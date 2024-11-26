Наши читатели со стажем помнят, что в течение многих лет ни один декабрь не обходился без того, чтобы Наша Газета не рассказывала о «русских торгах Piguet». В последний раз это было в 2022 году – чуть раньше обычного, в сентябре. Дальше – пауза, по понятным геополитическим причинам вперемешку с личными. «Поклонники России и всего русского, насыщавшие и поддерживающие рынок в последние десять с небольшим лет, лелеяли романтизированный имидж имперской России с ее статью и мощью, потерянными, на их взгляд, в Европе, - объяснила нам специалист по русскому искусству аукционного дома Piguet Hôtel des Ventes Кристина Робинсон. – Такой подход, вместе с вполне понятным восхищением предметами русского искусства, изготовленными великолепными мастерами, чей талант также служил величию России, обеспечивали стабильность антикварного рынка».

Период затишья, в течение которого, казалось, никто не хотел «вылезать» ни с чем русским, а такие крупные аукционные дома, как Sotheby’s Christie’s сократили свои «русские операции», оказался коротким и, похоже, закончился: продавцы вернулись на рынок, цены на котором на русское искусство взлетели до уже подзабытых показателей. Вернулись и покупатели, причем в первую очередь тоже русские. А как же санкции, спросите вы? Мы задались таким же вопросом и нашли ответ на сайте коллекционера и арт-дилера Андрея Ружникова, который прославился несколько лет назад тем, что назвал подделками некоторые экспонаты выставки Фаберже в санкт-петербургском Эрмитаже. Вот, что он пишет: «Согласно действующим законам, принятым в результате санкций, запрещено продавать россиянам предметы роскоши стоимостью более нескольких сотен долларов. Так кто же покупает русское искусство? Конечно же, русские. Вот, где рынок. Как они это делают? При содействии и поддержке, в типично предприимчивой манере, когорты помощников, доверенных лиц и посредников, которых не отследить».

То есть закон не нарушается. Согласно закону, Piguet Hôtel des Ventes принимает на рассмотрение предметы от швейцарских граждан или резидентов Швейцарии. В ином случае придется платить пошлину на импорт, и это относится и к предметам, хранящимся в порто-франко – для продажи на аукционе их следует импортировать. При этом, отметила Кристина Робинсон, каждый русский предмет, который попадает в аукционный дом для последующей продажи, изучается сегодня с повышенной бдительностью. Причем не только экспертами Piguet Hôtel des Ventes, но и, в режиме онлайн, коллекционерами со всего мира и первую очередь из России. И если какие-то неслыханные открытия редки, то интересного встречается немало. А то и курьезного.

Чем же смогут полакомиться ценители русской старины на предстоящих торгах? Внимательно изучив каталог, мы отобрали несколько лотов, кажущихся нам достойными их внимания.

Вот, например, лот № 57. Круглая табакерка, золото с эмалью и миниатюрным портретом Екатерины Второй – копией того, чтобы был написан Иоганном Баптистом кон Лампи. Скорее всего, автором драгоценной коробочки, созданной около 1780 года, был мастер Жан-Пьер Адор, родившийся в 1724 году в кантоне Во и скончавшийся в 1784-м, в Санкт-Петербурге. «Привлеченный богатством России и открывающимися там возможности, он поселился в Санкт-Петербурге вскоре после 1760 года, - читаем мы в описании лота. – В 1764 году он открыл мастерскую на Большой Морской улице и стал ювелиром императорской канцелярии». Однако в гильдию золотых дел мастеров он не вступил, а потому нет клейма, за исключением его личного: инициалы IA и корона над ними. Чудесная табакерка диаметром 6 см и весом 139 г оценена в 10 000–5 000 франков. Мы же предупреждали, цены взлетели!

Трудно не залюбоваться и следующим лотом, № 58. Перед вами ковш из серебра с позолотой и перегородчатой эмалью в стиле модерн, украшенный цветами, листвой, ободками с фризами, завитками и ягодами. На нем четко видно клеймо 11-й артели города Москвы, что позволяет датировать его началом прошлого века, 1908-1917 годами. Эта прелесть длиной 18,5 см и весом 348 г, способная украсить самый изысканный праздничный стол, оценена в 8000-12000 франков. Мал ковшик, да дорог!

Чуть дешевле, по крайней мере, по первоначальной оценке, еще один ковш, лот № 60. Он был сделан в той же московской 11-й артели около 1915 года из серебра с позолотой и перегородчатой эмалью и также украшен завитками и спиралями со стилизованными цветами, зеленым эмалевым грунтом с оттенками коричневого и синего. Длиной 11,9 см и весом 112 г., он оценен в 4000-6000 шв. франков.

Будет выставлен на торги и еще один ковш, под номером 61. Он отличается от двух других тем, что точно известна дата его создания – 21 марта 1911 года, и почти точно – имя автора: Феодор Рукерт, один из мастеров знаменитого Дома Фаберже. Бренд имеет значение: совсем крохотный, всего пять сантиметров при весе 32 г, этот ковшик оценивается в 5000-7000 шв. франков.

А как не ахнуть в восхищении, увидев еще одно изделие фирмы Фаберже – великолепный графин с крышкой, выполненный из серебра и хрусталя, украшенный головой сатира с бородой-гирляндой… Красота невероятная. И цена соответствующая: 15000-20000 шв.франков за этот лот под номером 65.

Если, прочитав про прекрасный графин, вы расстроились, что дороговато, не отчаивайтесь: есть альтернативное предложение! Под номером 64 на торги будет выставлена пара графинов из серебра и матового стекла, созданных в конце 19 века серебряных дел мастером Рихардом Мюллером в Риге, входившей на тот момент в состав Российской империи. Графины украшены фризами букетов и жемчужин, чеканными ободками, и имеют крышки с пламевидными ручками, цветами и листвой с ребристой огранкой… На каждом – чеканные инициалы и дата: 1873-1898. Оба оценены "всего" в 2000-3000 франков!

И еще один лот привлек к себе наше внимание - № 2552. Речь идет о круглой шкатулке из серебра и перегородчатой эмали, созданной московским мастером Густавом Клингертом в 1890 году и украшенной стилизованными цветами и бирюзово-жемчужной каймой. Шкатулка диаметром 7,2 см, высотой 4 см и весом 145 г всем хороша, если бы не небольшой изъян на заднике. Из-за него (или благодаря ему) оценочная цена лота – всего 600-800 шв. франков. Ну кто будет рассматривать задник, согласитесь?

На этом можно было бы закончить этот обзор, но добавим несколько слов об еще одном лоте, относящемся скорее к упомянутым в начале данного текста курьезам.

Перед вами – овальная шкатулка из позолоченного серебра и эмали в стиле русского модерна. На ней - апокрифические клейма на нижней стороне: МС с императорской привилегией и кокошником, французские импортные клейма на петле. Но, согласитесь, даже не профессионалу видно, что что-то тут не так. Так и есть – это подделка! «Сразу видно: работа слишком проста по сравнению с тем качеством изделий русских мастеров того периода, - подтверждает нашу догадку Кристина Робинсон. – И даже не ощупь чувствуется разница. Изнутри тоже сразу бросается в глаза грубоватая кромка – те мастера такого не делали!» Госпожа Робинсон строга, но и положение ее обязывает. А шкатулочка вполне симпатичная, да и цена не кусается, всего 200-300 франков до начала торгов.

От редакции: Продажи online, включая и часть предметов русского искусства, пройдут с 28 ноября по 12 декабря, в зале – 11 и 12 декабря. Наиболее значимые лоты российского происхождения будут продаваться с торгов в зале 12 декабря, начиная с 18 часов, по адресу 51, Rue Prévost-Martin, 1205 Genève. Всю остальную информацию вы найдете на сайте аукционного дома www.piguet.com