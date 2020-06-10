Не успели мы рассказать вам о серии бесплатных концертов, предлагаемых Оркестром Романдской Швейцарии, как получили радостную весть от другого партнера Нашей Газеты, Большого театра Женевы, двери которого распахнутся в ближайшую субботу после трехмесячного простоя. Нет, о полноценных оперных и балетных постановках речь пока не идет. Как знают наши постоянные читатели, четыре спектакля, намеченные на вторую половину сезона, пришлось отменить из-за санитарного кризиса, а один, с символическим названием «Путешествие к надежде», удалось показать в режиме онлайн. Так что придется довольствоваться «малыми формами», но и это счастье, которым можно насладиться в полном соответствии с нормами защиты артистов и публики, разработанными Союзом театральных деятелей Швейцарии. Иными словами: в зале всего 300 человек, концерты не дольше часа и без антракта. Но: ввиду ограниченности публики, которую можно пригласить в зал, Большой театр планирует организовать streaming если не всех, то хотя бы некоторых концертов, в частности, 19 июня. Но пройдемся по событиям в хронологическом порядке.

13 июня – Моцарт и Штраус

Французская колоратурное сопрано Сабин Дёвьейе (Sabine Devieilhe), которую часто называют наследницей Натали Дессэ – ох, как не любят исполнители такие сравнения! – уже покорила оперные сцены Парижа, Лондона, Милана, Вены, Экс-ан-Прованса… Для сольного концерта в Женеве певица и ее аккомпаниатор Матье Пордуа, заслуживший от New York Times определение «превосходный партнер», подготовили программу из произведений Моцарта и Рихарда Штрауса. Заранее обращаем ваше внимание – 19 сентября 2020 года в Виктория-холле запланирован еще один концерт Сабин Дёвьейе, с другой программой и с другим аккомпаниатором, Александром Таро.



19 июня – Вагнер и Верди



В этот день – вернее, вечер – любители классики отведают «аперитив» к предстоящему женевскому сезону, приготовленный силами двух основных его «шефов»: Большого театра и Оркестра Романдской Швейцарии. Программа концерта, с Джонатаном Ноттом за пультом, составлена из отрывков «Травиаты» Верди и «Парсифаля» Вагнера, двух опер, которые – очень хочется верить! – мы увидим на сцене в последующие месяцы. Приглашенные солисты – сплошь исполнители высшей категории: знаменитый немецкий тенор Андреас Шагер, «вагнеровский» бас Георг Цеппенфельд, французский тенор Жюльен Бер (его мы не так давно слышали в партии Бельмона в «Похищении из сераля»). Это что касается Вагнера. За Верди же ответит восходящая звезда франко-датского происхождения Эльза Драйзиг, в 2018 году уже исполнившая партию Виолетты в Берлинской государственной опере.



Билеты на этот концерт будут в первую очередь зарезервированы для тех, кто в течение последних трех месяцев не требовал возврата денег за уже купленные места, а пожертвовал их театру. Справедливо!



21 июня – с днем рождения, Людвиг!



Как известно, в этом году весь музыкальный мир отмечает 250-летие со дня рождения гения планетарного масштаба – Бетховена. Готовились отмечать с помпой, но вмешался санитарный кризис, и многие концерты были либо отменены вовсе, либо перенесены на не всегда определенный срок. Но в Женеве выход нашелся! Хор Большого театра Женевы под управлением Алана Вудриджа, хор Цюрихской оперной академии под управлением Николаса Финка, Оркестр Романдской Швейцарии под управлением Джонатана Нотта и приглашенные солисты Соня Йончева, Мари-Клод Шаппиус, Мауро Петер и Мануэль Вальзер подарят публике Девятую симфонию. Трудно найти более символичное произведение для нынешних времен, ведь именно в нем есть знаменитый финал – «Ода к радости»! Этим финалом, из-за которого симфония называется «хоральной», композитор лишний раз доказал свое новаторство, первым использовав в симфонии человеческий голос наряду с инструментами.





Два слова об истории. Cимфония № 9 – последняя симфония Людвига ван Бетховена. Сочинял он ее в течение нескольких лет. Впервые она была исполнена в Вене в 1824 году. Кстати, сам Бетховен присутствовал на премьере и даже дирижировал оркестром, но слышать ни музыку, ни устроенную публикой овацию не мог – слух он потерял уже задолго до этого. Из биографической литературы известно, что по окончании исполнения Бетховен продолжал стоять спиной к залу, тогда одна из певиц взяла его за руку и повернула лицом к слушателям. Люди махали платками, шляпами, руками, приветствуя композитора. Овация длилась так долго, что присутствовавшие полицейские чиновники потребовали её прекращения – подобные приветствия допускались только по отношению к особе императора! А кто сейчас без помощи Гугла вспомнит, кто был императором «при Бетховене»?!

История с финалом отдельная. Еще в 1818 году Лондонское Королевское филармоническое общество заказало Бетховену написание «гимна братству и гуманизму». Этот фрагмент был закончен к 1823 году и вошел в состав 9-й симфонии, законченной через одиннадцать лет после предыдущей, восьмой. При совершенной гениальности музыки главное здесь – текст оды (нем. An die Freude), написанной в 1785 году Фридрихом Шиллером. Не секрет, что Бетховен, как и Шиллер, был увлечен революционными идеями, а потому строфу «люди – братья меж собой» (в русском переводе Израиля Миримского) он воспринял как эссенцию гуманизма, выражение своего личного кредо. И не только он! В 1972 году «Ода к радости» была принята в качестве официального гимна Совета Европы, а с 1985 года – Европейских сообществ (Европейского союза с 1993 года). Думаем, Бетховен не возражал бы!



И еще один интересный факт, более прозаический: в мае 2002 года на аукционе в Лондоне был представлен самый ранний из известных черновиков Девятой симфонии. Первоначальная стоимость лота составляла 200 000 фунтов ($460 000), а «ушел» он за 1 326 650 фунтов!



Запись будет происходить в отсутствие публики 11 июня : солисты, хористы и оркестранты рассыпаны по всему залу, от партера до верхних ярусов. Посмотреть крайне нетрадиционное выступление можно будет 21 июня в 12.30 на канале RTS 2 и в 18 ч. того же дня – на канале ARTE, а затем и по другим, в разных странах. То, что все состоится, нам доподлинно известно, поскольку вчера мы побывали на генеральной репетиции, и можем гарантировать вам, что это будет грандиозно!





2 июля – К нам едет Йонас Кауффманн!

Дамы-меломанки, приготовьте нюхательные соли! Да, кумир многих из вас, чье рождение в семье мюнхенского страхового агента и воспитательницы детского сада никак не предвещало лавров лучшего драматического тенора нашего времени, согласился выступить в заведомо полупустом зале. Мы честно пытались найти рациональное объяснение такому чуду, но выяснили лишь, что сработали личные контакты директора Большого театра Авьеля Кана. Аккомпанировать певцу будет прекрасный пианист Гельмут Детч. Вместе они исполнят цикл «Прекрасная мельничиха» (Die schöne Müllerin) Ф. Шуберта, написанный в 1820-е годы, пору расцвета творчества композитора. Предвкушаем!

От редакции: Продажа билетов на все эти события начинается сегодня, в 13 ч. Не упустите шанс!



