Русский акцент | Блог Надежды Сикорской | Новая публикация
Два Штрауса и Прокофьев – «мгновенья пляшут вальс»

Оркестр Романдской Швейцарии приглашает всех любителей музыки и кружения под нее на свои традиционные новогодние концерты, которые пройдут 7 и 8 января 2026 года в Женеве и в Лозанне.

https://rusaccent.ch/ru/blogpost/dva-shtrausa-i-prokofev-mgnovenya-plyashut-vals
L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky | Nouvel article
Deux Strauss et Prokofiev : « Les instants dansent la valse »

L’Orchestre de la Suisse Romande invite tous les amoureux de musique et de tourbillons festifs à ses traditionnels concerts du Nouvel An, qui auront lieu les 7 et 8 janvier 2026 à Genève et à Lausanne.

https://rusaccent.ch/fr/blogpost/deux-strauss-et-prokofiev-les-instants-dansent-la-valse
Russian Accent | Blog of Nadia Sikorsky | New publication
Two Strausses and Prokofiev: “Moments Whirl a Waltz”

The Orchestre de la Suisse Romande invites all music lovers – and all those who enjoy swirling to it – to its traditional New Year’s concerts, which will take place on 7 and 8 January 2026 in Geneva and Lausanne.

https://rusaccent.ch/en/blogpost/two-strausses-and-prokofiev-moments-whirl-waltz
Книжная полка

Yves Debraine : De Cocteau à Simenon. Portraits d’écrivains. Éditions Noir sur Blanc, Lausanne, 2025

125 photos en noir et blanc. 208 pages • 29 Euros • 34,80 CHF

Photographe franco-suisse, dont nous fêtons cette année le centenaire de la naissance, Yves Debraine a collaboré aux plus grands titres de la presse suisse et internationale. Signe de son goût pour la littérature, ses archives contiennent de nombreux portraits d’écrivains de toutes nationalités. Photographe personnel de Charlie Chaplin, Yves Debraine a aussi été celui de Georges Simenon. Cette relation privilégiée lui a permis de documenter une rencontre unique entre le père de Maigret et celui de James Bond, Ian Fleming. Quant à lui, Jean Giono admirait le talent du photographe au point de lui consacrer plusieurs pages dans les Notes sur l’affaire Dominici.

Jean Cocteau, Vladimir Nabokov, Albert Cohen, John Le Carré, Friedrich Dürrenmatt, Ella Maillart ou Jacques Chessex appréciaient poser pour Yves Debraine qui, selon les mots de Simenon, « opérait sans douleur ». Les images en noir et blanc, prises entre 1950 et 1990, dévoilent un photographe attentif à l’acte d’écrire, à la chorégraphie des mains et des mots, à la dynamique des corps dans leurs lieux de création.

D’origine française, installé en Suisse dès 1948, Yves Debraine (1925-2011) s’est vite imposé comme un talentueux reporter-photographe. Il a collaboré pendant des décennies à la presse magazine suisse et internationale, dont les publications du groupe Time-Life aux États-Unis. Il a créé plusieurs agences et titres de presse. Il a été le photographe attitré de Charlie Chaplin, ainsi que de l’écrivain Georges Simenon et de la famille de savants-aventuriers Piccard.

Journaliste et commissaire d’expositions, Luc Debraine gère les vastes archives photographique de son père. Il a travaillé en Suisse romande pour Le Nouveau Quotidien et Le Temps, ainsi que pour le magazine L’Hebdo.

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.27
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 99.66
Погода
Афиша
Вальс
Solakov
Дедова

Ассоциация

Association

Популярное за неделю

Самое читаемое

Национальное непонимание

Раскол между французской и немецкой частями страны продолжает расти, как принципиальный, так и эмоциональный. Увы, вместе того, чтобы задуматься о его причинах, некоторые романдцы отвергают предъявляемые им претензии, порой противореча при этом самим себе.

Сделка фармакомпаний с Дональдом Трампом

Вашингтон заключил соглашение о снижении цен на лекарства с несколькими крупными фармацевтическими группами, в том числе с Novartis и дочерней компанией Roche. Какие последствия это может иметь для Швейцарии?