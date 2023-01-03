Новогодние концерты ОРШ – женевский, лозаннский, интернациональные |Les premiers concert de l’OSR en 2023

Читатели Нашей Газеты со стажем знают, что в начале каждого года женевские меломаны, оказывающие финансовую – кто на какую способен – поддержку одному из старейших музыкальных коллективов Швейцарии, приглашаются в Виктория-холл, подаренный в свое время Женеве британским консулом. По негласному правилу, для участия в этом концерте «для своих» приглашаются музыканты, ранее с Оркестром Романдской Швейцарии не выступавшие – именно в рамках Концерта для друзей с ним в свое время дебютировали такие представители русской музыкальной школы, как виолончелистка Татьяна Васильева, пианисты Денис Мацуев и Евгений Кисин. Русская музыка – тоже частый гость этих концертов: в разные годы в Виктория-холле звучали произведения Чайковского, Бородина, Хачатуряна…