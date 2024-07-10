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среда, 10 июля 2024 года   

Немецкий экспрессионизм в швейцарской Асконе |L’expressionnisme allemand à Ascona suisse

Автор: , Аскона, .

Карл Хофер. Тичинский пейзаж, 1932 г. © 2024, ProLitteris, Zurich

До 29 сентября включительно в кантоне Тичино можно увидеть выставку немецкого художника Карла Хофера. Рассказываем, почему ее стоит посетить даже тем, кто далек от мира искусства.

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L’exposition de l’artiste allemand Karl Hofer est à voit absolument à Tessin – jusqu’au 29 septembre. Voici pourquoi.  

 

Скажем честно, хоть Аскона и считается городом искусств – в первую очередь, благодаря своей близости к легендарной Монте-Верита и тому, что в начале двадцатого столетия в маленьком городке на границе Швейцарии и Италии жили и творили одни из самых прогрессивных художников своего времени – все-таки основная масса туристов едет сюда за другим. За чем же? За великолепными горными видами, за знаменитым на весь мир озером, за пронизанным солнцем воздухом, за вкусной едой и неповторимой атмосферой элитного курорта. При этом фирменное асконское dolce far niente, как правило, включает в себя тот или иной «культурный компонент». В ближайшие несколько месяцев это, прежде всего, выставка «Карл Хофер: портреты, натюрморты, пейзажи», открытая в «Кастелло-Сан-Матерно».

Этому уютному музею на окраине Асконы, рядом с городским кладбищем, где среди прочих похоронена выдающаяся художница Марианна Веревкина, в этом году исполняется 10 лет. Но зданию, в котором он располагается, – сотни. Сначала, в 6-8 веках, была построена сторожевая башня, которая сегодня частично входит в апсиду церкви Сан-Матерно. Затем появился полноценный замок, в 12-м веке перешедший во владение семьи Де Кастеллетто, представители которой использовали его не только как крепость, но и как место летнего отдыха. В начале 16-го века замок был захвачен швейцарцами и долгие годы находился в упадке.


В 1918 году поместье Сан-Матерно приобрели Пауль Бахрах и его жена Эльвира - супруги страстно любили изобразительное искусство, литературу, музыку и танец. Новые владельцы ограничились в основном внутренней перепланировкой, для чего наняли берлинского архитектора Пауля Рудольфа Хеннинга, который среди прочего создал театральный салон для Шарлотты Рюттерс-Бахрах, выступавшей под псевдонимом «Шарлотта Бара». Кроме того, для работы над отделкой дома был приглашен друг семьи художник Алексей фон Явленский, чьим красочным расписным потолком до сих пор можно полюбоваться в одной из комнат на втором этаже. В итоге вилла в окружении чудесного сада с магнолиями, пальмами и апельсиновыми деревьями стала местом притяжения для всех, кто в те годы приезжал в Аскону и на Монте-Верита.

Шарлотта Бара оставалась владелицей до самой своей смерти в 1986 году, после чего здание с прилегающим парком выкупил городской муниципалитет. Но идей, что именно тут должно разместиться, у властей оказалось так много, что выбрать одну не получилась, а потому здание долго пустовало и потихоньку начало разрушаться. В итоге по соглашению сторон сегодня там хранится коллекция Культурного фонда Курта и Барбары Альтен, которая включает более шестидесяти живописных и графических работ Макса Либермана, Августа Макке, Отто Модерзона и Паулы Модерзон-Беккер, Эрнста Людвига Кирхнера, Эриха Геккеля, Макса Пехштейна, Эмиля Нольде и Алексея фон Явленского. Часть из них можно увидеть и во время работы выставки Карла Хофера.

Живопись Хофера стала для нас настоящим откровением во время посещения «Кастелло-Сан-Матерно». Удивительно, но при всех своих многочисленных связях с Швейцарией (в юности художник дружил с Гансом Рейнхардтом и потом ему много лет покровительствовал Рейнхардт-старший, знаменитый швейцарский коллекционер; после Первой мировой он жил в Цюрихе и часто ездил на пленэры в Тичино, где в конце концов купил дом; сюда же художник перебрался после того, как в 1933 году его фактически изгнали из родной Германии, лишив всех постов и объявив «представителем дегенеративного искусства»), Карл Хофер – не такой уж частый гость в швейцарских музеях. Несколько его работ хранятся в Художественном музее Винтертура, но основная часть творческого наследия находится в немецких государственных и частных коллекциях.

Между тем, творчество Хофера (1878-1955) заслуживает самого пристального внимания. Его необычная фигуративная живопись, балансирующая на грани экспрессионизма, новой объективности и реализма, удивляет точностью деталей, яркими и при этом будто чуть приглушенными красками, какой-то удивительной зыбкостью. Неслучайно, наверное, художник был большим поклонником Эль Греко и одновременно находился сначала под влиянием художников-символистов, особенно Арнольда Бёклина, вдохновившего Рахманинова на его «Остров мерствых», затем попал под обаяние французов Эжена Делакруа и Поля Сезанна, а потом и вовсе «переметнулся» на сторону кубистов и экспрессионистов, но никогда не относил себя ни к одному из этих направлений.


Приметы всех этих течений мы можем увидеть на выставке в Асконе, но при этом Хофер, как видно из представленных работ, – в первую очередь, немного вытянутых вверх портретов и графичных альпийских пейзажей – художник абсолютно самобытный. Его негромкая, нарочито неяркая живопись очаровывает и заставляет подолгу рассматривать каждую из картин, находя в них все новые штрихи и детали. Внимательному, вдумчивому погружению в его живопись способствует и вся обстановка музея: камерная и интимная, она в чем-то сродни другой знаменитой «артистической» вилле – Вилле Флора, об открытии которой после реконструкции мы недавно писали.

Так что всячески рекомендуем, если вы соберетесь в Тичино в ближайшие несколько месяцев, выкроить немного времени для художественных открытий. Поверьте, они того стоят!

Практическую информацию о выставке Карла Хофера вы найдете здесь.

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