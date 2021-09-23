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четверг, 23 сентября 2021 года   

Каменные свидетели прошлого в Цюрихе|Témoins du passé en pierre à Zurich

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 23. 09. 2021.

© Musée national suisse

В Национальном музее Швейцарии до 16 января 2022 года проходит выставка доисторических каменных стел, обнаруженных в разных странах Европы. Осмотр экспонатов поможет понять, как жили люди в эпоху неолита и как они воспринимали окружающий мир. |
Jusqu'au 16 janvier 2022, le Musée national de la Suisse accueille une exposition de stèles de pierre préhistoriques trouvées dans différents pays européens, dont l'examen aidera à comprendre comment les gens vivaient à l'époque néolithique et comment ils percevaient le monde qui les entoure.

В эпоху неолита люди на территории Европы начали возделывать землю, занялись скотоводством, перешли на оседлый образ жизни и стали обрабатывать металлы. В этот же период за счет тяжелого труда были созданы каменные стелы, на некоторых из них сохранились лица, руки, прически и даже татуировки. На других можно рассмотреть ценные предметы или инструменты, свидетельствующие о реалиях того времени: топоры, чтобы валить деревья или сражаться, сохи, чтобы пахать землю, медные украшения, указывающие на положение в обществе, луки и стрелы для охоты, а также оружие для ближнего боя.

Представленные на выставке стелы напоминают о временах, когда жизнь общества сильно менялась, а насилие было частым явлением. Причиной конфликтов был рост населения, а также зависть и желание захватить ресурсы. Стелы изготовлены в честь представителей тогдашней элиты, живших в обществе, становившемся все более иерархическим. Кроме того, такие изваяния часто использовались для почитания предков, воспринимаемых последующими поколениями, как герои или даже боги.

История кланов передавалась новым поколениям за счет таких монументов, однако многие были уничтожены, когда исчезло уважение к тем, с кого ваяли эти стелы. Всего на выставке представлено около сорока каменных экземпляров, привезенных из Италии, Франции, Германии и Швейцарии, включая стелы, недавно найденные в Вале и Цюрихе. Выставка уникальна тем, что эти экспонаты впервые представлены вместе. На сегодня в Европе обнаружено более 1300 стел, археологи то и дело сообщают о новых находках.

Экспозиция интересна еще и тем, что в начале ее рядом со стелами расположены менгиры, которые люди начали устанавливать на тысячу лет раньше стел и которые не имели изображений, а подвергались лишь грубой обработке. Посетители смогут сравнить разные экспонаты и оценить, насколько улучшили свое мастерство тогдашние умельцы, а заодно сравнить скорость прогресса в неолите и сегодня. Далее представлены стелы, сгруппированные в соответствии с регионами, где они были найдены. Любопытно, что на территории сегодняшнего Прованса археологии обнаружили стелы, у которых есть лишь головы и по которым нельзя определить пол человека, распорядившегося их изготовить. Изваяния, привезенные из Окситании, отличаются довольно сложными прическами и даже татуировками, а по монументам, доставленным из итальянской области Трентино-Южный Тироль, можно без труда определить пол увековеченных в камне людей. Добавим, что некоторые творения из разных регионов настолько похожи, что кажется, будто их создали одни и те же мастера, а частое присутствие определенных видов оружия на стелах говорит о том, что в эпоху неолита разные общины поддерживали контакты друг с другом.

У кого-то может возникнуть вопрос: зачем идти и смотреть на древние стелы, если за прошедшее время мир изменился настолько, что создатели этих монументов его бы не узнали? Сходить стоит для того чтобы, оценивая труд и воображение наших далеких предков, взглянуть со стороны на самих себя, да и, в конце концов, порадоваться, что родились мы в 20-21 веках, а не в эпоху неолита.

 

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