Есть артисты, которым еще при жизни удается стать легендами. К ним безусловно относится дирижер Зубин Мета, родившийся в аристократической индийской семье парсов, учившийся в Вене и в Сиенне. Поворотным моментом в его жизни стала встреча, еще в студенческие годы, с Даниэлем Баренбоймом, переросшая в дружбу, которая длится по сей день. Под влиянием Баренбойма Зубин Мета заинтересовался Израилем: в 1969 году он был приглашён в качестве музыкального консультанта в Израильский филармонический оркестр, в 1977-м назначен его музыкальным руководителем и добился на этом посту такого успеха, что в 1981 году он был объявлен пожизненным руководителем коллектива, случай исключительный. Работа в Израиле не мешала его самореализации во всем мире: в 1960—1967 гг. он возглавлял Монреальский симфонический оркестр, в 1962—1978 гг. был музыкальным руководителем Лос-Анджелесского филармонического оркестра, в 1978—1991 гг. — Нью-Йоркского филармонического оркестра, а в в 1998—2006 гг. возглавлял Баварскую государственную оперу. И это только так называемые «фиксированные позиции».

А как забыть любителям оперы 1990 год, когда Мета дирижировал первым совместным концертом трёх теноров — Пласидо Доминго, Хосе Каррераса и Лучано Паваротти, — состоявшимся в Риме и приуроченным к финалу Чемпионата мира по футболу? А Реквием Моцарта в исполнении хора и оркестра Сараево на развалинах Национальной библиотеки Сараево, разрушенной в ходе Югославских войн? А исполнение, в 1999 году, Второй симфонии Малера вблизи Бухенвальда, когда волшебной палочке маэстро подчинялись сразу два оркестра, которыми он в то время руководил, — Израильский филармонический и Баварский государственный: их музыканты располагались друг напротив друга и играли вдохновенно и слаженно.

Приведенные примеры показывают, что Зубин Мета – не только большой музыкант, но и человек с активной гражданской позицией. Так что не стоит удивляться тому, что в 2011 году он предложил себя на роль музыкального посла мира со стороны Израиля в странах арабского мира, а теперь принял предложение Даниэля Баренбойма отправиться в турне вместе с созданным Баренбоймом и покойным американским интеллектуалом палестинского происхождения Эдвардом Саидом оркестром West Eastern Divan, состоящим из израильских и палестинских музыкантов. Согласитесь, трудно придумать что-то более символичное на фоне нынешних событий. Если бы только террористы ходили на концерты классической музыки! Название оркестра может показаться странным, непривычным. Но стоит вспомнить, что «Западно-восточный диван» (в оригинале West–östlicher Divan) — это название поэтического цикла Гёте на ориентальную тему, созданного в 1814—1819 годах и опубликованного в 1819 году с авторскими «замечаниями и комментариями». Источником вдохновения для Гёте стали перевод на немецкий язык хафиза, хранителя Корана, и любовь к Марианне фон Виллемер, а главным мотивом книги — тема сближения Востока и Запада.

Турне начнется 25 феврале в Китае, где музыканты дадут пять концертов, и продолжится в Европе – в Вене, Женеве и Будапеште. Вместе с интернациональным коллективом в путешествие отправится 37-летняя немецко-корейская скрипачка Клара-Юми Канг, которую не назовешь человеком посторонним: впервые она выступила с Даниэлем Баренбоймом, когда ей было 12 лет! Но и «нам» она не чужая: начав заниматься на скрипке в трёхлетнем возрасте, с пяти лет Клара-Юми училась в Мангеймской высшей школе музыки под руководством Валерия Градова, еще в 1965 году получившем Третью премию на самом первом конкурсе имени Сибелиуса в Финляндии, а затем, в Любеке, у прославленного педагога из Новосибирска Захара Брона. После такой «начальной подготовки» в семь лет она без труда поступила в Джульярдскую школу в Нью-Йорке. Возможно, в память о первом своем педагоге Клара-Юми Канг решила «взять с собой» в турне одно из самых популярных произведений для скрипки с оркестром – прекраснейший Концерт ре минор, ор. 47, написанный Яном Сибелиусом в 1903 году.

В программу предстоящих концертов включены также два симфонических произведения. Открывать вечера будет Увертюра к опере Карла Марии фон Вебера «Оберон», созданной немецким композитором в 1826 году и ставшей последней его оперой. Завсегдатаи концертов симфонической музыки хорошо знакомы с этой увертюрой, давно ставшей популярным самостоятельным произведением, но вряд ли задумываются о том, что она сконструирована из тем, которые играют важную драматургическую роль в самой опере.

В качестве же финального аккорда программы Зубин Мета выбрал Четвертую симфонию П. И. Чайковского, главная тема которой – тема судьбы, фатума. Было время – и не так давно, но уже в другой жизни! – когда все шесть симфоний Чайковского исполнял в Швейцарии в рамках одного турне Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Тех дней уже не воротить, вот такой случился фатум. Но давайте хоть ненадолго отвлечемся от грустных мыслей и погрузимся в обожаемую с детства музыку. Приятного всем вечера!

От редакции: Концерт состоится в женевском Виктория-холле 9 марта 2025 г. Оставшиеся билеты можно приобрести здесь. Торопитесь!