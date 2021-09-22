Автор: Заррина Салимова, Альтдорф, 22. 09. 2021.
Швейцарский композитор Мишель Рот записывает скрипы и вибрации тросов и канатов подвесных кабинок в кантоне Ури, чтобы создать из этих звуков симфонию.|
Le compositeur suisse Michel Roth enregistre les grincements et les vibrations des câbles et des cordes des télécabines dans le canton d’Uri pour créer une symphonie à partir de ces sons.
История музыки знает немало примеров, когда композиторы писали свои произведения не для струнных, духовых, камерных и других оркестров, а для бытовых предметов. Одним из самых известных таких сочинений до сих пор остается, наверное, «Симфоническая поэма для ста метрономов», которую, по задумке венгерского композитора-авангардиста Дьёрдя Лигети (1923-2006), должны исполнять приборы для установления точного темпа. Сотня метрономов, заранее запрограммированных на воспроизведение заданного темпа и музыкального размера, начинают играть одновременно. Каждый прибор имеет свое время звучания: по мере течения пьесы они останавливаются один за другим, а в конце звучит лишь один метроном из ста.
Возможно, список необычных произведений вскоре пополнит опус швейцарского музыковеда, профессора Базельского университета и композитора Мишеля Рота, который уже более года путешествует по кантону Ури с передвижной студией звукозаписи. Он закрепляет микрофоны на тросах канатных дорог и записывает издаваемые ими звуки. Местные жители нередко принимают его за механика, который чинит сломавшиеся кабинки, но на самом деле Рот создает звуковой архив, фиксируя все, что происходит внутри металлических частей канатных дорог. Некоторые детали издают очень ритмичные звуки, другие сильно вибрируют, а иногда кабель входит в очень глубокую гармоническую вибрацию, которая звучит почти как человеческий голос.
Делает это не из праздного любопытства, а для того, чтобы на основе звукозаписей скрипящих тросов и звенящих натянутых канатов создать симфонию. Музыковед исследует новые звуковые миры, а также намерен повысить осведомленность о культурном наследии кантона Ури и привлечь внимание общественности к угрозе исчезновения типичных для этого региона канатных дорог. В кантоне Ури около сорока из них все еще находятся в эксплуатации, и, в основном, они используются живущими в горах фермерами.
В одном из интервью Рот посетовал на то, что многие недооценивают, насколько музыкальна наша повседневность и насколько знакомые звуки и временной ритм формируют нашу жизнь. Что ж, пожалуй, стоит действительно вслушаться в мелодию обычной жизни: звукам открывающихся и закрывающихся автобусных дверей, автомобильным хлопкам, жужжанию стиральной машины, журчанию городских фонтанов и писку, который можно услышать, сканируя покупки в супермаркете. Прислушайтесь повнимательнее к окружающим звукам: возможно, в этой какофонии вы, как и Мишель Рот, расслышите прекрасную музыку.
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