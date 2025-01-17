Симпатичный старинный городок на границе кантонов Базель-Сельский и Золотурн выбран для проведения экспозиции с подзаголовком «Деревья и лес в картинах и скульптурах» неслучайно. Во-первых, это место расположения одного из трех в Швейцарии музеев «сети» Forum Würth. Два другие - это Forum Würth Chur и Forum Würth Rorschach. Музей в Арлесхайме - бесплатный для посещения. На нескольких этажах современного функционального здания на окраине старинного города, известного своими замками, садами и парками, регулярно проводятся тематические выставки, а также мастер-классы и концерты. Коллекция, краеугольный камень которой был заложен Райнхольдом Вюртом в 1960-х годах, насчитывает около 19 000 произведений искусства, в основном это скульптура, живопись и графика с конца 19 века до наших дней. Наряду с впечатляющей подборкой работ "классического модернизма" (среди авторов - Макс Бекманн, Макс Эрнст, Эрнст Людвиг Кирхнер, Эдвард Мунк, Эмиль Нольде, Пабло Пикассо), особое внимание в ней уделяется пластике и скульптуре. Также в коллекции представлены целые блоки работ таких художников, как Ганс Арп, Георг Базелиц, Христо и Жанна-Клод, Ансельм Кифер.

Во-вторых, Арлесхайм окружают леса и деревья, только с одной стороны они на горе, а с другой – на берегу реки. Наконец, именно здесь находится самый большой в стране ландшафтный парк «Эрмитаж». Так что знакомство с деревьями нарисованными, сфотографированными, снятыми на видео и ставшими материалом для тематических скульптур можно совместить с прогулкой по очень красивым заповедным местам.

Впрочем, и без прогулок выставка в хорошо спроектированном и удобно организованном музее Forum Würth Arleisheim в любом случае заслуживает внимания и потраченного на поездку сюда времени. Составленная из работ, находящихся в коллекции владельца всемирно известного немецкого концерна, с 1945 года занимающегося производством монтажных и крепежных материалов, она поделена на несколько тематических разделов. В первом лес рассматривается как место отдыха и источник вдохновения; во втором – как пространство для размышления и уединения; в третьем – как нечто страшное и пугающее, герой многочисленных народных сказок и легенд. Не забывают кураторы и о том, что лес – это еще и путешествия, дорога, место силы и мудрости, сегодня как никогда нуждающееся в нашей заботе и защите.

При этом назидательности на выставке нет и в помине. Все кураторские тексты вынесены в отдельный буклет, доступный на трех языках – немецком, французском и английском. В пространстве же двух выставочных этажей Forum Würth Arleisheim – исключительно искусство, то есть около 60 работ 36 авторов от экспрессиониста Франца Марка до «нового дикого» Георга Базелица. Имена всех участвующих в выставке художников перечислены в алфавитном порядке на специальном полотнище перед входом в один из залов, и список этот поистине поражает. Тут и такие знаменитости, как Альфред Сислей, Гюнтер Грасс, Андре Дерен, Ансельм Кифер, Леон Коссоф, Маркус Люперц, Христо и Жанна-Клод, так и куда менее известные Макс Аккерман, Филипп Баукнехт, Герман Шерер, Манфред Хеннингер, Рихард Кисслинг, Кристиан Рольфс и Андре Массон.

Особое внимание в экспозиции уделяется современным художникам, которые часто работают на стыке жанров и создают не просто картины или скульптуры, но что-то вроде инсталляций и объемных портретов деревьев. Как, например, американский концептуалист Джон Бальдессари с его коллажем из двух как будто не связанных между собой изображений: кадра из «Чайки по имени Джонатан Ливингстон» и бревенчатой хижины, отсылающей к рассказам про индейцев. Или Гюнтер Юкер, который представлен на выставке не только серией черно-белых литографий, но и «говорящим» деревянным столбиком с вбитыми в него гвоздями (одно из излюбленных художественных средств немецкого художника невольно отсылает зрителей к тому, на чем основаны слава и благосостояние компании «Würth»).

Впрочем, концептуальное и актуально-новаторское в экспозиции удачно уравновешено простым и привычным (в частности, лесными пейзажами конца девятнадцатого - начала двадцатого веков), а завершается «Waldes-lust» получасовой видео-медитацией фотографа Маркуса Белера, в которой можно увидеть лес и смену времен года в нем. Посмотреть фильм можно в специальном зале, где есть также разные интерактивные радости вроде возможности послушать пение птиц или сравнить срубы деревьев. Стоит ли говорить, что все они располагаются на аккуратно вырезанных и добротно скрепленных деревянных панелях – еще одно напоминание не только о теме выставки, но и о том, благодаря кому все эти произведения искусства собраны в одном месте. Однако справедливости ради стоит сказать, что ни имя Рейнхольда Вюрта, ни навязчивая реклама его концерна в глаза не бросаются и не отвлекают внимание зрителей, которое должно быть приковано к деревьям и только к ним.

Выставка «Waldes-lust: Деревья и лес в картинах и скульптурах» открыта в Арлесхайме до 3 августа 2025. Вход на нее бесплатный, а информацию о часах работы и сопутствующих мероприятиях вы найдете на сайте.