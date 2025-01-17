Автор: Ника Пархомовская, Базель, 17.01.2025.
В Арлесхайме, что под Базелем, до 3 августа можно увидеть выставку «Waldes-lust», которая осмысляет образы деревьев и леса в истории современного искусства.|
L'exposition au Forum Würth Arlesheim donne un aperçu de la fascination et de l'importance de la forêt et des arbres pour les gens et les arts visuels.
Симпатичный старинный городок на границе кантонов Базель-Сельский и Золотурн выбран для проведения экспозиции с подзаголовком «Деревья и лес в картинах и скульптурах» неслучайно. Во-первых, это место расположения одного из трех в Швейцарии музеев «сети» Forum Würth. Два другие - это Forum Würth Chur и Forum Würth Rorschach. Музей в Арлесхайме - бесплатный для посещения. На нескольких этажах современного функционального здания на окраине старинного города, известного своими замками, садами и парками, регулярно проводятся тематические выставки, а также мастер-классы и концерты. Коллекция, краеугольный камень которой был заложен Райнхольдом Вюртом в 1960-х годах, насчитывает около 19 000 произведений искусства, в основном это скульптура, живопись и графика с конца 19 века до наших дней. Наряду с впечатляющей подборкой работ "классического модернизма" (среди авторов - Макс Бекманн, Макс Эрнст, Эрнст Людвиг Кирхнер, Эдвард Мунк, Эмиль Нольде, Пабло Пикассо), особое внимание в ней уделяется пластике и скульптуре. Также в коллекции представлены целые блоки работ таких художников, как Ганс Арп, Георг Базелиц, Христо и Жанна-Клод, Ансельм Кифер.
Во-вторых, Арлесхайм окружают леса и деревья, только с одной стороны они на горе, а с другой – на берегу реки. Наконец, именно здесь находится самый большой в стране ландшафтный парк «Эрмитаж». Так что знакомство с деревьями нарисованными, сфотографированными, снятыми на видео и ставшими материалом для тематических скульптур можно совместить с прогулкой по очень красивым заповедным местам.
Впрочем, и без прогулок выставка в хорошо спроектированном и удобно организованном музее Forum Würth Arleisheim в любом случае заслуживает внимания и потраченного на поездку сюда времени. Составленная из работ, находящихся в коллекции владельца всемирно известного немецкого концерна, с 1945 года занимающегося производством монтажных и крепежных материалов, она поделена на несколько тематических разделов. В первом лес рассматривается как место отдыха и источник вдохновения; во втором – как пространство для размышления и уединения; в третьем – как нечто страшное и пугающее, герой многочисленных народных сказок и легенд. Не забывают кураторы и о том, что лес – это еще и путешествия, дорога, место силы и мудрости, сегодня как никогда нуждающееся в нашей заботе и защите.
При этом назидательности на выставке нет и в помине. Все кураторские тексты вынесены в отдельный буклет, доступный на трех языках – немецком, французском и английском. В пространстве же двух выставочных этажей Forum Würth Arleisheim – исключительно искусство, то есть около 60 работ 36 авторов от экспрессиониста Франца Марка до «нового дикого» Георга Базелица. Имена всех участвующих в выставке художников перечислены в алфавитном порядке на специальном полотнище перед входом в один из залов, и список этот поистине поражает. Тут и такие знаменитости, как Альфред Сислей, Гюнтер Грасс, Андре Дерен, Ансельм Кифер, Леон Коссоф, Маркус Люперц, Христо и Жанна-Клод, так и куда менее известные Макс Аккерман, Филипп Баукнехт, Герман Шерер, Манфред Хеннингер, Рихард Кисслинг, Кристиан Рольфс и Андре Массон.
Особое внимание в экспозиции уделяется современным художникам, которые часто работают на стыке жанров и создают не просто картины или скульптуры, но что-то вроде инсталляций и объемных портретов деревьев. Как, например, американский концептуалист Джон Бальдессари с его коллажем из двух как будто не связанных между собой изображений: кадра из «Чайки по имени Джонатан Ливингстон» и бревенчатой хижины, отсылающей к рассказам про индейцев. Или Гюнтер Юкер, который представлен на выставке не только серией черно-белых литографий, но и «говорящим» деревянным столбиком с вбитыми в него гвоздями (одно из излюбленных художественных средств немецкого художника невольно отсылает зрителей к тому, на чем основаны слава и благосостояние компании «Würth»).
Впрочем, концептуальное и актуально-новаторское в экспозиции удачно уравновешено простым и привычным (в частности, лесными пейзажами конца девятнадцатого - начала двадцатого веков), а завершается «Waldes-lust» получасовой видео-медитацией фотографа Маркуса Белера, в которой можно увидеть лес и смену времен года в нем. Посмотреть фильм можно в специальном зале, где есть также разные интерактивные радости вроде возможности послушать пение птиц или сравнить срубы деревьев. Стоит ли говорить, что все они располагаются на аккуратно вырезанных и добротно скрепленных деревянных панелях – еще одно напоминание не только о теме выставки, но и о том, благодаря кому все эти произведения искусства собраны в одном месте. Однако справедливости ради стоит сказать, что ни имя Рейнхольда Вюрта, ни навязчивая реклама его концерна в глаза не бросаются и не отвлекают внимание зрителей, которое должно быть приковано к деревьям и только к ним.
Выставка «Waldes-lust: Деревья и лес в картинах и скульптурах» открыта в Арлесхайме до 3 августа 2025. Вход на нее бесплатный, а информацию о часах работы и сопутствующих мероприятиях вы найдете на сайте.
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