Новогодние концерты ОРШ – женевский, лозаннский, интернациональные

Автор: Надежда Сикорская, Женева-Лозанна, 3. 01. 2023.
По сложившейся традиции, Оркестр Романдской Швейцарии откроет наступивший год встречей с теми, кто поддерживает его не только на словах. Эта традиция – не единственная.|
Selon la tradition, l’Orchestre de la Suisse Romande ouvrira la nouvelle année par un Concerts des Amis. Cette belle tradition n’est pas la seule.
Читатели Нашей Газеты со стажем знают, что в начале каждого года женевские меломаны, оказывающие финансовую – кто на какую способен – поддержку одному из старейших музыкальных коллективов Швейцарии, приглашаются в Виктория-холл, подаренный в свое время Женеве британским консулом. По негласному правилу, для участия в этом концерте «для своих» приглашаются музыканты, ранее с Оркестром Романдской Швейцарии не выступавшие – именно в рамках Концерта для друзей с ним в свое время дебютировали такие представители русской музыкальной школы, как виолончелистка Татьяна Васильева, пианисты Денис Мацуев и Евгений Кисин. Русская музыка – тоже частый гость этих концертов: в разные годы в Виктория-холле звучали произведения Чайковского, Бородина, Хачатуряна…
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Новогодние концерты ОРШ – женевский, лозаннский, интернациональныеПо сложившейся традиции, Оркестр Романдской Швейцарии откроет наступивший год встречей с теми, кто поддерживает его не только на словах. Эта традиция – не единственная.
Новогодние концерты ОРШ – женевский, лозаннский, интернациональныеПо сложившейся традиции, Оркестр Романдской Швейцарии откроет наступивший год встречей с теми, кто поддерживает его не только на словах. Эта традиция – не единственная.
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