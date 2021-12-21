Тот, кто прогуливался по улочкам исторического центра в Берне, наверняка обращал внимание на многочисленные подвальные массивные двери, за которыми скрываются ведущие куда-то вниз крутые ступени. Ранее эти небольшие подземные помещения с толстыми каменными стенами и сводчатыми потолками использовались по прямому назначению – как кладовки. Однако сейчас в «бернском подземелье» кипит культурная жизнь: бывшие подвалы превращены в художественные ателье, мастерские, галереи и крохотные залы, где устраивают литературные чтения, концерты и кинопоказы.

В одном из таких подвальчиков, расположенных буквально под главным бернским собором Мюнстером, казахская художница, куратор и искусствовед Айгуль Ибраева полгода назад открыла галерею ToBe и за это время организовала уже четыре мультимедийные выставки с фокусом на современное искусство России, Центральной Азии и Монголии. В планах – пригласить и бернских художников, чтобы узнать, как они работают, чем отличается их искусство, что их волнует. Название мини-галереи символично отсылает к английскому «быть», сокращению be (Bern) и казахскому слову, означающему «высокое место или возвышенность». Все начиналось как собственное ателье Айгуль, где она могла творить и демонстрировать работы других. «Я просто не могу не изучать новое искусство, не показывать его, не знакомиться с другими художниками и не творить», - призналась Айгуль, отметив, что галерея существует на «чистом энтузиазме». В старинном подвале с необработанными стенами практически ничего не меняли, только прикрепив лампы на специальных троссах, необходимых для того, чтобы не «дырявить» историческую кладку.

Краткое описание открывшейся в прошлую субботу в галерее ToBe иммерсивной выставки художника Стасса Шпанина – «Американский ангел-иммигрант отложил яйца род Бернским собором» – сразу привлекло наше внимание. Прочитав такой интригующий анонс, мы, конечно, поспешили на предпросмотр, чтобы составить собственное мнение об экспозиции.

Стасс Шпанин родился в Баку в 1990 году, в подростковом возрасте переехал в США. Получил степень магистра живописи в Школе искусств Тайлера при Университете Темпл. В 2012-м по программе Фулбрайта оказался в России, где работал в архивах и в своей студии в МГАХИ при Российской академии художеств. Доцент искусств Ратгерского университета в Нью-Джерси, он также преподает в Сколково – читает ученым курс о том, как можно делать искусство с помощью научных технологий. Работы Шпанина сосредоточены на интерпретации и фабрикации прошлого, причем под фабрикацией имеется в виду право художника на вымысел.

Идея выставки «Танец рождения» зародилась прошлым летом, когда Стасс Шпанин находился в художественной резиденции в бернском культурном центре PROGR (о некоторых участниках этой программы Наша Газета уже имела повод рассказать). Стасс всегда интересовался американской историей: хоть он и не родился в США, но прожил там очень долгое время и стал частью культуры страны. При этом некоторая дистанция позволяет ему посмотреть на многие вещи со стороны и быть более критичным. В рамках этой выставки художник захотел рассказать о швейцарских переселенцах, которые во время экономического спада в конце XIX века уезжали в Америку в поисках лучшей жизни и образовывали там колонии. В США он исследовал рукописи европейских мигрантов и увлекся традицией письма под названием фрактура. В американских общинах переселенцы продолжали европейские традиции рукописи, оформляя особым способом свидетельства о рождении, крещении, смерти: в середине помещался текст, а вокруг него – разнообразные персонажи, от русалок до портретов американских президентов. Абсурдный микс из американской истории и европейских мифов послужил вдохновением для работ художника. По велению фантазии Стаса, вместе с переселенцами в США улетел и ангел. Спустя много лет он решил вернуться, ориентируясь на самую высокую точку в городе – башню собора Мюнстер, под которым и находится галерея ToBe. Ангел, будучи существом пернатым, буквально свил гнездо в этом подвале и отложил там яйца. Вот такая почти рождественская сказка.

Центральное место в экспозиции занимает инсталляция-портал: картину, на которой изображен вернувшийся на родину и собирающий альпийские эдельвейсы ангел, охраняют две антропоморфные русалоподобные фигуры. К импровизированному алтарю ведут два ряда развешенных на противоположных стенах рисунков, посвященных этапам зарождения новой жизни – в причудливых формах можно угадать что-то похожее на коконы и яйцеклетки. Рисунки созданы с помощью компьютерных технологий на основе искусственного интеллекта и машинного обучения: формы сгенерированы повторением уже существующих форм и нарисованы роботом, буквально держащим ручку. Как пояснил Стасс, процесс представляет собой физическую манифестацию цифрового пространства.

В плане содержания выставка распадается на несколько пластов. В образе мигрирующего ангела себя, конечно, может узнать любой человек, который уезжает, ищет свою родину и возвращается. Идея выставки перекликается с историей самого Стасса Шпанина, родившегося в Баку и живущего в США. Художник предлагает нам подумать, что значат родина и границы, причем сам затрудняется ответить на этот вопрос. «Я чувствую себя таким же человеком, который пытается понять, что происходит. Хоть я и создатель произведения, это не значит, что я знаю ответ», - рассказал Стасс. Как иронично отметил художник, он еще не знает, где его дом, но с детства всегда хотел на пенсии оказаться в Швейцарии.

Кроме того, выставка утверждает идею торжества жизни над смертью, а название «Танец рождения» содержит аллюзию на установленный в Мюнстере знаменитый витраж «Пляски смерти» о быстротечности нашего существования. Действительно, после двух лет эпидемии нам всем нужна рождественская история о надежде на лучшее.

Добавим, что эта выставка стала для Стасса Шпанина первой в Швейцарии, но, мы уверены, не последней. «Стасс еще покажет что-то интересное, потому что он умеет рассказывать истории», - убеждена куратор Айгуль Ибраева.

Читателям, наверное, не терпится узнать, кто же вылупится в бернском подвале из яиц ангела-иммигранта? Чтобы получить ответ на этот вопрос, посмотрите сделанный специально для выставки видео-ряд, который проецируется в отдельном маленьком зале.

От редакции: Выставку, которая продлится до 25 января, можно посетить в бернской галерее ToBe (Мюнстергассе, 32) по понедельникам и пятницам. Вход – по предварительной записи. Контакты: tobegallerybern@gmail.com; +41764961102; +41775387409).