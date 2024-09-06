Автор: Заррина Салимова, Цюрих-Санкт-Галлен-Шаффхаузен-Лозанна, 06.09.2024.
В ближайшие дни сразу несколько швейцарских городов проведут полюбившуюся многим культурную акцию.|
Dans les prochains jours, plusieurs villes suisses organiseront cette manifestation culturelle tant aimée.
Вряд ли найдется лучшая возможность открыть для себя необычайное разнообразие швейцарского музейного ландшафта, чем акция «Ночь музеев». Искусство, архитектура, дизайн, история, наука, медицина, флора и фауна – в обширной программе каждый найдет что-то для себя.
Цюрих примет «Ночь музеев» уже завтра, 7 сентября. Обязательно загляните в дом «Рехберг» (Haus zum Rechberg), где сегодня заседают члены Кантонального совета и где цюрихские власти принимают официальных гостей. Барочный дворец с одним из самых красивых садов в кантоне был построен между 1758 и 1770 годами по заказу успешной предпринимательницы-текстильщицы Анны Вердмюллер-Оэри. Во время экскурсии по дворцу вы узнаете, почему Цюрих был известен как город шелка и насколько важной была текстильная промышленность для региона. Распахнет свои двери для гостей и прекрасная вилла «Патумба», построенная между 1883 и 1885 годами для Карла Фюрхтеготта Гроба, который сколотил состояние благодаря табачной плантации на Суматре. Сегодня вилла считается одним из важнейших примеров историзма в Цюрихе и внесена в список памятников архитектуры.
Если же вы хотите узнать все о швейцарском финансовом рынке, истоках экономической системы и роли фондовой биржи, то загляните в Швейцарский музей финансов – единственный в Швейцарии в своем роде. А вот романтики наверняка вместо денег и цифр выберут звезды, посетив обсерваторию Земпера, которая оставалась важным центром изучения солнечных пятен вплоть до 1980-х годов, или «Уранию», где расположен телескоп, которому уже более 100 лет.
В «Ночь музеев» будут проводиться туры по церквям Старого города: рекомендуем прийти пораньше, чтобы забронировать места на экскурсию по колокольне Гроссмюнстера и по церкви Фраумюнстер, где расположены знаменитые витражи Марка Шагала. Тем же, кому хочется пощекотать нервы, стоит отправится ночью в Музей о жизни и смерти на Зильфельдском кладбище, где похоронены Анри Дюнан, Готфрид Келлер и Йоханна Спири. Не менее острые эмоции ожидают тех, кто посетит Музей муляжа, где представлена одна из самых значительных в мире коллекций медицинских трехмерных репродукций больных частей тела. Техника изготовления муляжей позволяет добиться пугающе реалистичных результатов. Добавим, что билет стоит 25 франков (детям до 17 лет – бесплатно). В стоимость включен проезд на общественном транспорте (VBZ Zone 110 / Stadt Zürich), специальных музейных шаттлах и корабле «MS Sentosa».
Санкт-Галлен решил составить конкуренцию Цюриху, организовав «Ночь музеев» в тот же день – субботу, 7 сентября. Организаторы приглашают погрузиться в богатый мир органов чувств, полный красок, звуков, запахов, вкусов и тактильных ощущений. Ознакомиться с собранием художественного музея, например, вы сможете необычным образом, отыскивая произведения, которые соответствуют различным запахам, звукам и вкусам. В оригинальном Музее пустоты к пяти чувствам добавится еще одно – чувство движения, которое будет стимулироваться речевыми импульсами художницы Патриции Витали. Ее работы посвящены гравитации как невидимой силе, влияющей на наши тела: остановитесь в пустом пространстве, просто послушайте или позвольте телу свободно двигаться. В Музее мыла голова закружится от ароматов, а в Музее естественной истории с помощью VR BatVision вы сможете в прямом смысле слова почувствовать себя Бэтменом и узнать, какие ощущения испытывают летучие мыши.
14 сентября эстафету подхватит регион Шаффхаузена: в трансграничной акции примут участие 79 художественных заведений в 15 городах и муниципалитетах от Рейнского водопада до Боденского озера, в том числе семь в Германии и восемь в Швейцарии. Не упустите возможность посетить Кантональный музей вина в Халлау – идеальное место для тех, кто хочет не только попробовать хорошее вино, но и узнать о культуре и ремесле виноделия. Те, кто увлечен часовым искусством, проведут время с пользой в музее часовой марки IWC в Шаффхаузене. Знаете ли вы, например, что в вечном календаре IWC есть индикатор фаз Луны, который будет отклоняться всего на один день за 45 миллионов лет? А в Музее полиции вы сможете почувствовать себя детективом и узнать о том, как было раскрыто загадочное убийство Доры Киверон в 1939 году.
На Лозанну «Ночь музеев» опустится 21 сентября. Исторический музей города приглашает в путешествие по швейцарским ледникам. Эти ледяные колоссы, являющиеся частью истории и самобытности страны, постепенно исчезают. С помощью инсталляций, изображений, звуков и интерактивных устройств вы погрузитесь в увлекательный мир ледников – хрупких и находящихся в вечном движении. Кантональный музей дизайна и современного прикладного искусства mudac порадует двумя новыми временными выставками – об истории дизайна во франкоязычной Швейцарии и о движении «препперов», которое когда-то было подпольным и маргинальным, а теперь стало глобальным явлением. Если же вы еще не успели посетить выставку в лозаннском Эрмитаже, где представлены работы Будена, Ренуара, Сезанна, Гогена, то не упустите такую возможность в рамках акции «Ночь музеев». Синефилам стоит прямиком отправиться в швейцарскую «Синематеку», признанную Международной федерацией киноархивов одним из десяти самых важных киноархивов в мире – за масштаб, разнообразие и качество коллекции. К слову, билеты на «Ночь музеев» в Лозанне значительно дешевле, чем в Цюрихе: 10 франков для взрослых, бесплатно для детей до 16 лет.
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