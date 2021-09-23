Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 23. 09. 2021.
В эпоху неолита люди на территории Европы начали возделывать землю, занялись скотоводством, перешли на оседлый образ жизни и стали обрабатывать металлы. В этот же период за счет тяжелого труда были созданы каменные стелы, на некоторых из них сохранились лица, руки, прически и даже татуировки. На других можно рассмотреть ценные предметы или инструменты, свидетельствующие о реалиях того времени: топоры, чтобы валить деревья или сражаться, сохи, чтобы пахать землю, медные украшения, указывающие на положение в обществе, луки и стрелы для охоты, а также оружие для ближнего боя.
История кланов передавалась новым поколениям за счет таких монументов, однако многие были уничтожены, когда исчезло уважение к тем, с кого ваяли эти стелы. Всего на выставке представлено около сорока каменных экземпляров, привезенных из Италии, Франции, Германии и Швейцарии, включая стелы, недавно найденные в Вале и Цюрихе. Выставка уникальна тем, что эти экспонаты впервые представлены вместе. На сегодня в Европе обнаружено более 1300 стел, археологи то и дело сообщают о новых находках.
Экспозиция интересна еще и тем, что в начале ее рядом со стелами расположены менгиры, которые люди начали устанавливать на тысячу лет раньше стел и которые не имели изображений, а подвергались лишь грубой обработке. Посетители смогут сравнить разные экспонаты и оценить, насколько улучшили свое мастерство тогдашние умельцы, а заодно сравнить скорость прогресса в неолите и сегодня. Далее представлены стелы, сгруппированные в соответствии с регионами, где они были найдены. Любопытно, что на территории сегодняшнего Прованса археологии обнаружили стелы, у которых есть лишь головы и по которым нельзя определить пол человека, распорядившегося их изготовить. Изваяния, привезенные из Окситании, отличаются довольно сложными прическами и даже татуировками, а по монументам, доставленным из итальянской области Трентино-Южный Тироль, можно без труда определить пол увековеченных в камне людей. Добавим, что некоторые творения из разных регионов настолько похожи, что кажется, будто их создали одни и те же мастера, а частое присутствие определенных видов оружия на стелах говорит о том, что в эпоху неолита разные общины поддерживали контакты друг с другом.
У кого-то может возникнуть вопрос: зачем идти и смотреть на древние стелы, если за прошедшее время мир изменился настолько, что создатели этих монументов его бы не узнали? Сходить стоит для того чтобы, оценивая труд и воображение наших далеких предков, взглянуть со стороны на самих себя, да и, в конце концов, порадоваться, что родились мы в 20-21 веках, а не в эпоху неолита.
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