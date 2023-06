Об этом симпатичном фестивале, основанном в 1985 году в живописном месте, известном как Ферма св. Маврикия, и ежегодно проходящем здесь с 1999 года, мы уже не раз рассказывали – сюда всегда приезжают исполнители, которых мы по-прежнему считаем нашими. Нынешний выпуск не станет исключением.

Уже в первом фестивальном концерте, финансовую поддержку которому оказал давний партнер Нашей Газеты компания JTI, примет участие скрипач Саша Рождественский. Мировая пресса много лет подряд награждает сына «звездных» родителей, дирижера Геннадия Рождественского и пианистки Виктории Постниковой, самыми лестными отзывами, называя его «блестящим молодым российским скрипачом» (The Financial Times), говоря о «мягком лиризме» его исполнения (The Times) и сравнивая его манеру с манерой игры одного из величайших скрипачей 20 века (New York Daily News) Яши Хейфеца. В программе вечера – произведения Моцарта и Брамса.

Концерт 9 июля можно было бы назвать детским – в нем прозвучат такие любимые всеми произведения, как «Матушка-гусыня» Равеля, отрывки из «Детских игр» Бизе и «Карнавал животных» Сен-Санса. На сцену выйдут двенадцать молодых, но уже сформировавшихся музыкантов. Скрипачка Александра Конунова и пианист Дмитрий Шишкин не нуждаются в представлении, а их коллег следующего поколения Сару Испас и Пабло Бодино-Акера некоторые из вас слышали в организованных Нашей Газетой благотворительных концертах в Женеве и Гштааде.

В программе следующего вечера, названной по имени романа Франсуазы Саган «Любите ли вы Брамса?», обращаем ваше внимание на виолончелиста Дана Слутковского. Родившийся в Москве и получивший профессиональное образование в ЦМШ при Московской консерватории и в Женевской консерватории, Дан, победитель многочисленных международных конкурсов, активно выступает в Европе как солист и участник камерных ансамблей – он играет на инструменте работы мастера Карло Фердинандо Ландольфи 1760 года. 10 июля вместе с квартетом Voce он исполнит произведения, как вы уже догадались, Брамса.

Меломаны ни за что не пропустят выступление прославленного российского пианиста Михаила Плетнева: 11 июля, в сопровождении Камерного оркестра Женевы под управлением Габора Такача-Наги он исполнит Фортепианный концерт ля минор Эдварда Грига – одно из выдающихся произведений этого жанра в европейской музыке второй половины 19 века.

12 июля устроители фестиваля приглашают всех любителей классической музыки на танец, причем совершенно не обязательно белый. Украинский скрипач Олег Каскив, профессор Академии Менухина, вместе со своими студентами предложит программу из произведений Чайковского, Венявского, Кассадо, Дворжака, Изаи, Вебера и Бартока.

Французскую программу вы услышите 13 июля. Давно живущая в Швейцарии молдавская скрипачка Александра Конунова в сопровождении квартета Quatuor Psophos исполнит великолепный Концерт Шоссона оп. 21. А завершится фестиваль Концертом № 1 для фортепиано и трубы Д. Шостаковича в исполнении Дмитрия Шишкина и Оливье Кристина. Согласитесь, программа на все вкусы! Изучить ее во всех подробностях и заказать билеты проще всего на сайте фестиваля.