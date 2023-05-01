Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 2 мая 2023 года   

Нетерпимость 2023|Intolérance 2023

Автор: Ника Пархомовская, Базель, 1. 05. 2023.

Сцена из спектакля Intoleranza Photo © Ingo Höhn

В театре Базеля состоялась премьера спектакля «Нетерпимость 1960» по одноименной опере Луиджи Ноно. О том, почему это авангардное произведение смотрится сегодня так актуально, рассказ нашего корреспондента.

|

Notre correspondant a assisté à la première du spectacle au Theater Basel d'après l’opéra de Luigi Nono « Intolleranza 1960 ». Voici ces réflexions sur l’actualité de la pièce.

В этом «сценическом действе в двух частях» необычно все. Сначала в театральном фойе мы видим старые радиоприемники и магнитолы, которые издают разнообразные скрипящие и свистящие звуки: как выясняется позже, это отрывки из венецианской премьеры «Нетерпимости» более чем шестидесятилетней давности, наделавшей в буквальном смысле много шума и превратившей тогда еще начинающего композитора-коммуниста Луиджи Ноно в живого классика. Затем на входе в зрительный зал нас встречают одетые в темную униформу и оранжевые галстуки капельдинеры. Они сначала помогают нам распределиться по помещению так, чтобы всем было удобно читать спроецированный на экран текст, а затем просят, соблюдая спокойствие, пройти на сцену. Там нас уже ждут артисты, которых практически невозможно отличить от обычных зрителей разве что их современные костюмы более потрепаны, да и сами они выглядят усталыми и изможденными. Кто-то прилег на пол, кто-то спит, подложив руки под голову, кто-то бегает, в панике собирая вещи. Но самое неожиданное, пожалуй, то, что оркестр разместился аккурат у нас под ногами, в своеобразной преисподней.

Действительно, доносящиеся снизу трели райскими не назовешь. Это типичная «дармштадская школа», видным представителем которой был итальянец Ноно. В то же время его атональная, «негармоничная», полная назойливых бытовых шумов и человеческих криков музыка удивительно современная и живая, она как нельзя более точно отвечает духу и звуку времени и, кажется, ничуть не состарилась с 1961 года. Именно тогда композитор-антифашист написал свою первую оперу, либретто которой собрал из текстов Поля Элюара, Жан-Поля Сартра, Юлиуса Фучика, Бертольта Брехта и Владимира Маяковского, чем вызвал негодование и бурные протесты буржуазной общественности (интересно, что следующую свою постановку он собирался осуществить совместно с Юрием Любимовым в московском Театре на Таганке, но не сложилось). Словами интернациональной команды авторов «Нетерпимость 1960» рассказывает об угнетении, насилии и смерти и делает это так пронзительно и страшно, что остаться равнодушным не может, кажется, никто из зрителей, тем более что в Базеле все они становятся полноценными участниками действия.

Постановка режиссера Бенедикта фон Петера, интенданта и художественного руководителя Базельской оперы, что называется, партисипативная на 100%. Зрители разве что не поют и не играют на музыкальных инструментах, но по ходу пьесы они и ходят, и лежат, и митингуют, и всеми возможными способами примеряют на себя роль жертв арестантов, беженцев, мигрантов. Сегодняшняя социально-политическая повестка врывается в «Нетерпимость» не только репликами на украинском и этнически разнообразным составом вокалистов, но прежде всего тем, как реагируют на прикосновение и принуждение к действию зрители с разным бэкграундом: кто-то наотрез отказывается ложиться спать на шерстяные одеяла и избегает любого контакта с перформерами, тогда как другие послушно опускаются на холодную металлическую решетку и легко соглашаются зайти за канатное «ограждение». Впрочем, наверное, дело тут еще и в том, как мягко и ненавязчиво все это происходит и как деликатно постановщики обходятся со своей публикой.

В итоге от базельского спектакля (созданного в сотрудничестве с Оперой Фландрии на основе постановки в Ганноверской государственной опере) несмотря на жуткую историю и тяжелый в общем-то контекст остается ощущение не агрессии, но вдумчивого разговора. Разговора о насущных проблемах бытия, о том, каково это скитаться и не иметь дома, бороться и проиграть, сражаться и погибнуть. По задумке Ноно, локальная история про разгон алжирской демонстрации в Париже обретает совершенно новое звучание и становится притчей об изгнании, бесприютности и одиночестве. Вместе с его героями в потоках воды, в финале действия обрушивающихся на сцену из-под колосников, гибнут и наши надежды и мечты. Неслучайно после того, как замолкает Симфонический оркестр под управлением Штефана Клингеле, в зале, где после полутора часов спектакля наконец рассаживаются зрители, повисает тишина. Она длится несколько минут, пока не раздаются первые аплодисменты: долго не смолкающие, они показывают, что радикальная, социально острая, непростая для восприятия постановка находит отклик у привыкшего к несколько иному искусству швейцарского зрителя.

От редакции: Следующие показы спектакля «Intoleranza» состоятся 6, 12 и 30 мая, а затем 19 июня. Билеты проще всего заказать здесь.

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 89.85

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Встреча с Андреем Звягинцевым | Rencontre avec Andreï Zviagintsev
понедельник, 8 мая 2023 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Ника Пархомовская: Швейцария – страна гор, озер и резиденций

 В рубрике Наши люди редакция представляет людей, привлекших ее внимание своими достижениями, талантом, яркой индивидуальностью. Обычно это происходит в форме интервью. На этот раз, учитывая высочайшую журналистскую квалификацию нашей гости, уже ставшей нашим все более регулярным приглашенным автором, мы решили предоставить ей возможность представиться самостоятельно. Встречайте!

Всего просмотров: 945

Музыкальный уик-енд в Пюйи

 Короткий по срокам и бесплатный для публики фестиваль привлекает качеством своей программы.

Всего просмотров: 846

Волшебный лес скульптора-мечтателя

 Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодня мы отправимся на границу между кантонами Цюрих и Аргау.

Всего просмотров: 772
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновными

Цюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».

Всего просмотров: 1,777

Нехватка жилья в Швейцарии

Рост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.

Всего просмотров: 2,091

МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям

 …но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.

Всего просмотров: 1,509
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top