любой человек, попавший в MAXIM – неважно, через знакомых или с «улицы», с опытом творческой деятельности или безо всякого представления о нем, с профессиональным дипломом или вообще без образования, – при желании может присоединиться к труппе театра. Труппа эта пластичная и постоянно меняющаяся, есть в ней и старожилы, и новички, но в принципе актерский состав зависит от конкретной постановки, над которой в данный момент идет работа. А чтобы работа эта проходила на должном уровне, руководство MAXIM приглашает к сотрудничеству профессиональных режиссеров, драматургов, художников и прочих специалистов. Так, собственно, автор этих строк и оказалась (между прочим, впервые в жизни!) драматургом немецкоязычного спектакля.
В команде кроме драматурга на этот раз были два режиссера: финка Салла Руппа, специалистка по социальному театру, недавно окончившая Цюрихский университет искусств и много лет сотрудничающая с MAXIM, и француженка Лейла Видаль-Сефиха, специалистка по театру постдраматическому, несколько лет проработавшая в Schauspielhaus Zürich и только что выпустившая любопытную премьеру в женевском Poche. Кроме Саллы и Лейлы, с которыми несмотря на совершенно разный профессиональный бекграунд и общение на неродном для всех английском, мы сразу же нашли общий язык, в работе над спектаклем участвовали музыкальный руководитель Сюзан Вольгемут, художник-постановщик Ксения Шачнева и художник по свету Яхья Хазрука.
Любопытно, что как в постановочной команде спектакля, так и в актерском ансамбле, большинство – не швейцарцы, а люди с мигрантским и эмигрантским опытом, приехавшие сюда в самое разное время и из самых разных мест, от Мексики до Нигерии, Колумбии, Турции и Украины. Это позволяет не только смотреть на один и тот же вопрос с совершенно разных точек зрения, но и делает театральный язык постановки невероятно разнообразным уже просто в силу разных театральных традиций: на одном конце земного шара больше привыкли к театру условному, а на другом – к музыкальному или визуальному.
Однако самое главное в любом театральном проекте – привести разнообразие идей и используемых методов к единому знаменателю. В нашем случае в роли такого объединяющего элемента выступает тема одновременности. Любопытно, что в немецком слова gleichzeit (одновременность) не существует, есть gleichzeitig, однако русский его аналог во время репетиций нашелся довольно быстро. Для нас изобретенный нами «Gleichzeit» – это не только про параллельность существования всего на планете и одновременное переживание порой диаметрально разных эмоций в один и тот же момент времени. Это еще и про разные формы жизни, и про внутреннее родство внешне не связанных между собой событий, и даже про проблемы потребления.
Кстати, последние натолкнули нас в ходе размышлений и репетиций на еще одну тему, которая теперь фигурирует в названии спектакля. «Boulevard of Brockenhaus» возник в дополнение к изначальному «GLEICHZEIT» после того, как мы выдали актерам по 17 франкам и попросили заглянуть в цюрихские секонд-хенды (как оказалось, довольно многочисленные), чтобы найти какие-то значимые для них вещи. Так дорогие их сердцам туфли, розовая игрушечная лошадка, старинный фотоальбом и многое другое стали элементами сценографии, а также отправными точками для глубоко личных историй, отголоски которых то и дело возникают и звучат в спектакле.
Впрочем, документальный материал сочетается у нас с «придуманным», а локальные сюжеты – с «общемировыми». Именно поэтому хочется верить, что новая постановка театра MAXIM будет близка и понятна как «обычным», так и искушенным зрителям, каждый из которых наверняка найдет в «GLEICHZEIT – Boulevard of Brockenhaus» свои собственные смыслы и коды.
Показы спектакля «GLEICHZEIT – Boulevard of Brockenhaus» состоятся также в декабре и январе 2025 года. Вся информация о постановке и о билетах – на сайте театра.
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