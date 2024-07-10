Скажем честно, хоть Аскона и считается городом искусств – в первую очередь, благодаря своей близости к легендарной Монте-Верита и тому, что в начале двадцатого столетия в маленьком городке на границе Швейцарии и Италии жили и творили одни из самых прогрессивных художников своего времени – все-таки основная масса туристов едет сюда за другим. За чем же? За великолепными горными видами, за знаменитым на весь мир озером, за пронизанным солнцем воздухом, за вкусной едой и неповторимой атмосферой элитного курорта. При этом фирменное асконское dolce far niente, как правило, включает в себя тот или иной «культурный компонент». В ближайшие несколько месяцев это, прежде всего, выставка «Карл Хофер: портреты, натюрморты, пейзажи», открытая в «Кастелло-Сан-Матерно».

«Двойственное «Я» Марианны Веревкиной

Анжелика Явленски Бианкони: «Мой дед – неотъемлемая часть своего времени»

Клее и Явленский вновь встретились в Берне

«Монте Верита: Экспрессионистская утопия»



В 1918 году поместье Сан-Матерно приобрели Пауль Бахрах и его жена Эльвира - супруги страстно любили изобразительное искусство, литературу, музыку и танец. Новые владельцы ограничились в основном внутренней перепланировкой, для чего наняли берлинского архитектора Пауля Рудольфа Хеннинга, который среди прочего создал театральный салон для Шарлотты Рюттерс-Бахрах, выступавшей под псевдонимом «Шарлотта Бара». Кроме того, для работы над отделкой дома был приглашен друг семьи художник Алексей фон Явленский, чьим красочным расписным потолком до сих пор можно полюбоваться в одной из комнат на втором этаже. В итоге вилла в окружении чудесного сада с магнолиями, пальмами и апельсиновыми деревьями стала местом притяжения для всех, кто в те годы приезжал в Аскону и на Монте-Верита.

Шарлотта Бара оставалась владелицей до самой своей смерти в 1986 году, после чего здание с прилегающим парком выкупил городской муниципалитет. Но идей, что именно тут должно разместиться, у властей оказалось так много, что выбрать одну не получилась, а потому здание долго пустовало и потихоньку начало разрушаться. В итоге по соглашению сторон сегодня там хранится коллекция Культурного фонда Курта и Барбары Альтен, которая включает более шестидесяти живописных и графических работ Макса Либермана, Августа Макке, Отто Модерзона и Паулы Модерзон-Беккер, Эрнста Людвига Кирхнера, Эриха Геккеля, Макса Пехштейна, Эмиля Нольде и Алексея фон Явленского. Часть из них можно увидеть и во время работы выставки Карла Хофера.

Живопись Хофера стала для нас настоящим откровением во время посещения «Кастелло-Сан-Матерно». Удивительно, но при всех своих многочисленных связях с Швейцарией (в юности художник дружил с Гансом Рейнхардтом и потом ему много лет покровительствовал Рейнхардт-старший, знаменитый швейцарский коллекционер; после Первой мировой он жил в Цюрихе и часто ездил на пленэры в Тичино, где в конце концов купил дом; сюда же художник перебрался после того, как в 1933 году его фактически изгнали из родной Германии, лишив всех постов и объявив «представителем дегенеративного искусства»), Карл Хофер – не такой уж частый гость в швейцарских музеях. Несколько его работ хранятся в Художественном музее Винтертура, но основная часть творческого наследия находится в немецких государственных и частных коллекциях.



Между тем, творчество Хофера (1878-1955) заслуживает самого пристального внимания. Его необычная фигуративная живопись, балансирующая на грани экспрессионизма, новой объективности и реализма, удивляет точностью деталей, яркими и при этом будто чуть приглушенными красками, какой-то удивительной зыбкостью. Неслучайно, наверное, художник был большим поклонником Эль Греко и одновременно находился сначала под влиянием художников-символистов, особенно Арнольда Бёклина, вдохновившего Рахманинова на его «Остров мерствых», затем попал под обаяние французов Эжена Делакруа и Поля Сезанна, а потом и вовсе «переметнулся» на сторону кубистов и экспрессионистов, но никогда не относил себя ни к одному из этих направлений.



Приметы всех этих течений мы можем увидеть на выставке в Асконе, но при этом Хофер, как видно из представленных работ, – в первую очередь, немного вытянутых вверх портретов и графичных альпийских пейзажей – художник абсолютно самобытный. Его негромкая, нарочито неяркая живопись очаровывает и заставляет подолгу рассматривать каждую из картин, находя в них все новые штрихи и детали. Внимательному, вдумчивому погружению в его живопись способствует и вся обстановка музея: камерная и интимная, она в чем-то сродни другой знаменитой «артистической» вилле – Вилле Флора, об открытии которой после реконструкции мы недавно писали.



Так что всячески рекомендуем, если вы соберетесь в Тичино в ближайшие несколько месяцев, выкроить немного времени для художественных открытий. Поверьте, они того стоят!

Практическую информацию о выставке Карла Хофера вы найдете здесь.