Музей Красного Креста на грани закрытия? |Musée de la Croix-Rouge risque de fermer ses portes ?

Международный Комитет Красного Креста всегда находился в поле зрения Нашей Газеты, как старейшая гуманитарная организация в семье Международной Женевы. Однако никогда мы не писали о нем так часто, как с начала войны в Украине. Причем писали не в радужных тонах: недовольство организацией со стороны ряда правительства, включая правительство Украины, вкупе с внутренним кризисом, причины которого очень по-разному формулируют руководители Красного Креста и рядовые сотрудники – сигналы были тревожные.