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понедельник, 21 июня 2021 года   

Новый сезон Женевской оперы|La nouvelle saison de l’Opéra de Genève

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 21. 06. 2021.

Меццо-сопрано Анита Рачвелишвили (фото Avtandil Maulia)

После практически не состоявшегося прошлого сезона руководство Большого театра Женевы огласило планы на будущий.

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Suite à la saison annulée en grande partie la direction du Grand Théâtre de Genève a annoncé ses plans pour le futur.

Рыцарь в доспехах на афише и призыв «займемся любовью» - таков оригинальный заход Женевской оперы. Насчет глубины смысла и хорошего тона можно спорить, но внимание привлекает. Хотя бы отсутствием очевидной связи. Заниматься любовью через доспехи? Доспехи – защита любви? Или от любви? Или речь идет о рыцарях в целом? В общем, потерялись мы в догадках и вынуждены были признать, что логика деятелей современного искусства нам недоступна. Однако ответ оказался вполне прозаичным. «Тема «занятие любовью» - в центре сегодняшних событий в связи с барьерными жестами, стерилизующими наши отношения. Но мы берем эту тему в более широком смысле, оставляя публике свободу в ее интерпретации», - пояснил директор театра Авьель Кан. А глава балетной труппы Филипп Коэн добавил: «Тема любви во всем ее разнообразии, с ее плотским измерением, с ее нежностью и экспрессивностью привлекает, конечно, танцоров балета. Несмотря не период многочисленных отмен, они не переставали работать и потеть вместе». Мы мы про совместное потение опустили, но это – цитата. Как бы то ни было, образ странствующего рыцаря - лейтмотив сезона и, как вы видите по фотографиям, его визуального представления. 

По достаточно свежей, но быстро крепнущей традиции, театр привлек к сотрудничеству представителя «соседнего цеха» - на этот раз им стала женевская видео-художница Полин Жюлье, предлагающая свое видение любви. Согласно распространенному коммюнике, выглядит оно так: «плотская вселенная, фантастическая, загадочная, чувственная и осязаемая, с рыцарем с суровым взором, встречающим царственных влюбленных, в свою очередь встречающих скрипача, затянутого в гумус…» Для тех, кто не в курсе, гумус – это по-простому перегной, так что, на наш взгляд, не очень романтично получается, но в любви советников, как известно, нет, так что понимайте, как хотите.

Концепция концепцией, но зрителей все же прежде всего интересует афиша. А в ней мы сразу увидели оперу Прокофьева «Война и мир», которой откроется сезон – 13-24 сентября. Справедливо назвав опус Сергея Сергеевича «гигантским» произведением, сотрудники Большого театра решили, видимо, и ему придать местный колорит, сообщив, что он «откликается, конечно, эхом на роман Толстого», но имеет отношение и «к международной Женеве и ее пацифистской деятельности». На наш взгляд, немного притянуто за уши, но допустим – наши постоянные читатели помнят, что именем великого романа называлась и недавняя выставка в Фонде Бодмера, на которой был представлен фрагмент рукописи. Женевские меломаны увидят «Войну и мир» впервые, постановка поручена испанскому оперному и драматическому режиссеру Каликсто Бийето, известному своими провокационными интерпретациями классических пьес и опер и выбравшего насилие в качестве основных тем своего творчества. (ОЙ!) В дирижерской яме будет находится аргентинский дирижер Алексо Перес, уже работавший над постановками двух других опер Прокофьева – «Любовь к трем апельсинам» и «Огненный ангел». Если постановка придется нам – нам с вами – не по вкусу, то можно будет закрыть глаза и просто слушать музыку: на роль Наташи Ростовой приглашена сопрано из Армении Рузан Манташьян, талант которой мы имели возможность оценить уже четырежды: в «Орлеанской деве», в «Богеме», в «Фаусте» и в «Так поступают все». Компанию ей составит на женевской сцене российский бас Дмитрий Ульянов в партии Кутузова.

Дирекция Большого театра сдержала слово, данное в момент отмены пандемии «Турандот»: глыба Пуччини, для постановки которой, по задумке режиссера Д. Крамера, должны быть привлечены не только оркестр, хор и солисты, но и артисты из Азии и расширенные бригады техперсонала, все же будет показана в Женеве – с 20 июня по 3 июля 2022 года. Постановка этой оперы в версии Лучиано Берио станет швейцарской премьерой, и мы рады, что ключевая партия Лиу доверена сопрано из Молдавии Ольге Бусиоч.

Еще один наш соотечественник, украинский тенор Миша Дидюк, выступит в партии Лаца Клемеля в опере Леоша Яначека «Енуфа» в постановке немецкого режиссера Татьяны Гурбача (3-13 мая 2022 года).

Следующий сезон станет последним для руководителя балетной труппы женевского театра Филиппа Коэна, занимающего этот пост с 2003 года и «прокатившего» местных танцоров по всему миру: от Кубы до Южной Африки, Китая и США. В качестве прощального подарка балетоманам он вновь включил в программу «Щелкунчик» Йероена Вербрюггена. Мы серьезно раскритиковали эту постановку в 2014 году, но будем рады сравнить собственные впечатления с мнениями дорогих читателей, если кто-то на нее отправится.

А вот чего мы точно будем ждать с искренним нетерпением, так это сольных концертов двух – без всякой иронии! – оперных див, запланированных на вторую половину предстоящего сезона: 10 апреля 2022 года на сцену Женевского оперного театра выйдет великолепная меццо-сопрано Анита Рачвелишвили, а 7 июня 22 года ее сменит не менее великолепная сопрано Асмик Григорян.

Все эти, а также многие другие события в жизни Женевского оперного театра Наша Газета будет подробно освещать в течение предстоящего сезона, с полной программой которого вы можете ознакомиться здесь

 

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