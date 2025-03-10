«Моцарт за мир»

Наша Газета давно и внимательно следит за деятельностью ассоциации Avetis, развивающейся «по восходящей» – если пользоваться музыкальной терминологией, то crescendo налицо. От камерных концертов с участием мировых звезд произошел плавный переход к программам с оркестром, значительно расширился состав солистов, дойдя до самого Пласидо Доминго. И при этом во всех без исключения проектах сохранялся армянский колорит, кредо ассоциации. И никакой политики.

На первый взгляд, предстоящий концерт выглядит как исключение из второго правила. Но это только на первый взгляд.

– Этот концерт организован в сотрудничестве с ЮНЕСКО, организацией, которая работает над продвижением мира, культуры и диалога между народами. Мы хотим напомнить публике, что мир строится не только через политические переговоры, но и через культуру и музыку, которые преодолевают границы и обращаются прямо к сердцам, – рассказала Нашей Газете бессменная душа ассоциации Avetis меццо-сопрано Вардуи Хачатрян. – Выбор Моцарта как лейтмотива концерта за мир показался нам уместным в силу его универсальности: нет, наверное, в мире человека, который не любил бы Моцарта, не преклонялся бы перед красотой его музыки. Моцарт обладал уникальной способностью выражать самые разные человеческие эмоции, включая умиротворение, радость и сострадание, что особенно важно для создания нужной атмосферы на концерте. Все мы, организаторы, надеемся, что этот концерт прозвучит, как мощный призыв к миру, который сегодня так необходим!

Программа предстоящего вечера составлена наперекор, так сказать, русской пословице «начал за здравие, а кончил за упокой», с точностью до наоборот. В первом отделении прозвучит «Реквием» – последнее, незавершенное сочинение Моцарта, которое точно никого не оставит равнодушным. Если вы подзабыли историю его создания, связанную с таинственным «черным человеком», то советуем совместить приятное с полезным и перечитать «Моцарта и Сальери» Пушкина. А мы напомним, что «Реквием» написан на канонический латинский текст заупокойной мессы, начинающейся словами «Requiem aeternam» – «Вечный упокой» и переложенной стихами, в начале 13 века, в поэме Фомы Челанского «Dies irae» («День гнева», а в переводе Майкова «День Возмездия»). По сути своей Реквием – это мольба о даровании покоя, о спасении души.

Казалось бы, что ну можно «добавить» к такому произведению? И как перейти от минора к мажору, от скорби к радости? Именно на такой смелый шаг решились устроители концерта. «Вторая часть концерта, гала, будет посвящена более радостным лирическим произведениям Моцарта, тщательно отобранным, создающим переход от печали к радости. Эта музыкальная прогрессия напоминает нам, что, несмотря на испытания и страдания, важно смотреть в будущее с оптимизмом и надеждой», – так поясняет выбор Вардуи Хачатрян. И надо признать ее правоту.

Есть, как мы узнали, и еще одна причина, более прагматическая. В «Реквиеме» солистам негде развернуться, вокальные сольные партии небольшие. Зато в гала-отделении они смогут в полную силу продемонстрировать публике свое мастерство.

Любой человек, устраивавший когда-нибудь «культурные мероприятия», знает, какое это хлопотное и дорогостоящее дело, и согласится, что привозить солистов в Женеву ради нескольких минут нецелесообразно. Тем более что на афише – звездные исполнители, которые, как и Вардуи Хачатрян, не нуждаются в представлении женевской публике.

Отлично известен меломанам уругвайский бас-баритон Эрвин Шротт – да, бывший муж Анны Нетребко. Не менее важно, согласитесь, то, что, победив на конкурсе «Опералия» Пласидо Доминго в 1998 году, он приобрел международную известность прежде всего как исполнитель именно моцартовских Дон Жуана и Лепорелло (в «Дон Жуане»), а также заглавной партии в «Свадьбе Фигаро».

Итальянскую сопрано Барбару Фриттоли называет своей любимой певицей Рикардо Мути. Мнению маэстро точно можно доверять, хотя дебютировала певица не с ним, а с Зубином Метой – в 1990 году во Флоренции, исполнив партию Инес в «Трубадуре» Джузеппе Верди, рядом с Лучано Паваротти, исполнявший главную роль в той постановке.

Тенор Мигран Агаджанян родился в Ростове-на-Дону, в 2016-м окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова как пианист (класс Владимира Мищука) и как оперно-симфонический дирижер (класс Владимира Альтшулера). В 2011 году получил Первую премию VIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой в Санкт-Петербурге, в 2018-м – Вторую премию XXVI Международного оперного конкурса Operalia в Лиссабоне, а в 2019-м – Третью премию XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве. Приглашенный солист Мариинского театра, в сезоне 2016–2017 годов он был солистом Большого театра Женевы.

Сопровождать солистов будет оркестр итальянский оркестр Orchestra Della Magna Grecia, «прописанный» в Женеве международный хор MUSIKAIROS и американо-швейцарский дирижер Джон Аксельрод.

Согласитесь, так разнообразие национальностей и культур вполне соответствует Женеве, городу космополитов. Если и вы космополит, то приходите на концерт! Билеты проще всего заказать здесь.