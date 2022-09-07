Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 7. 09. 2022.
Крупнейший художественный музей страны приглашает на ретроспективу одной из наиболее оригинальных художниц 20 века.|
Le plus important musée de la Suisse invite à une rétrospective d’une de plus originale des créateurs du 20 siècle.
Эпитет, который так и просится для определения творчества французской художницы Ники де Сен-Фалль (1930-2002), уже не раз упоминавшейся на страницах Нашей Газеты, – «жизнерадостное». Согласитесь, один вид ее всегда легко узнаваемых многоцветных скульптур улучшает настроение и вызывает улыбку. Особенно это относится к многочисленным «Нанам»: этим сленговым французским словечком, которое можно перевести как «бабенка», была названа в 1965 году серия крупномасштабных скульптур из стеклопластика, раскрашенных яркими акриловыми красками и изображающими полную беззаботную женщину чаще всего в акробатических позах или танце. Именно эти «бабенки» принесли Ники де Сен-Фалль огромную популярность. Эксцентричные, эмоциональные, полные юмора и глубины, ее работы всегда полезно рассматривать повнимательнее…
Спектр жанров, в которых работала художница, огромен: живопись, рисунок, ассамбляж, крупноформатные скульптуры, театр, кино, архитектура… Искренне интересуясь социальными и политическими проблемами, в своем искусстве она ставила под вопрос устоявшиеся функции институтов и классическое разделение ролей в обществе – согласитесь, такой подход не утратил актуальности и сегодня. Тут следует особо упомянуть созданную в начале 1960-х годов и ставшую легендарной серию работ под названием «Тиры» (Tirs, Shootings or Shots, «расстрелянные картины»), объединивших перформанс, боди-арт, живопись и скульптуру. Серия начиналась с «прицельных картинок» с нарисованными мишенями, такими как «Себастьян» («Портрет моего возлюбленного / Портрет моей возлюбленной / Несчастный мученик», 1961) или «Ассамбляж» (фигура с головой-мишенью, 1962).
Интересно, что первая выставка работ Ники де Сен-Фалль состоялась в 1956 году в Швейцарии, в Санкт-Галлене, и вот теперь, 66 лет спустя, к 20-летию кончины – ретроспектива в Кунстхаусе. Отобранные для нее работы позволят зрителю в наиболее полной мере открыть для себя сложное, многослойное икрайне оригинальное искусство этой исключительной художницы.
Для Катрин Мари-Аньес де Сен-Фалль, родившейся в престижном парижском предместье Нейи-сюр-Сен в семье французского банкира, графа Андре-Мари Фаль де Сен-Фалля и американки Жанны Жаклин Харпер, искусство стало отдушиной, своего рода терапией.
Вскоре после рождения Мари-Аньес её отец в связи с началом Великой депрессии закрыл свой бизнес во Франции. Родители уехали в США, оставив девочку на попечении бабушки и дедушки по материнской линии, живших в Ньевре. В 1933 году Мари-Аньес привезли в США, где прошла большая часть детства и юности будущей художницы. В 1937 году семья переехала на восточную 88-ю улицу в фешенебельном районе Верхний Ист-Сайд в Нью-Йорке. К этому времени Мари-Агнес в семье стали называть «Ники», под этим именем она и прославилась.
В 18 лет Сен-Фалль вышла замуж за своего ровесника и друга детства, поэта и прозаика Гарри Мэтьюза, вместе с которым в течение десяти лет странствовала по Франции, Италии, Испании и Швейцарии. В Париже, после стрельбы по гипсовым мишеням, Ники стала единственной женщиной, вошедшей в группу «Новые реалисты», и испытала на себе влияние таких мастеров, как Антони Гауди, Джексон Поллок, Роберт Раушенберг, Жан Дюбюффе, Ив Кляйн и, разумеется, Жан Тэнгли, с которым она познакомиться в 1956 году и который впоследствии станет ее мужем.
Тэнгли в 1960 году представил Ники Понтусу Хултену, директору стокгольмского Moderna Museet (Современный музей). В течение следующих нескольких лет Хултен приглашал Сен-Фалль для участия в важных выставках и приобретал для музея её работы. Позднее, став первым директором Центра Жоржа Помпиду в Париже, он продолжал пропагандировать творчество Сен-Фалль. Можно сказать, что Ники была обязана Хултену своим первым международным признанием, которое она получила, выставив в 1966 году в Moderna Museet свою первую скульптуру, в которую посетители могли войти. Она была названа Hon-en katedral (что по-шведски означает «Кафедральный собор») и представляла собой скульптуру лежащей беременной женщины весом в шесть тонн. Вход в сооружение находился в её влагалище. На одном из массивных бедер женщины был начертан девиз: «Пусть стыдится подумавший плохо об этом». За время выставки более 100 000 человек изъявили желание пройти между ляжками «самой крупной шлюхи в мире», как называла свое творение сама Ники де Сен-Фалль.
На всемирной выставке 1967 года в Монреале пышнотелые «Наны» блистали рядом со сложными механизмами Тэнгли. Следующие десять лет будут посвящены прежде всего коллективным работам, например, «Саду Торо» - парку из 22 скульптур близ городка Гаравиччио, на крайнем юге Тосканы, на создание которого ушло в общей сложности около двадцати лет. К сожалению, невозможно было «вырвать» отдельные элементы этого ансамбля и привести их в Цюрих, однако выставленные макеты и фотографии дают представление о масштабах проекта и амбициях художницы.
Ники Сен-Фалль часто переезжала из одной страны в другую, из Старого света в Новый, так и не обретя настоящего дома. Она нередко бывала в Швейцарии, благодаря заказам ее работы все чаще можно было увидеть в городских парках, особенно во Франции. Казалось бы, Европа приняла художницу. Но в середине 1990-х Ники решает обосноваться в Сан-Диего, в Калифорнии. Она создает монументальные инсталляции для парка Кита Карсона в Эскондидо, между Лос-Анжелесом и Сан-Диего, которые обретут окончательную форму лишь в 2003 году, после смерти художницы.
Похоронив своего галериста Александра Иоласа и его коллегу Рикардо Менона, скончавшихся от СПИДа, Ники активно включилась в борьбу против распространения страшной болезни, но лишь много лет спустя она признается, что в детстве подвергалась сексуальному насилию со стороны отца. Можно не сомневаться, что, зная этот факт, публика лучше поймет важность ее непростых отношений с матерью и страсть к письмам, которые Ники писала на протяжении всей своей жизни.
На пороге нового тысячелетия Ники Сен-Фалль сделала щедрый жест и заодно обеспечила себе бессмертие, подарив около ста своих работ Музею Шпренгеля в Ганновере и Музею современного искусства в Ницце. На тот момент она уже получила Praemium Imperiale, престижнейшую премию, присуждаемую художникам императорской семьей Японии. К моменту кончины, наступившей 21 мая 2002 года, ее «Наны» давно стали брендом.
Работы, представленные в Цюрихе, многое говорят о личности и внутреннем мире художницы. Травматизм, связанный с инцестом, сложные отношения с матерью, собственное видение места женщины в обществе – все это отражено в ее творениях. Обладавшая природной элегантностью и утонченностью, Ники де Сен-Фалль оставалась одинокой фигурой в мире искусства, управляемом мужчинами, но сумела занять в нем свое особое, уникальное место. Вы убедитесь в этом сами, побывав на выставке, которая продлится до 8 января 2023 года. Если вы прибудете в Цюрих на поезде, то обязательно обратите внимание на доброжелательного ангела Ники де Сен-Фалль, встречающего гостей на центральном вокзале.
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