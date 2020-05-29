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пятница, 29 мая 2020 года   

Любовь в галантную эпоху|L’amour à l’époque galante

Автор: Заррина Салимова, Пранжен, 29. 05. 2020. Просмотров: 229

Людвиг Георг Фогель. Веселая компания в таверне. Рисунок пером и тушью, Цюрих © Musée national suisse

В замке Пранжен открылась новая выставка, посвященная темам соблазнения, вожделения и сексуальности в XVIII веке.

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La nouvelle exposition du Château de Prangins explore les questions liées à la séduction, le désir et la sexualité au 18e siècle.

Как триста лет назад подходили к вопросам любви? Что считалось приемлемым, а что – наказуемым? И могли ли люди вообще свободно распоряжаться своим телом и сами выбирать себе партнеров? Ответы на эти вопросы дает недавно открывшаяся в замке Пранжен выставка, рассказывающая об истории любви и сексуальности в XVIII веке с помощью предметов повседневной жизни и неопубликованных документов.

Чтобы лучше понять нравы той эпохи, нужно вспомнить об историческом контексте: XVIII век стал временем борьбы либертенов с полицией нравов в лице последователей церковных догм. Напомним, что протестанты, единственным ориентиром для которых была Библия, узаконили сексуальные отношения внутри супружеской пары, между мужчиной и женщиной, и криминализировали все другие формы сексуальности.

Воплощением этих взглядов стали опубликованные в середине XVIII века труды лозаннского врача Самюэля Огюста Тиссо, который ратовал за умеренность в любви, предупреждал, что невоздержанность может привести к проблемам со здоровьем, и не уставал повторять, что главная цель семейных отношений заключается в рождении детей.

Буржуазная мораль пуританского общества подвергалась критике со стороны либертенов, враждебно настроенных к любым правилам и выступавших за свободу во всем, в том числе и в любви. В XVIII веке, в эпоху Просвещения, влияние церкви начинает ослабевать, либертены добиваются определенной свободы нравов, а философия ставит в центр познания плоть и удовольствия и отныне изучает то, в чем раньше человеку было отказано, – чувства, ощущения и эмоции.

Организаторы выставки, конечно, не смогли оставить без внимания главного эксперта по услаждению чувств и амурным делам XVIII века – Джакомо Казанову. Венецианский соблазнитель в 1760 году совершил путешествие по Швейцарии и, если верить его собственным мемуарам, преуспел на любовном поприще, заводя один роман за другим. Казанова посетил Айнзидельнское аббатство, где исповедался и даже чуть не принял монашество. «Я не знаю, что происходило в тот момент в моей голове, но у меня возникло невообразимое желание стать монахом», - писал он в своих воспоминаниях. Это желание, впрочем, испарилось так же внезапно, как и появилось – от земных наслаждений Казанова не отрешился.

Ловелас побывал в Лозанне и Женеве, нанес несколько визитов Вольтеру и между делом успел закрутить интрижку с пятью прекрасными жительницами города Кальвина. Не устоял Казанова и перед чарами цюрихских дам. Однажды он наблюдал за прохожими из окна гостиницы и увидел, как из кареты вышли четыре хорошо одетые женщины. В первых трех фрау он не нашел ничего особенного, но четвертая поразила его своей элегантностью и красотой. Он высунулся из окна, чтобы лучше ее разглядеть, она подняла голову и посмотрела на него. Ее взгляд задержался на нем полминуты – «слишком долго для скромной женщины, и более чем достаточно, чтобы воспламенить меня». «Смертные, поставьте себя на мое место, и оградите себя, если сможете, от такой неожиданной встречи. А вы, фанатики, если у вас хватает смелости, упорствуйте в глупой идее похоронить себя в монастыре», - писал Казанова, видимо, обращаясь к критиковавшим его ханжам.

Чем свободнее в обществе нравы, тем острее стоит вопрос надежных средств контрацепции, ассортимент которых - от сделанного из кишок животных «английского редингота» до современных пилюль - представлен на выставке. Немногие, к слову, знают, что производство противозачаточных таблеток в XX веке в значительной степени финансировалось известной американской феминисткой и суфражисткой Кэтрин Маккормик, до 1964 года владевшей замком Пранжен.

От редакции: Выставка «Et plus si affinités…» продлится до 11 октября. Подробную информацию о часах работы и стоимости билетов можно найти на сайте chateaudeprangins.ch.

 

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