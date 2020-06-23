«Чему смеетесь? Над собою смеетесь!», - сразу всплывают в памяти бессмертные слова гоголевского Городничего. Не знаем, знакомы ли устроители выставки в Швице с творчеством Николая Васильевича – памятник которому украшает, к слову, набережную в Веве и избежал пока нападений вандалов, – но суть их проекта та же: посмеяться над собой и научить других.

Юмор и сатира редко становятся предметом специальной экспозиции, но кураторы Форума швейцарского истории обращаются к этой теме не впервые – о похожей выставке Наша Газета писала еще в 2009 году. Однако жизнь не стоит на месте, а юмор – одна из самых быстро реагирующих на все изменения из ее составляющих. Подобно устным традициям и народным обрядам, юмор – постоянно обновляющаяся часть нематериального культурного наследия. Выставка «Made in Witzerland» стремится сделать юмор осязаемым для посетителей и заставить взрослых и детей посмеяться новым шуткам или хорошо забытым старым. На фоне всего пережитого за последние месяцы беззаботный искренний смех покажется поистине живительным!

Известно, что юмор может принимать самые разные формы – он может быть агрессивным, политическим, провокационным, добродушным, искрометным, но также дерзким и даже скабрезным. (В последнем случае это уже не юмор, а пошлость и дурной тон!) Он – та часть нашей жизни, которая никогда не приедается, значение которой мы порой недооцениваем, но люди, лишенные чувства юмора, вызывают искреннее сочувствие. Пи этом, согласитесь, смеяться над кем-то всегда легче, чем над собой, но в этом-то и есть высший пилотаж!

Устроители мультимедийной выставки «Made in Witzerland» решили продемонстрировать, насколько швейцарцы поднаторели в этом искусстве, используя «вещественные доказательства», скопившиеся за три столетия: от карикатур 19 века до современных шаржей и «свидетельств» таких национальных знаменитостей, как солдат Лаппли и клоун Грок.

В одном из залов выставки, напоминающем о тех добрых старых временах, когда телевизоры были еще редкостью, а потому занимали в домах и квартирах почетные места в гостиных, крутят на экранах отрывки из старых сатирических телепрограмм и кинокомедий – к вящей радости посетителей «из местных». Вероятно, иностранцам понятно и смешно будет не все, и это нормально – что смешного найдет среднестатистический швейцарец в некоторых скетчах Аркадия Райкина или Михаила Жванецкого? А мы-то заливаемся на протяжении уже нескольких поколений! Некоторые шутки не постигнуть, не понимая контекста, не зная персонажей, но попытаться стоит – может пригодиться при сдаче экзамене на интеграцию при получении швейцарского гражданства.

Для удобства посетителей образцы национального юмора с традиционной швейцарской методичностью разложены по полочкам, иными словами, классифицированы по темам: юмор бытовой, швейцарские стереотипы и клише, шутки политически корректные и некорректные. В соответствии с требованиями современного общества, юмор делится на выставке и по половому признаку, на женский и мужской, со специальным детским разделом, сценография которого вызовет улыбку и у самого угрюмого человека, а также разделом, посвященного тому, как жители одного кантона смеются над соседями из другого.

При входе на выставку вас встретит огромная карикатура руки Марины Люц, нарисованная прямо на стене.

Редакция сатирического журнала «Nebelspalter» и кураторы выставки пригласили известных художников поразмыслить над визуальными отражениями слогами «Так устроена примитивная Швейцария» - оригинальные плоды этих размышлений представлены в особом зале.

Отдельное пространство выделено для творчества всемирного известного швейцарского художника Патрика Шапатта, специализирующегося на политической карикатуре.

Интуиция подсказывает, что повышенным спросом будет пользоваться тот выставочный зал, вход в который открыт лишь тем, кому +18: стилизованный под общественный туалет, он отразил на своих стенах образцы шуток мужчин над женщинами и наоборот. Туалет как отражение жизни? Кому-то это покажется смешно.

От редакции: Выставка продлится до 24 января 2021 года, так что у вас есть еще время подготовиться, чтобы по достоинству оценить не всегда отличающийся тонкостью швейцарский юмор.



