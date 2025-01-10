Музей как место примирения |Musée comme lieu de réconciliation

Приближаются праздничные дни, в течение которых многие из вас наверняка выберутся в музеи – интерактивная афиша Нашей Газеты подскажет самые интересные выставки, проходящие в Швейцарии. Перед этой практической, так сказать, частью культпохода мы предлагаем вам немного поразмышлять над теорией, а именно над дополнительной новой ролью, которую играют музеи в современном обществе – ролью восстановителей справедливости.