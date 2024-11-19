Автор: Надежда Сикорская, Женева, 19.11.2024.
Федеральный совет хочет сократить ежегодную субсидию в размере одного миллиона долларов, выделяемую этой витрине Международной Женевы, а также поменять ей «крышу». Кантон и город Женева в возмущении.|
Le Conseil fédéral veut supprimer le million de subventions annuel à cette vitrine de la Genève internationale. Le Canton et la Ville de Genève sont «scandalisés».
Международный Комитет Красного Креста всегда находился в поле зрения Нашей Газеты, как старейшая гуманитарная организация в семье Международной Женевы. Однако никогда мы не писали о нем так часто, как с начала войны в Украине. Причем писали не в радужных тонах: недовольство организацией со стороны ряда правительства, включая правительство Украины, вкупе с внутренним кризисом, причины которого очень по-разному формулируют руководители Красного Креста и рядовые сотрудники – сигналы были тревожные.
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