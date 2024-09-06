Вряд ли найдется лучшая возможность открыть для себя необычайное разнообразие швейцарского музейного ландшафта, чем акция «Ночь музеев». Искусство, архитектура, дизайн, история, наука, медицина, флора и фауна – в обширной программе каждый найдет что-то для себя.

Цюрих примет «Ночь музеев» уже завтра, 7 сентября. Обязательно загляните в дом «Рехберг» (Haus zum Rechberg), где сегодня заседают члены Кантонального совета и где цюрихские власти принимают официальных гостей. Барочный дворец с одним из самых красивых садов в кантоне был построен между 1758 и 1770 годами по заказу успешной предпринимательницы-текстильщицы Анны Вердмюллер-Оэри. Во время экскурсии по дворцу вы узнаете, почему Цюрих был известен как город шелка и насколько важной была текстильная промышленность для региона. Распахнет свои двери для гостей и прекрасная вилла «Патумба», построенная между 1883 и 1885 годами для Карла Фюрхтеготта Гроба, который сколотил состояние благодаря табачной плантации на Суматре. Сегодня вилла считается одним из важнейших примеров историзма в Цюрихе и внесена в список памятников архитектуры.

Если же вы хотите узнать все о швейцарском финансовом рынке, истоках экономической системы и роли фондовой биржи, то загляните в Швейцарский музей финансов – единственный в Швейцарии в своем роде. А вот романтики наверняка вместо денег и цифр выберут звезды, посетив обсерваторию Земпера, которая оставалась важным центром изучения солнечных пятен вплоть до 1980-х годов, или «Уранию», где расположен телескоп, которому уже более 100 лет.

В «Ночь музеев» будут проводиться туры по церквям Старого города: рекомендуем прийти пораньше, чтобы забронировать места на экскурсию по колокольне Гроссмюнстера и по церкви Фраумюнстер, где расположены знаменитые витражи Марка Шагала. Тем же, кому хочется пощекотать нервы, стоит отправится ночью в Музей о жизни и смерти на Зильфельдском кладбище, где похоронены Анри Дюнан, Готфрид Келлер и Йоханна Спири. Не менее острые эмоции ожидают тех, кто посетит Музей муляжа, где представлена одна из самых значительных в мире коллекций медицинских трехмерных репродукций больных частей тела. Техника изготовления муляжей позволяет добиться пугающе реалистичных результатов. Добавим, что билет стоит 25 франков (детям до 17 лет – бесплатно). В стоимость включен проезд на общественном транспорте (VBZ Zone 110 / Stadt Zürich), специальных музейных шаттлах и корабле «MS Sentosa».

Санкт-Галлен решил составить конкуренцию Цюриху, организовав «Ночь музеев» в тот же день – субботу, 7 сентября. Организаторы приглашают погрузиться в богатый мир органов чувств, полный красок, звуков, запахов, вкусов и тактильных ощущений. Ознакомиться с собранием художественного музея, например, вы сможете необычным образом, отыскивая произведения, которые соответствуют различным запахам, звукам и вкусам. В оригинальном Музее пустоты к пяти чувствам добавится еще одно – чувство движения, которое будет стимулироваться речевыми импульсами художницы Патриции Витали. Ее работы посвящены гравитации как невидимой силе, влияющей на наши тела: остановитесь в пустом пространстве, просто послушайте или позвольте телу свободно двигаться. В Музее мыла голова закружится от ароматов, а в Музее естественной истории с помощью VR BatVision вы сможете в прямом смысле слова почувствовать себя Бэтменом и узнать, какие ощущения испытывают летучие мыши.

14 сентября эстафету подхватит регион Шаффхаузена: в трансграничной акции примут участие 79 художественных заведений в 15 городах и муниципалитетах от Рейнского водопада до Боденского озера, в том числе семь в Германии и восемь в Швейцарии. Не упустите возможность посетить Кантональный музей вина в Халлау – идеальное место для тех, кто хочет не только попробовать хорошее вино, но и узнать о культуре и ремесле виноделия. Те, кто увлечен часовым искусством, проведут время с пользой в музее часовой марки IWC в Шаффхаузене. Знаете ли вы, например, что в вечном календаре IWC есть индикатор фаз Луны, который будет отклоняться всего на один день за 45 миллионов лет? А в Музее полиции вы сможете почувствовать себя детективом и узнать о том, как было раскрыто загадочное убийство Доры Киверон в 1939 году.

На Лозанну «Ночь музеев» опустится 21 сентября. Исторический музей города приглашает в путешествие по швейцарским ледникам. Эти ледяные колоссы, являющиеся частью истории и самобытности страны, постепенно исчезают. С помощью инсталляций, изображений, звуков и интерактивных устройств вы погрузитесь в увлекательный мир ледников – хрупких и находящихся в вечном движении. Кантональный музей дизайна и современного прикладного искусства mudac порадует двумя новыми временными выставками – об истории дизайна во франкоязычной Швейцарии и о движении «препперов», которое когда-то было подпольным и маргинальным, а теперь стало глобальным явлением. Если же вы еще не успели посетить выставку в лозаннском Эрмитаже, где представлены работы Будена, Ренуара, Сезанна, Гогена, то не упустите такую возможность в рамках акции «Ночь музеев». Синефилам стоит прямиком отправиться в швейцарскую «Синематеку», признанную Международной федерацией киноархивов одним из десяти самых важных киноархивов в мире – за масштаб, разнообразие и качество коллекции. К слову, билеты на «Ночь музеев» в Лозанне значительно дешевле, чем в Цюрихе: 10 франков для взрослых, бесплатно для детей до 16 лет.