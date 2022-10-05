«Дзинь-дзинь. У вас есть непрочитанные сообщения». Получив это уведомление от Facebook, мы открыли письмо и сразу же заулыбались. Почему? Потому что сообщение прислал … клоун, а точнее – артист Игорь Мамленков. Ознакомившись с описанием его театрального проекта, мы решили, что он может заинтересовать наших читателей, особенно тех, кто воспитывает детей.

До того как стать артистом, Игорь Мамленков успел пожить в Дании, вернуться в Брянск, заняться изучением английской филологии, переехать в Москву, а оттуда – в Барселону. Потом он поступил в расположенную под Локарно Академию при Театре клоуна Димитрия, где получил степень магистра искусств в области физического театра. Напомним, что клоун Димитрий (1935-2016) был легендарным швейцарским мимом, настоящее имя которого – Якоб Мюллер. Согласно одной из легенд, свой псевдоним, ставший позже его настоящей фамилией, он выбрал, потому что так его якобы называла его русская бабушка. В 1974 году он вместе со своей супругой Гундой и чешским актером и педагогом Рихардом Вебером создал школу при собственном театре. Идея основателей заключалась в том, чтобы объединить различные традиции театрального и циркового искусств – от commedia dell’arte до комических клоунских номеров, от пантомимы до танца. Сегодня Академия Димитрия считается признанным театральным учебным заведением, входящим в состав Высшей школы прикладных наук Итальянской Швейцарии (SUPSI).

В 2017 году, работая над магистерским проектом в Академии Димитрия, Игорь Мамленков создал театральную компанию «Домовой». Над названием ему пришлось поразмыслить. «У меня всегда было двоякое отношение к России, хотя я сам родом оттуда. Любовь и ненависть. У меня не было дружбы со своими корнями, особенно когда я жил в Испании. А когда я поступил в Школу Димитрия, то понял, что отношение к русским, особенно к русской культуре, совершенно другое. Это был первый раз в жизни, когда я решил примириться со своими корнями. С нашей властью я не согласен, и я стал думать над тем, что мне все-таки нравится в России. И я сразу почему-то понял, что это – домовые, лешие. Это наша корневая, архетипическая культура. Корни, связанные с домом, лесом и мифологическим сознанием», - признался артист в беседе с корреспондентом Нашей Газеты.

Проекты Игоря – это не примитивные клоунские номера с одним стулом, а скорее полноценные постановки на грани между физическим театром и клоунадой. Домовой стал главным персонажем уже нескольких небольших спектаклей, но новая постановка «Бардак» – это первая серьезная работа театральной компании Мамленкова. Спектакль поставил режиссер Антон Адасинский, основатель авангардного театра Derevo и актер, игравший, среди прочего, в «Фаусте» Александра Сокурова и в оригинальном составе театра клоунады «Лицедеи», созданного Вячеславом Полуниным.

…Катастрофа привела к тому, что жизнь почти полностью исчезла с Земли. Домовой бродит по пустым домам, ищет людей, вспоминает о них, тоскует по ним, но никого нигде не находит. Прочитав анонс «Бардака», мы поразились тому, насколько, на фоне растущей ядерной угрозы, оказалась актуальной выбранная тема. Однако это всего лишь совпадение! По словам Игоря Мамленкова, идея возникла год назад. Причем подсказал ее его тичинский тесть, заметивший, что в коллективном бессознательном витает тема апокалипсиса и какой-то катастрофы, «потому что у нас то коронавирус, то глобальное потепление, то еще что-то». Впрочем, трагикомедия «Бардак» заканчивается хорошо: Домовой случайно обнаруживает способ вернуть жизнь на землю – надежда приходит, когда он ее уже почти потерял.

Театральная компания «Домовой», как и многие другие творческие коллективы, опубликовала на своем сайте антивоенное заявление. В чем же заключается сейчас роль культуры, если она не способна остановить кровопролитие? «Это идеальный вопрос, потому что на этом построена вся первая сцена спектакля. Мы сеем культуру и семена счастья в головы людей, но это не работает. Тогда зачем это все? Это очень самоироничная сцена. И ответа, естественно, у меня нет и, как я понял, у режиссера тоже нет. [...] Культура, мне кажется, дает надежду на что-то доброе, а также облегчение. Ты становишься менее зажатым и менее озлобленным», - отметил Игорь Мамленков. Он убежден, что за время пандемии в мире было бы намного больше суицидов, если бы не существовало музыки, песен, кино, театра и литературы. Парадоксально, что при этом артисты часто оказываются социально абсолютно незащищенными.

Культура, по мнению артиста, заставляет мечтать и помогает забыть хоть ненадолго о происходящем. «На одном моем спектакле среди зрителей был русский мальчик. У него начались проблемы в школе, никто с ним не хотел играть. Он плакал и говорил, что не хочет врать, что он украинец, чтобы его принимали. А я всегда играю на тарабарщине и вставляю слова на разных языках, которые мне приходят в голову, чтобы люди не расслаблялись. И вот когда он услышал какие-то русские слова от актера, которого все любят, то для него это было просто как свет в туннеле, понимаете? Для него это была надежда, что мы не такие плохие. Вот сидит публика из Японии, Швейцарии, России, Украины. И все смеются над одним человеком из России. Кто, как не дураки и клоуны, имеет объединяющую силу? При этом вам не нужно говорить на одном языке, чтобы понять клоуна, чтобы вместе с другими сидеть и смеяться над чем-то, чтобы мечтать», - поделился Игорь Мамленков.

От редакции: Спектакль «Бардак» можно будет увидеть 9 октября в Биле (Rennweg, 26), 3 декабря в театре Paravento в Локарно, а также 30 декабря в Gemeindetheater в Дизентисе (кантон Граубюнден). Заказать билеты можно по электронной почте domovoishow@gmail.com. Предусмотрены скидки для детей, беженцев, пенсионеров и тех, кто находится в трудном финансовом положении. Спектакль длительностью 70 минут рассчитан на самую разную аудиторию – родителей с детьми, бабушек и дедушек, подростков и взрослых. Для понимания сюжета знание иностранных языков необязательно.