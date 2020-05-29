Автор: Заррина Салимова, Пранжен, 29. 05. 2020. Просмотров: 229
В замке Пранжен открылась новая выставка, посвященная темам соблазнения, вожделения и сексуальности в XVIII веке.|
La nouvelle exposition du Château de Prangins explore les questions liées à la séduction, le désir et la sexualité au 18e siècle.
Как триста лет назад подходили к вопросам любви? Что считалось приемлемым, а что – наказуемым? И могли ли люди вообще свободно распоряжаться своим телом и сами выбирать себе партнеров? Ответы на эти вопросы дает недавно открывшаяся в замке Пранжен выставка, рассказывающая об истории любви и сексуальности в XVIII веке с помощью предметов повседневной жизни и неопубликованных документов.
Чтобы лучше понять нравы той эпохи, нужно вспомнить об историческом контексте: XVIII век стал временем борьбы либертенов с полицией нравов в лице последователей церковных догм. Напомним, что протестанты, единственным ориентиром для которых была Библия, узаконили сексуальные отношения внутри супружеской пары, между мужчиной и женщиной, и криминализировали все другие формы сексуальности.
Воплощением этих взглядов стали опубликованные в середине XVIII века труды лозаннского врача Самюэля Огюста Тиссо, который ратовал за умеренность в любви, предупреждал, что невоздержанность может привести к проблемам со здоровьем, и не уставал повторять, что главная цель семейных отношений заключается в рождении детей.
Буржуазная мораль пуританского общества подвергалась критике со стороны либертенов, враждебно настроенных к любым правилам и выступавших за свободу во всем, в том числе и в любви. В XVIII веке, в эпоху Просвещения, влияние церкви начинает ослабевать, либертены добиваются определенной свободы нравов, а философия ставит в центр познания плоть и удовольствия и отныне изучает то, в чем раньше человеку было отказано, – чувства, ощущения и эмоции.
Организаторы выставки, конечно, не смогли оставить без внимания главного эксперта по услаждению чувств и амурным делам XVIII века – Джакомо Казанову. Венецианский соблазнитель в 1760 году совершил путешествие по Швейцарии и, если верить его собственным мемуарам, преуспел на любовном поприще, заводя один роман за другим. Казанова посетил Айнзидельнское аббатство, где исповедался и даже чуть не принял монашество. «Я не знаю, что происходило в тот момент в моей голове, но у меня возникло невообразимое желание стать монахом», - писал он в своих воспоминаниях. Это желание, впрочем, испарилось так же внезапно, как и появилось – от земных наслаждений Казанова не отрешился.
Чем свободнее в обществе нравы, тем острее стоит вопрос надежных средств контрацепции, ассортимент которых - от сделанного из кишок животных «английского редингота» до современных пилюль - представлен на выставке. Немногие, к слову, знают, что производство противозачаточных таблеток в XX веке в значительной степени финансировалось известной американской феминисткой и суфражисткой Кэтрин Маккормик, до 1964 года владевшей замком Пранжен.
От редакции: Выставка «Et plus si affinités…» продлится до 11 октября. Подробную информацию о часах работы и стоимости билетов можно найти на сайте chateaudeprangins.ch.
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