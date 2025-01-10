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пятница, 10 января 2025 года   

Музей как место примирения |Musée comme lieu de réconciliation

Автор: , Баден, .

Картина Поля Сезанна, проданная за 33,5 млн долларов Photo © Christie's

Ни одна из сфер нашей жизни не оказывается обойденной политикой, а ошибки нечистоплотных предпринимателей часто приходится расхлебывать искусствоведам и историкам.

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Aucun domaine de notre vie n'échappe à la politique, et les historiens de l'art et les historiens sont souvent confrontés aux erreurs d'entrepreneurs peu scrupuleux.

 

Приближаются праздничные дни, в течение которых многие из вас наверняка выберутся в музеи – интерактивная афиша Нашей Газеты подскажет самые интересные выставки, проходящие в Швейцарии. Перед этой практической, так сказать, частью культпохода мы предлагаем вам немного поразмышлять над теорией, а именно над дополнительной новой ролью, которую играют музеи в современном обществе – ролью восстановителей справедливости.

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музеи Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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