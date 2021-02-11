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четверг, 11 февраля 2021 года   

Искусство под открытым небом|Art en plein air

Автор: Заррина Салимова, Берн, 11. 02. 2021.

Фото инсталляции Mirage Gstaad, сделанное веб-камерой на сайте проекта Elevation1049.org

Приглашаем вас на прогулку по швейцарским городам, на площадях и улицах которых можно полюбоваться арт-объектами.

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Nous vous invitons à vous promener dans les villes suisses dont les places et les rues sont pleines d’objets d’art.

Швейцарские музеи закрыты до конца февраля, и никто пока не в состоянии сказать, будут ли действующие противоэпидемические ограничения сняты или продлены еще на несколько недель. В ожидании решения властей не стоит отказываться от встреч с искусством – во многих городах инсталляции и скульптуры расположены под открытым небом.

Санкт-Галлен

Названный в честь ирландского монаха-миссионера Галла из Гибернии город в Восточной части Швейцарии славится своим аббатством, которое было научным центром Средневековой Европы, роскошной монастырской библиотекой, в которой в пору снимать очередную часть саги о Гарри Поттере, а также нарядными эркерными фасадами домов в исторической части города. Впрочем, поехать в Санкт-Галлен стоит не только ради этого, но и для того, чтобы прогуляться по местной «красной площади». Затянутая красным бархатистым покрытием так называемая общественная гостиная была создана художницей Пипилотти Рист и архитектором Карлосом Мартинесом в квартале Bleichi, где расположены магазины и офисы. «Красная площадь» обставлена диванами, стульями, столами, шезлонгами и даже автомобилем Porsche, тоже затянутым красным материалом. Выглядит сюрреалистично и, что немаловажно в эпоху соцсетей, «инстаграмоёмко».

Берн

В город федерального значения и фактическую столицу Швейцарской Конфедерации приезжают для того, чтобы погулять под аркадами старинных домов, подняться на Гуртен и посмотреть на медвежью яму, часто забывая полюбоваться солидными объектами современного искусства, установленными на его улицах. Так, на Вайзенхаусплац расположен причудливый восьмиметровый фонтан, созданный знаменитой швейцарской художницей Мерет Оппенгейм. Уникальность фонтана заключается в том, что бетонная колонна покрыта растениями и отложениями туфа. Летом, когда мох и дикая трава покрывают бетон, фонтан напоминает большое зеленое лесное чудовище. А зимой, когда сосульки свисают с колонны, она похожа на бабочку в коконе. Для самой художницы фонтан был символом роста и жизни.

Гштаад

До начала марта у вас есть возможность увидеть инсталляцию американского художника Дага Айткена Mirage Gstaad. Арт-объект представляет собой дом с зеркальными стенами. Здание расположено между Шенридом и Гштаадом в Бернском Оберланде, до него можно легко добраться пешком за 15-20 минут от железнодорожных вокзалов Шенрида или Грубена.

Внутри инсталляции у посетителей возникает ощущение, что они находятся в огромном калейдоскопе из света и отражений. В соответствии с предписаниями властей в помещении нужно носить маску и соблюдать дистанцию в полтора метра. Зеркальные стены снаружи отражают снежные горные вершины, в результате чего создается впечатление, будто здание поглощает окружающий пейзаж и одновременно растворяется в нем.

Цюрих

Один из главных арт-символов города часто остается незамеченным – это скульптура ангела-хранителя на железнодорожном вокзале Цюриха, выполненная художницей Ники де Сен-Фалль. Пышная и жизнерадостная «Нана» символизирует собой свободных и уверенных в себе женщин. Работы Ники де Сен-Фалле, первоначально высмеиваемые коллегами-художниками, сегодня являются востребованными произведениями современного искусства. Напомним, что одной из самых известных ее работ стал фонтан Стравинского в Париже, установленный перед Центром Жоржа Помпиду. Этот фонтан она спроектировала вместе со своим мужем – художником Жаном Тэнгли.

Базель

Если вы любите стрит-арт, то отправляйтесь в город на Рейне. Работы швейцарских и иностранных уличных художников можно увидеть в так называемом Schänzli, то есть вдоль железнодорожных путей от главного вокзала до Шварцвальдбрюкке, а также в центре города. Железнодорожная ветка за пределами Базеля, где граффитисты работают уже несколько десятилетий, – это, по большому счету, гигантский музей граффити. Маршруты, самые яркие работы и имена художников можно найти на сайте Urban Art.

Туризм в Швейцарии
Швейцарцы верят в легенду, что Бог, распределяя природные богатства по недрам земли, случайно позабыл маленькую страну в центре Европы. Тогда в компенсацию он решил дать Швейцарии красивейшие ландшафты: захватывающие дух горы, уникальные водопады, чистейшие озера и плодородные долины. Так родился альпийский рай, который мы приглашаем вас посетить.
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