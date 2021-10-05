Успех 17-го выпуска завершившегося на днях в городе на Лиммате Цюрихского кинофестиваля (ZFF) доказал, что зрители соскучились по походам в кино, а просмотр фильмов на широком экране и с хорошим звуком нельзя сравнить с вечером у компьютера или телевизора. Цифры говорят сами за себя: показы конкурсных лент в этом году посетили 102 000 человек, что, по сравнению с 68 000 зрителями 2020 году, означает рост на 50%. Другими словами, ZFF второй раз подряд стал самым посещаемым кинофестивалем в Швейцарии. Немалую роль, вероятно, сыграло и то, что организаторам удалось «заманить» таких мировых звезд, как Шэрон Стоун, которая получила премию «Золотая икона». Голливудская звезда была в восторге от своего пребывания в Цюрихе и назвала свою награду величайшей данью уважения к ее карьере. Кроме того, гостями фестиваля стали режиссеры Паоло Соррентино и Пол Шрейдер, талантливые актеры Сесиль де Франс и Тимоти Сполл, а также оскароносный композитор Микаэль Данна. Наконец, на ZFF состоялась премьера новой части Бондианы «Не время умирать», одного из самых ожидаемых фильмов последних лет.

В программе этого года участвовали 164 картины из 53 стран, причем многие начинающие кинорежиссеры представили миру свои премьерные работы. И нам особенно приятно сообщить, что в конкурсе документальных фильмов главный приз получила лента «Жизнь Иванны» (Россия, Норвегия, Финляндия, Эстония, 2021). Картину снял родившийся в Гватемале и с 2012 года проживающий в России режиссер Ренато Боррайо Серрано. В 2017 году он окончил ВГИК имени С. А. Герасимова по специальности «режиссер документального кино»; учился в Школе документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. С 2014 года работы Серрано участвовали во многих международных кинофестивалях в России и за рубежом. Ранее ленты гватемало-российского режиссера были отмечены разными премиями. Так, его «Фильм для Карлоса» получил почетные упоминания жюри на фестивалях Dok Leipzig 2017 и Art Dok Fest 2017 в Москве, а также выиграл приз за лучший короткометражный фильм на DocuDays UA 2018 в Киеве. Однако «Жизнь Иванны», наверное, получила пока самый престижный приз в фильмографии режиссера.

Фильм посвящен жизненным перипетиям отважной кочевницы Иванны. …Раннее утро посреди тундры, Иванна сидит в своей хижине и прикуривает сигарету, а вокруг нее завывает ледяной ветер. 26-летняя женщина живет вместе со своими пятью детьми в передвижном доме – юрте, которую при необходимости может тянуть олень. Предоставленная самой себе, она ежедневно борется за выживание своей семьи. Но вскоре Иванна вынуждена переехать к мужу в город. Ждет ли ее там лучшая жизнь? В течение четырех лет режиссер Ренато Боррайо Серрано фиксировал захватывающую и суровую реальность этой женщины, которая смотрит на жизнь железным взглядом, не теряет чувства юмора и молча жаждет безопасности и свободы. Жюри ZFF отметило «сильное визуальное повествование и интимную наблюдательную съемку без осуждения сложного, храброго персонажа. И режиссер, и главная героиня отличаются непреодолимым упорством».

Другие трофеи фестиваля, так называемые «Золотые глаза», достались Швейцарии и Италии. Картина "La Mif" Фреда Баилифа из Романдии получила приз в конкурсе «Фокус». Режиссер работал с настоящими обитательницами интерната – девочками из неполных семей, которые совместно написали сценарий, импровизировали и впечатляюще раскованно сыграли, покорив зрителей. «Золотой глаз» в конкурсе игрового кино достался фильму "A Chiara" итало-американского режиссера Джонаса Карпиньяно. В этой неореалистической семейной драме о мафии 15-летняя девочка Кьяра узнает, что ее отец является членом преступной организации, и отправляется на поиски ответов к представителям калабрийской Ндрангеты. Детское жюри ZFF также вручило «Малый золотой глаз» фильму "Le loup et le lion". Добавим, что 18-й выпуск Цюрихского кинофестиваля пройдет с 22 сентября по 2 октября 2022 года.