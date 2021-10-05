Подписка на е-рассылку Печатное издание

среда, 6 октября 2021 года   

Одна из наград Цюрихского кинофестиваля досталась России|Un des prix du Zurich Film Festival est remporté par la Russie

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 5. 10. 2021.

Кадр из фильма «Жизнь Иванны». Фото: ZFF

В конкурсе документального кино главный приз получила лента «Жизнь Иванны», рассказывающая о жизненных перипетиях кочевницы из сибирской тундры.

|

Dans la compétition des films documentaires, le prix principal a été attribué à «La vie d’Ivanna», qui raconte la vie difficile d’une nomade de la toundra sibérienne.

Успех 17-го выпуска завершившегося на днях в городе на Лиммате Цюрихского кинофестиваля (ZFF) доказал, что зрители соскучились по походам в кино, а просмотр фильмов на широком экране и с хорошим звуком нельзя сравнить с вечером у компьютера или телевизора. Цифры говорят сами за себя: показы конкурсных лент в этом году посетили 102 000 человек, что, по сравнению с 68 000 зрителями 2020 году, означает рост на 50%. Другими словами, ZFF второй раз подряд стал самым посещаемым кинофестивалем в Швейцарии. Немалую роль, вероятно, сыграло и то, что организаторам удалось «заманить» таких мировых звезд, как Шэрон Стоун, которая получила премию «Золотая икона». Голливудская звезда была в восторге от своего пребывания в Цюрихе и назвала свою награду величайшей данью уважения к ее карьере. Кроме того, гостями фестиваля стали режиссеры Паоло Соррентино и Пол Шрейдер, талантливые актеры Сесиль де Франс и Тимоти Сполл, а также оскароносный композитор Микаэль Данна. Наконец, на ZFF состоялась премьера новой части Бондианы «Не время умирать», одного из самых ожидаемых фильмов последних лет.

В программе этого года участвовали 164 картины из 53 стран, причем многие начинающие кинорежиссеры представили миру свои премьерные работы. И нам особенно приятно сообщить, что в конкурсе документальных фильмов главный приз получила лента «Жизнь Иванны» (Россия, Норвегия, Финляндия, Эстония, 2021). Картину снял родившийся в Гватемале и с 2012 года проживающий в России режиссер Ренато Боррайо Серрано. В 2017 году он окончил ВГИК имени С. А. Герасимова по специальности «режиссер документального кино»; учился в Школе документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. С 2014 года работы Серрано участвовали во многих международных кинофестивалях в России и за рубежом. Ранее ленты гватемало-российского режиссера были отмечены разными премиями. Так, его «Фильм для Карлоса» получил почетные упоминания жюри на фестивалях Dok Leipzig 2017 и Art Dok Fest 2017 в Москве, а также выиграл приз за лучший короткометражный фильм на DocuDays UA 2018 в Киеве. Однако «Жизнь Иванны», наверное, получила пока самый престижный приз в фильмографии режиссера.

Фильм посвящен жизненным перипетиям отважной кочевницы Иванны. …Раннее утро посреди тундры, Иванна сидит в своей хижине и прикуривает сигарету, а вокруг нее завывает ледяной ветер. 26-летняя женщина живет вместе со своими пятью детьми в передвижном доме – юрте, которую при необходимости может тянуть олень. Предоставленная самой себе, она ежедневно борется за выживание своей семьи. Но вскоре Иванна вынуждена переехать к мужу в город. Ждет ли ее там лучшая жизнь? В течение четырех лет режиссер Ренато Боррайо Серрано фиксировал захватывающую и суровую реальность этой женщины, которая смотрит на жизнь железным взглядом, не теряет чувства юмора и молча жаждет безопасности и свободы. Жюри ZFF отметило «сильное визуальное повествование и интимную наблюдательную съемку без осуждения сложного, храброго персонажа. И режиссер, и главная героиня отличаются непреодолимым упорством».

Другие трофеи фестиваля, так называемые «Золотые глаза», достались Швейцарии и Италии. Картина "La Mif" Фреда Баилифа из Романдии получила приз в конкурсе «Фокус». Режиссер работал с настоящими обитательницами интерната – девочками из неполных семей, которые совместно написали сценарий, импровизировали и впечатляюще раскованно сыграли, покорив зрителей. «Золотой глаз» в конкурсе игрового кино достался фильму "A Chiara" итало-американского режиссера Джонаса Карпиньяно. В этой неореалистической семейной драме о мафии 15-летняя девочка Кьяра узнает, что ее отец является членом преступной организации, и отправляется на поиски ответов к представителям калабрийской Ндрангеты. Детское жюри ZFF также вручило «Малый золотой глаз» фильму "Le loup et le lion". Добавим, что 18-й выпуск Цюрихского кинофестиваля пройдет с 22 сентября по 2 октября 2022 года.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 78.33

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Закон о Covid-19 как яблоко раздора

 28 ноября граждане Швейцарии будут голосовать по поправке к закону о Covid-19 от 19 марта 2021 года. По мнению комитета по проведению референдума, пересмотр этого закона вносит раскол в швейцарское общество и ведет к массовому наблюдению за каждым.

Всего просмотров: 1,548

150 000 доз вакцины Johnson & Johnson для Швейцарии

 Препарат будет доставлен на этой неделе, а кантоны получат дозы в начале следующей. Вакцина рекомендуется всем лицам старше 18 лет, которые не могут быть привиты препаратами на основе мРНК-технологии по медицинским показаниям или сами отказываются от вакцинации ими.

Всего просмотров: 1,294

Теодор Курентзис и musicAeterna в резиденции в Люцерне

 Как здорово, что свою первую международную резиденцию знаменитый дирижер решил провести именно в Швейцарии! В программе – концерты, мастер-классы, показы фильмов, выставка, дискуссии…

Всего просмотров: 1,159
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Приложение для подготовки к тесту на натурализацию

 Кантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.

Всего просмотров: 2,435

Референдум 26 сентября: и «да», и «нет»

 На очередном всенародном голосовании жители Швейцарии выразили свое мнение о «браке для всех» и об «Инициативе 99%».

Всего просмотров: 1,783

Сколько стоит обучение в Швейцарии?

 Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.

Всего просмотров: 2,308
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top