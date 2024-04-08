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понедельник, 8 апреля 2024 года   

Красный Крест бледнеет на глазах |La Croix Rouge pâlit à vue d’œil

Автор: , Женева, .

(DR)

Внутренний кризис древнейшей гуманитарной организации вкупе с недовольством ею со стороны правительств ряда стран выглядит пятном на солнце Международной Женевы.

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La crise interne de CICR et les critiques externes vis-à-vis de cette organisation humanitaire ternissent l’image de Genève Internationale.

С начала войны в Украине Наша Газета имела уже несколько поводов писать о Международном Комитете Красного Креста (МККК), штаб-квартира которого находится в Женеве. Поводов больше частью не приятных: в частности, недоверие в адрес Красного Креста открыто выразил Владимир Зеленский. И вот снова приходится вернуться к этой теме. Начнем с внутреннего кризиса, одного из крупнейших в истории организации, уже отметившей свое 150-летие.
 
Проблема, лежащая на поверхности, – это финансы. Финансируемый главным образом за счет добровольных взносов государств, в 2023 году МККК, чья миссия бесспорно остается важнейшей, констатировал, что не в состоянии закрыть свой бюджет, который пришлось дополнительно урезать в 2024-м. Таким образом, за два года он сократился с 2,8 млрд франков до 2,1 млрд франков. Где сокращение бюджета, там и массовые увольнения: в прошлом году из 22 700 сотрудников организации в мире посты 1800 были сокращены. Волна не обошла и женевскую штаб-квартиру, где еще год назад работали 1400 человек – 281 пост сокращен, около двухсот сотрудников лишились работы.  

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международный комитет красного креста
международные организации в Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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