Автор: Надежда Сикорская, Женева, 08.04.2024.
Внутренний кризис древнейшей гуманитарной организации вкупе с недовольством ею со стороны правительств ряда стран выглядит пятном на солнце Международной Женевы.|
La crise interne de CICR et les critiques externes vis-à-vis de cette organisation humanitaire ternissent l’image de Genève Internationale.
С начала войны в Украине Наша Газета имела уже несколько поводов писать о Международном Комитете Красного Креста (МККК), штаб-квартира которого находится в Женеве. Поводов больше частью не приятных: в частности, недоверие в адрес Красного Креста открыто выразил Владимир Зеленский. И вот снова приходится вернуться к этой теме. Начнем с внутреннего кризиса, одного из крупнейших в истории организации, уже отметившей свое 150-летие.
Проблема, лежащая на поверхности, – это финансы. Финансируемый главным образом за счет добровольных взносов государств, в 2023 году МККК, чья миссия бесспорно остается важнейшей, констатировал, что не в состоянии закрыть свой бюджет, который пришлось дополнительно урезать в 2024-м. Таким образом, за два года он сократился с 2,8 млрд франков до 2,1 млрд франков. Где сокращение бюджета, там и массовые увольнения: в прошлом году из 22 700 сотрудников организации в мире посты 1800 были сокращены. Волна не обошла и женевскую штаб-квартиру, где еще год назад работали 1400 человек – 281 пост сокращен, около двухсот сотрудников лишились работы.
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